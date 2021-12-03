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«Сочи» обыграет «Краснодар», ЦСКА потеряет очки в Самаре. Прогнозы на 17-й тур РПЛ

Николай Егорычев
Николай Егорычев
Корреспондент
Сегодня, 10:00

Статья опубликована в газете под заголовком: ««Сочи» обыграет «Краснодар», ЦСКА потеряет очки в Самаре. Прогнозы на 17-й тур РПЛ»

№ 8580, от 03.12.2021

Футболисты «Сочи». Фото Виталий Тимкив
Футболисты «Сочи». Фото Виталий Тимкив
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Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-форвард «Динамо» Олег Терехин и музыкант Олег Жиляков.

«Зенит» — «Ростов»

Олег Терехин — 3:0. «Зенит», особо не напрягаясь, обыграл ЦСКА. В матче с «Ростовом» нас ждет примерно то же самое. Класс сине-бело-голубых намного выше.

Олег Жиляков — 3:0. Что-то мне подсказывает, что будет разгром в этом матче. «Зенит» много забьет и вряд ли пропустит сам.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 17-й тур
03 дек, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Ростов

«Крылья Советов» — ЦСКА

Терехин — 1:1. Будет интересный матч. ЦСКА после поражения от «Зенита» приедет в Самару с желанием взять три очка, но «Крылья» дома хорошо играют. Предположу, что будет ничья.

Жиляков — 2:1. «Крылья» точно навяжут борьбу ЦСКА и, думаю, могут даже выиграть. Самарцы сейчас в хорошей форме, поэтому рискну и поставлю на их победу. Тем более учитывая последние события в армейском клубе. Они могут сказаться на игре ЦСКА.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 17-й тур
04 дек, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
ЦСКА

«Спартак» — «Ахмат»

Терехин — 1:0. «Спартак» провел два тяжелейших матча — против «Наполи» и «Уфы». «Ахмат» же в чемпионате одержал три победы подряд. Можно сказать, что команда находится на подъеме. Но поставлю все-таки на «Спартак». Должен же быть хоть какой-то позитив у красно-белых в РПЛ.

Жиляков — 2:1. «Спартак» в последних матчах несется вперед, иногда даже забывая о защите. «Ахмат», так сложилось исторически, домашняя команда, которая на выезде играет с переменным успехом. Грозненцы точно забьют, но поставлю на победу красно-белых.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 17-й тур
04 дек, 17:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Ахмат

«Локомотив» — «Урал»

Терехин — 2:0. «Локомотиву» последние матчи даются тяжело. «Урал», напротив, неплохо сейчас играет. Но «Локо», на мой взгляд, все равно одержит победу.

Жиляков — 1:0. Смотрел несколько матчей «Локо», когда команду уже возглавил Гисдоль, и я вообще не понимаю, во что железнодорожники играют. Вроде и состав хороший, а проваливаются регулярно. Но «Урал» на своем поле «Локомотив» обыгрывать должен, несмотря на все проблемы.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 17-й тур
04 дек, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Урал

«Химки» — «Арсенал»

Терехин — 2:2. Думаю, что команды сыграют вничью, при этом будет много голов.

Жиляков — 2:1. Буду болеть за «Химки». Думаю, они выиграют с разницей в один мяч.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 17-й тур
05 дек, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Арсенал Т

«Динамо» — «Уфа»

Терехин — 2:0. «Динамо» хорошо играет — наверное, сейчас это самая яркая команда в РПЛ. Динамовцы точно выиграют.

Жиляков — 3:0. «Динамо» должно уверенно брать три очка. Тут без вариантов для «Уфы».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 17-й тур
05 дек, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Уфа

«Нижний Новгород» — «Рубин»

Терехин — 1:1. «Нижний» много проигрывает в последнее время — как, впрочем, и «Рубин». Поэтому склоняюсь к ничейному исходу.

Жиляков — 1:1. Команды примерно в равных условиях. Мне кажется, что в этой игре будет ничья.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 17-й тур
05 дек, 16:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
Рубин

«Сочи» — «Краснодар»

Терехин — 2:1. Непредсказуемый матч. Хотя по статистике «Сочи» часто обыгрывал «Краснодар». Можно сказать, что неудобный соперник. Поставлю на победу «Сочи».

Жиляков — 2:0. У «Сочи» не самый мощный состав, но команда показывает хороший результат. Как ей это удается — для меня, честно говоря, загадка. «Сочи» на своем поле хорошо играет, поэтому поставлю на его победу.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 17-й тур
05 дек, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 17-й тур, расписание и результаты матчей: «Зенит» — «Ростов», «Сочи» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры