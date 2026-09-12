Полузащитник «Спартака» Барко пропустит матч с «Ростовом»

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко пропустит матч с «Ростовом» в 8-м туре чемпионата России. Игра состоится в Москве в воскресенье, 13 сентября.

27-летний аргентинец не выходил на поле после матча 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:0) 23 августа.

После игры с «Динамо» (1:2) в 7-м туре главный тренер красно-белых Хуан Карлос Карседо сообщил, что хавбек «все еще на антибиотиках и недоступен для матчей».

В этом сезоне Барко провел 5 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.