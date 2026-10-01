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Боец UFC выступил против приезда Галустяна в Таджикистан. Михаилу припомнили Равшана из «Наша Russia»

Отдел единоборств «СЭ»
Мухаммад Наимов и Михаил Галустян.
Фото Global Look Press
Мухаммад Наимов не остался в стороне.

Приезд Михаила Галустяна в Душанбе вызвал резкую реакцию части таджикской аудитории. Артист 30 сентября прибыл в Таджикистан по приглашению строительной компании TAS International Group, которая проводила закрытое мероприятие для клиентов и партнеров. Еще до его появления в городе в соцсетях звучали требования отменить визит или добиться от Галустяна публичных извинений. В Министерстве культуры страны сообщили, что визит с ведомством согласован не был.

Причиной недовольства стала роль Равшана из «Нашей Russia». Галустян играл плохо говорящего по-русски строителя-мигранта, который вместе с Джамшутом, персонажем Валерия Магдьяша, регулярно попадал в комические ситуации. В Таджикистане эти образы критиковали еще во время выхода проекта, считая их оскорбительными для трудовых мигрантов. В 2010 году в стране запретили продажу копий фильма «Наша Russia. Яйца судьбы»: в «Таджиккино» заявили, что картина оскорбляет таджикский народ.

К обсуждению подключился боец UFC из Таджикистана Мухаммад Наимов. 32-летний спортсмен выступает в полулегком весе, его профессиональный рекорд составляет 13 побед и пять поражений. В UFC он дебютировал в июне 2023 года, когда на коротком уведомлении вышел против Джейми Малларки и победил техническим нокаутом во втором раунде. В сентябре 2026-го Наимов выступил на турнире UFC в Париже, где уступил Лосене Кейте нокаутом в первом раунде.

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Наимов родился в Таджикистане, а профессиональную карьеру начал в США. В интервью «СЭ» он рассказывал, что в 2015 году на время оставил спорт, поскольку должен был помогать семье, но после переезда в Америку вернулся к тренировкам. Там он, в частности, спарринговал с Джастином Гейджи и Камару Усманом.

Тема отношения к приезжим уже возникала в интервью Наимова. В феврале 2024 года он рассказывал «СЭ», что заметил в Душанбе большое количество россиян: «Очень много! Я просто сам в последний раз не ожидал. Очень много. Они уже начали к нам приезжать, потому что у нас очень гостеприимный народ. Мы любим гостей».

Сначала боец репостнул видео из аккаунта самого артиста, снятое во время поездки в Таджикистан, и добавил собственную подпись: «То вакти хаст шумщ мебинм мара бубахшен». Фраза написана на разговорном таджикском и содержит опечатки, поэтому ее дословный перевод затруднен. Последние слова можно понять как «простите меня». Рядом Наимов поставил эмодзи с опущенным большим пальцем.

Михаил Галустян и Хабиб Нурмагомедов на турнире EFC 33.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Спустя несколько часов спортсмен поделился публикацией другого пользователя. На фотографии Галустяна были дорисованы свиные уши и нос, а размещенный поверх изображения текст гласил: «Возможно, мои слова и голос не имеют веса и значения, но я все равно недоволен приездом этого мерзкого человека в нашу любимую страну. Я останусь чист перед своей совестью». Стоит отметить, что эти слова принадлежали автору исходной публикации, а Наимов лишь разместил ее у себя без дополнительного комментария. Сам Галустян во время поездки показывал Душанбе в соцсетях и рассказывал о визите. На публикации Наимова актер публично не отвечал, поэтому прямой перепалки между ними не произошло.

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