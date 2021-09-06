«Динамо» пора брать трофеи! Захарян может дорасти до топ-клубов Европы». Ветеран бело-голубых оценил перспективы клуба

Алексей Куценко — о Шварце, Бескове и будущем российского футбола.

Алексей Куценко — один из динамовцев, кому довелось поработать с Константином Бесковым. Именно под его руководством в 1995 году молодой нападающий в свой первый же сезон в основе завоевал Кубок России — последний трофей бело-голубых. О своих воспоминаниях о том триумфе, а также о перспективах нынешнего «Динамо» и российского футбола в целом Куценко рассказал корреспонденту «СЭ».

О чемпионстве думать пока рановато

— Алексей, вы ассоциируетесь с «Динамо» 90-х годов. В этом сезоне у бело-голубых появился долгожданный повод для оптимизма. Вы ожидали такого яркого старта от клуба?

— Очень позитивные эмоции от происходящего, душа радуется. Уже давно пора было показывать такую игру. Появилась молодежь, ребята заиграли, показывают свои таланты. Постепенно они и в сборной дебютируют. Что касается чемпионата, то даже и не вспомню, когда мы последний раз были в тройке, а про титулы вообще молчу. Пора уже к чему-то стремиться и замахнуться на что-то серьезное. Захарян, Фомин, Тюкавин и остальная молодежь дают надежду на это. За счет правильного сплава молодости и опыта имеем на данный момент очень неплохой результат. А то были такие времена, когда по 11 португальцев в «Динамо» выходили и ничего не показывали. Буду очень рад и счастлив, если сейчас все получится. Обязательно нужно играть в еврокубках, это пойдет только на пользу.

— Есть ли у «Динамо» шансы взять чемпионство?

— Хотелось бы этого, конечно, но пока все-таки рановато. Коллектив создается годами, молодым ребятам нужно окрепнуть. Как говорится, быстро хорошо не бывает. Сейчас, надеюсь, постепенно возвращаемся в те времена, когда «Динамо» регулярно залезало в тройку. В этом сезоне хотелось бы подобные результаты зацепить. А за чемпионство в принципе тяжело бороться, учитывая финансовые возможности «Зенита».

Многим спортсменам сложно найти себя в жизни после карьеры

— Как вам Сандро Шварц?

— Тренер с перспективой, он большой молодец. Лично с ним не знаком, но мне нравится, что он уже успел наработать в «Динамо».

— Вы лично как-нибудь поддерживаете связь с клубом?

— Общаемся с ветеранами, старыми друзьями. Выезжаем по возможности на различные турниры и мероприятия. С некоторыми играем вместе на любительском уровне. Когда клуб куда-то зовет, всегда готовы, едем с удовольствием. Это же «Динамо», надо поддерживать такие мероприятия.

— В каких-то любительских турнирах, не связанных с клубом, принимаете участие? Форму поддерживаете?

— По мере возможности — стараюсь, конечно. Двигаться надо обязательно, да и вообще сложно представить уже свою жизнь без футбола. Это и позитивные эмоции, и приятное общение, много плюсов. Играем с приятелями в Региональной футбольной премьер-лиге. Там и формат можно найти подходящий, и организация на хорошем уровне. В интернете есть трансляции этих матчей.

— Как часто играете?

— Два-три раза в неделю. Но там целая серия игр за один день. Сами матчи короткие, тайм длится 10 минут. Есть ребята из мини-футбола, есть те, кто поиграл в большой футбол, сейчас завершил карьеру, но желание поддерживать форму осталось. Поэтому уровень более чем приличный. Там есть и небольшой заработок, что важно для ветеранов. Так как не секрет, что многим спортсменам совсем не просто найти себя в жизни после окончания карьеры. Это реально сложно. Здесь же можно продолжать играть в футбол, при этом совмещать это с учебой, еще какой-то работой. Это и поддержка, и в некотором смысле продолжение профессии. По-моему, этот проект является хорошей и правильной идеей.

Захарян выделяется на фоне игроков сборной России

— Если вернуться к вашей карьере, победа «Динамо» в Кубке России в 1995 году — последний трофей для клуба. Как бело-голубым прервать эту тенденцию?

— Тенденция, конечно, не очень благоприятная. Надеялся, что динамовцы раньше смогут прервать эту серию, ведь были годы, когда в том же Кубке страны команда проходила достаточно далеко. Хочется, чтобы в ближайшее время получилось наконец что-то выиграть. Сейчас у нас перспективная команда, надо брать трофей! Как ветеран клуба, могу только пожелать удачи ребятам. Иногда самому хочется выбежать на поле, но возраст уже не тот. Подхожу только для любительских соревнований. (Смеется).

— Какие воспоминания остались после той победы в Кубке?

— Обычно ребята вспоминают, когда меня видят! Давно это было уже, больше четверти века назад, но повод, что и говорить, очень приятный. Всегда радужные и теплые чувства от того турнира, Кубок мы тогда вырвали в упорной борьбе.

— Арсен Захарян постепенно превращается в одну из главных звезд нашего футбола. Стоит ли ждать его в Европе?

— Потенциал у него огромный. Это видно даже в игре за сборную на фоне остальных футболистов. В 18 лет дебютировал за национальную команду и сыграл на хорошем уровне, это уже отличный показатель. Сейчас самое главное для него — продолжать развиваться, прогрессировать. Если он не остановится на этом, все получится. Думаю, Тюкавин тоже может вырасти в хорошего игрока. Повторюсь, главное — активно развиваться. Если это развитие поддерживать, тогда придет и интерес от европейских клубов, в том числе и от грандов.

Российский футбол сможет выбраться из кризиса за счет молодежи

— Сейчас идет много разговоров про уровень российского футбола на фоне провала сборной и наших клубов в еврокубках. Вас не пугает нынешняя ситуация?

— Не пугает. Бывают разные отрезки в жизни футболистов, команд и футбола в целом. Были же у нас всплески, тот же ЧМ-2018, третье место на Евро-2008. Если сейчас молодежь подтянется, тогда мы изменим ситуацию. Надо молодым давать возможность проявлять себя. Меня в свое время тоже подтянул Константин Иванович Бесков из дубля «Динамо». В той команде у нас сразу появилось много молодежи, которой дали шанс. В связке с опытными игроками у нас все получилось. Думаю, Валерий Карпин тоже это понимает, поэтому привлекает молодежь в сборную и дает им играть. Обычно тренеры делают ставку на опытных игроков, так надежнее. Но каждый раз ты не вылезешь на опыте, а в долгосрочной перспективе это вообще не сработает.

— Вы упомянули великого Бескова. На его фоне сейчас не наблюдаете в российском футболе кризис тренеров высокого уровня?

— Тут нельзя сравнивать. Константин Иванович в свое время был просто флагманом, это уникальный человек. Сейчас немного другое время, есть свои специалисты. Как его сравнивать? Бескова уважают вообще все. Когда всплывает его фамилия, все говорят только хорошее. Да, иногда он мог быть жестким, но о нем только лестные воспоминания у всех. Для меня он был как бог, дал мне большой шанс. Это настоящая школа, даже год в команде под его руководством — гигантский опыт.

Константин Бесков. Фото Дмитрий Солнцев

— Каким человеком он вам запомнился?

— Он всегда обращал внимание на технико-тактические действия, собирал статистику. Сейчас это нормальное явление, а тогда было необычно. Второй тренер «Динамо» Адамас Соломонович Голодец сказал мне: «Алексей, у тебя 80% брака!» Я удивлялся — забил же два гола, отдал несколько голевых. Константин Иванович подошел и говорит: «Это да. Ты забил, но теперь научись и пасовать!» Всегда его замечания были тонкими и понятными. Ты сразу понимал, как нужно работать. Он делал это всегда культурно и конструктивно. Наверное, это идеал тренера. Тяжело найти подобных ему. Разные десятилетия дают своих уникальных специалистов. Про Лобановского тоже много было отзывов. Жесткий, конкретный, с большим упором на физическую подготовку, но давал результаты. Будем ждать дальше таких же глыб тренерского цеха.

— Верите ли вы, что российский футбол сможет выбраться из кризиса?

— В это надо верить. Пускай и медленно, но мы все равно идем вперед. Это жизнь, тут без трудностей не бывает. У нас в разных регионах зреет молодежь, надо давать ей возможность развиваться. Я верю, что сможем сделать прорыв. В российский футбол и вообще в Россию всегда нужно верить!