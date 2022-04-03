«Зачем Ваноли заменил Бакаева? Он же был лучшим у «Спартака». Ледяхов — о скандальном снежном дерби
Бека-Бека не заслуживал удаления
— Сергей Карасев правильно сделал, что дал добро на проведение матча, пусть и с часовой задержкой?
— Разумеется.
— А вот Зарема Салихова назвала происходящее варварством.
— Это эмоции. «Спартак» же не отказывался играть, никто его права не ущемлял. Да и Ваноли сказал на пресс-конференции, что судья поступил верно. На стадионе собралось много болельщиков, целый час они ждали, когда начнется матч. Если бы в последний момент игру перенесли на другой день, люди бы не поняли такого решения.
— Из двух зол пришлось выбирать меньшее?
— Можно и так сказать. Честно говоря, ближе к перерыву мелькнула мысль, что матч вот-вот прекратят. Но потом снегопад закончился, газон очистили — и во втором тайме обе команды показали уже неплохую игру.
— А в первом?
— Это был антифутбол. Поле не позволяло комбинировать, мяч не держался вообще...
— Голевой пас Изидору отдал Бека-Бека. Заслуживал он удаления в первом тайме, когда влетел в голеностоп Мартинсу?
— На мой взгляд, нарушение не тянуло на красную карточку. Желтую дали, ну и достаточно. Обычный игровой эпизод. Странно, что ему уделили столько внимания после матча.
— За счет чего «Локомотив» вырвал победу?
— В первом тайме «Спартак» выглядел поострее, не раз мог забить. Но Худяков был великолепен. Везде успевал. И на линии действовал без ошибок, и за своими защитниками всё подчищал. То, что «Локо» наконец-то не пропустил, огромная заслуга юного вратаря. Неслучайно именно его и признали лучшим игроком матча.
— Подписываюсь под каждым словом.
— Матч я смотрел на стадионе вместе с Андреем Мохом. Помните такого футболиста?
— Конечно! Играл за «Спартак», ЦСКА, «Эспаньол».
— В середине второго тайма, когда Соболев чуть не забил пяткой, Андрей произнес: «У «Спартака» куча моментов — и ничего. А у «Локо» будет один, воткнет и выиграет 1:0».
— Что ответили?
— «Да брось. «Локомотив» до ворот Максименко дойти не может, ноль ударов в створ...» Но все получилось так, как предсказывал Мох. Разбирается человек в футболе!
У Едвая очень много ляпов
— Да и «Локо» с Изидором угадал.
— Четыре гола в четырех матчах — это круто! Форвард действительно качественный. Быстрый, техничный, правильно выбирает позицию на поле, опасен на «втором этаже». Со «Спартаком» сам себе создал момент — и выжал максимум!
— Исполнил мастерски.
— Да! Здесь надо отметить и Рыбуса, который здорово подключился к атаке. Его рывок дезориентировал защитников. В итоге позволили Изидору зайти в штрафную, убрать мяч под себя, выдержать паузу и с близкого расстояния пробить в дальний угол.
— К Максименко есть вопросы?
— Никаких. Тут ни один вратарь бы мяч не вытащил. Хотя обидно. Единственный удар в створ — и до свидания.
— Изидор хорош. А Кухта?
— Тоже неплохое приобретение. Забивает меньше, но играет полезно, на команду. В каждом матче выполняет громадный объем работы.
— Многие критикуют другого новичка — Мампасси. По делу?
— Начнем с того, что сейчас центр обороны — пожалуй, самое уязвимое место «Локомотива». Защитники играют высоко, и соперники этим пользуются. Отсюда восемь пропущенных мячей в трех предыдущих встречах. Мог забить и «Спартак», несколько забросов за шиворот Едваю и Мампасси чудом не воплотились в голы. Хорват вообще весной выглядит крайне неуверенно.
— С чем это связано?
— Не знаю. Вроде парень опытный, игрок сборной Хорватии, но... В каждом матче — три-четыре ляпа! Очень много позиционных ошибок, постоянно проходят передачи за спину. От Едвая все время убегают! Что касается Мампасси, то у него есть потенциал. 19 лет, великолепные физические данные. Думаю, будет прибавлять. Но пока не отличается надежностью. Я не удивлен.
— Почему?
— Любому новичку нужно время, чтобы сыграться с партнерами, отработать связи до автоматизма. При высокой обороне это особенно важно. А «Локомотив» лихорадит, еще и крайние защитники часто меняются. При таком раскладе от молодого футболиста трудно ждать стабильности.
Девятое место с таким составом — нонсенс!
— Теперь о «Спартаке».
— Я так и не понял, почему заменили Бакаева. Он же в этом матче был лучшим у «Спартака». Единственный, от кого исходила хоть какая-то острота. Может, Ваноли решил, что Зелимхан устал?
— Допускаете?
— Ну-у... Со стороны так не показалось. Он и в середине второго тайма был очень активен, пытался что-то придумать. Дело в том, что нынешний «Спартак» в позиционном нападении сморится катастрофически. Две-три передачи — и сразу потеря. А Бакаев может не только одним пасом обострить игру, но и пробить издали, исполнить стандарт. Удар-то у него классный.
— Вы понимаете, почему «Спартак» не торопится продлевать контракт с Бакаевым?
— Сейчас такое время, что уже ничему не удивляешься... Но если летом Зелимхан уйдет, для «Спартака» это будет огромная потеря. Нельзя разбрасываться игроками уровня Бакаева.
— Без Айртона левый фланг ослаб?
— По меркам РПЛ бразилец — защитник качественный. С фантастическим объемом работы. Правда, заигрывается, не всегда успевает возвращаться назад. У Мозеса такая же проблема. Если впереди полезен, то в обороне часто оголяет зону. Это заметно еще и потому, что у «Спартака» плохо работает подстраховка. Никакой взаимозаменяемости.
— Мозес правша, но в матче с «Локомотивом» отвечал за всю левую бровку.
- Да, правая нога у него рабочая, а левая... Скажем так — для ходьбы. Это прямо бросается в глаза. Судя по всему, тренерский штаб рассчитывал, что Мозес, обыграв на фланге оппонента, не будет навешивать в штрафную, а уберет мяч под правую и начнет смещаться в центр. Но задумка себя не оправдала. В субботу у Мозеса ничего не получалось — ни в атаке, ни в обороне.
— Как вам в целом работа Ваноли?
— Пока сдвигов к лучшему не видно. Спартаковцы выглядят разрозненно, командная игра не выстроена. В позиционном нападении действуют по принципу «как Бог на душу положит». А иногда вообще не знают, что делать на поле!
— Мрачная картина.
— Не то слово! А ведь состав у «Спартака» мощный, один из лучших в РПЛ. Много квалифицированных футболистов, на каждой позиции есть конкуренция. И девятое место, невнятная игра... Нонсенс!
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|34-40
|22
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
15
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
16
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|0 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|1 : 2
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|1 : 2
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 0
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|0 : 1
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0