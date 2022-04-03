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«Спартак» занимается ерундой. Откуда ему забили гол?» Геркус — о снежном дерби

«Локомотив» обыграл «Спартак» со счетом 1:0 в матче 23-го тура РПЛ
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Форвард &quot;Локомотива&quot; Вильсон Изидор забил гол &quot;Спартаку&quot; на 85-й минуте матча.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус — о победе над «Спартаком» в снежном дерби (1:0).

— Главный вопрос: нужно ли было проводить это снежное дерби?

— Второй тайм по телекартинке смотрелся прилично. По первому — да, есть вопросы. Не знаю, что там произошло. Решения по уборке снега, показалось, принимались несколько хаотично. Переносы по времени тоже никого не порадовали. Но в итоге матч состоялся. Люди пришли ради зрелища. Зрелище получилось. Кто-то порадовался, кто-то — нет, но игра состоялась.

02.04.2022 | Локомотив — Спартак

— Не считаете такой матч антирекламой нашего футбола? Или не все так страшно?

— Не все так страшно. Да, кое-какие вопросы по телекартинке были. Но не критично. Мне кажется, могли этот матч чуть лучше организовать. Ну и телевещатели немного удивили. Две команды играют в красных трусах. Плюс «Спартак» в условиях снегопада еще и в белых майках... Странное решение.

— И все-таки, может быть, стоило этот матч перенести? Сейчас, согласитесь, у нас столько свободных окон образовалось...

— Ну раз люди приехали, прошли на стадион — надо было сыграть. Другое дело — зрители час ждали начала дерби на трибунах, так себе удовольствие. В общем, сыграли и сыграли. Молодцы.

— Зарема Салихова уже заявила, что нельзя играть в таких варварских условиях.

— Скорее это эмоции.

— А вы не думаете, что некоторые легионеры решат теперь уехать из РПЛ?

— Это уже довольно сложное рассуждение. Я бы не стал развивать эту тему. Сыграли и сыграли. Везде проводят матчи по такой погоде. Ничего страшного.

 

Снежные сугробы на&nbsp;стадионе &laquo;Локомотива&raquo; перед дерби со &laquo;Спартаком&raquo;.

— Как вам тогда сегодняшний футбол? Сумбур?

— Да, соглашусь. Ну а что еще сказать? «Локомотив» забивает первым ударом в створ. Гол красивый, нет вопросов. Но ведь мы не можем утверждать, что железнодорожники атаковали все 90 минут. Получился один хороший контрвыпад. При этом не могу сказать, что и «Спартак» продемонстрировал что-то невероятное. Боевая игра, много единоборств, жесткости. Но какого-то интересного футбола я не увидел.

— Изидор — попадание в десятку?

— Пока у него очень хороший старт. Четыре гола в четырех матчах. Молодец!

 

— У «Спартака» могут быть вопросы к судейству? Нужно ли было удалять Бека-Бека?

— Да, есть вопросы и по красной карточке, и по отмененному голу.

— В смысле?

— Сначала сказали, что не будут смотреть ВАР в случае офсайда, а потом прибегли к помощи видеоарбитров. Если бы я был болельщиком «Спартака», то сказал бы, что это все непоследовательно. Ведь гол Промеса отменил не судья на линии, а ВАР. Ну что поделать... «Спартак» традиционно будет жаловаться на судейство.

— Это поражение «Спартака» не вписывается в общую канву?

— То, что «Спартак», занимается ерундой, — это понятно.

— Поясните, пожалуйста.

— Слушайте, им забивают из зоны правого защитника. Уже много лет говорят про проблемную позицию. И что мы увидели? Откуда гол пришел? Разве это тайна, что там у команды сложности?

— «Локомотив» пока обошел «Краснодар» и уже пятый.

— Если считать пятое место успехом, то молодцы. Но я бы, например, дождался очного матча с «Краснодаром». И потом, не забывайте, что «Локо» привык к более высоким позициям. Пятыми быть, наверное, неплохо, но хочется-то большего. Однако все равно проявили волю к победе.

— А какие перспективы у этого «Спартака»?

— «Спартак» выбрал вот такой путь. Путь непонятной перестройки, увольнения тренера в середине сезона, вот это вот все... Пока «Спартак», не к радости нашего футбола, выглядит хаотично, неубедительно.

 

Главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Паоло Ваноли удивлен снегопадом и&nbsp;разочарован результатом.

 

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Основные источники исследования

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