Артига: «Индивидуальное мастерство игроков ЦСКА создало проблемы «Рубину»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига прокомментировал ничью с ЦСКА (1:1) в матче 8-го тура РПЛ.

«Матч начался очень эмоционально, как в позитивном, так и в негативном ключе. Мы получили численное преимущество и играли с ним примерно 65-70 минут. Это преимущество позволило нам контролировать игру, создавать моменты и подходы. Однако индивидуальное мастерство игроков ЦСКА, особенно в переходных фазах, создавало нам проблемы. Матч получился открытым — мы могли как выиграть, так и проиграть. «Рубин» всегда борется, всегда конкурирует. Возможно, мы не выигрываем столько матчей, сколько хотелось бы, но и соперникам тяжело нас обыграть», — цитирует Артигу пресс-служба «Рубина».

«Рубин» с 11 очками занимает восьмую строчку в таблице РПЛ. Казанцы в следующем туре встретятся с «Родиной» 16 сентября.