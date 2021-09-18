Худший евросезон в истории России: 15 поражений и 26-е место в Европе

20 лет назад наши клубы достигли дна в рейтинге УЕФА.

Текущий коэффициент России в рейтинге УЕФА в сезоне-2021/22 ничтожен — 1.700. Но еврокубковый год только начался и у трех наших клубов еще есть шанс все исправить. Группы у «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» сложные, однако едва ли этот сезон станет худшим в истории России.

Низший балл за один отдельно взятый год наши клубы набирали в сезоне-2001/02. Тогда шесть команд в совокупности одержали всего четыре победы (одну из них — в отборочном турнире), зато проиграли целых 15 раз. Итог — кошмарный коэффициент 2.333 и 26-е место между Румынией и Венгрией. Но в таблице коэффициентов УЕФА падение России оказалось незначительным — с 9-го на 10-е место. Напомню, что рейтинг учитывает результаты за пять последних сезонов и на тот момент у России тянулся неплохой шлейф с конца девяностых.

Однако последствия катастрофы сезона-2001/02 были чудовищными. Следующий год наши команды тоже провалили, а в 2004 году Россия рухнула на низшее место в рейтинге УЕФА в новейшей истории — 21-е.

Худшие сезоны в истории России.

«Спартак»: впервые последний

2001 год стал финальным для великого «Спартака» Олега Романцева. Сам тренер покинул Тарасовку позже, но именно в 2001-м в последний раз привел красно-белых к золоту чемпионата России.

Той же осенью «Спартак» пережил худший сезон в Лиге чемпионов — на тот момент. За шесть туров чемпионы России ни разу не победили и получили восемь мячей от «Баварии» в двух матчах. Впервые в истории «Спартак» занял четвертое место в группе и не попал даже в плей-офф Кубка УЕФА.

Безусловно, болельщики московской команды были сильно разочарованы и игрой, и результатами. Но для «Спартака» это было еще не дно. Через год клуб ждал настоящий кошмар: шесть поражений в шести турах с позорной разницей мячей 1-18.

Результаты «Спартака» в евросезоне-2001/02.

«Локомотив»: переигровка с «Тиролем», победа над «Реалом», вылет от «Хапоэля»

«Локомотив» был основным добытчиком очков для России в сезоне-2001/02. А на старте красно-зеленые угодили в уникальную ситуацию: УЕФА назначил переигровку их ответного матча с «Тиролем» в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов. Все из-за арбитра Марио ван дер Энде — по ходу матча он показал предупреждение Владимиру Маминову вместо Руслана Пименова. Нападающий к тому времени уже имел желтую карточку и должен был получить красную, однако из-за ошибки судьи матч продолжил. После этого «Тироль» подал протест — и матч переиграли, а Пименова дисквалифицировали постфактум.

В переигровке «Локомотив» уступил 0:1, хотя изначально победил с тем же счетом, но все равно этого хватило для прохода дальше. Из-за этого чуть пострадал и рейтинг УЕФА — красно-зеленые недосчитались одного балла. Зато на групповом этапе «Локомотив» сыграл неплохо, хотя после четырех туров добыл всего одну ничью. В конце группового турнира красно-зеленые разгромили «Андерлехт» и победили немотивированный «Реал», после чего попали в 1/16 финала Кубка УЕФА. Там команда Юрия Семина неожиданно вылетела от израильского «Хапоэля».

Результаты «Локомотива» в евросезоне-2001/02.

Остальные российские клубы: одна победа в девяти матчах

«Спартак» напрямую попал в групповой этап Лиги чемпионов как лучшая команда России, а «Локомотив» пробился туда через отбор. Остальные четыре российских клуба суммарно преодолели только один барьер в квалификации Кубка УЕФА, да и тот со скрипом — «Динамо» в двух матчах с третьим клубом Мальты, «Биркиркарой», забило лишь один мяч (1:0, 0:0). А во втором раунде Кубка УЕФА бело-голубых раздавил «Рейнджерс», причем до этого шотландцы выбили «Анжи» — финалиста Кубка России. Махачкалинцы проводили лишь одну игру на нейтральном поле из-за неспокойной обстановки в Дагестане.

«Торпедо» и «Черноморец» тоже вылетели в первом раунде Кубка УЕФА. Новороссийскому клубу достался объективно мощный соперник — финалист двух предыдущих розыгрышей Лиги чемпионов «Валенсия». А черно-белые не смогли пройти «Ипсвич», который в том же сезоне-2001/02 покинул английскую премьер-лигу.

Кубок УЕФА: результаты российских клубов в сезоне-2001/02.

Последствия

Российские клубы так и не вышли в евровесну — все вылетели еще до наступления 2002 года. А летом наш футбол столкнулся с новой катастрофой: национальная команда не вышла из простой группы на чемпионате мира, а поражение от Японии привело к крупным беспорядкам в Москве на Манежной площади. Клубный еврокубковый сезон-2002/03 формально был чуть лучше, но только потому, что в нем участвовало меньше команд от России: согласно правилам рейтинга УЕФА, все набранные очки делятся на число участников и из этого рассчитывается итоговый коэффициент. Если сезон-2001/02 считается худшим, то следующий — в тройке самых провальных.

Кошмарные результаты клубов и национальной сборной катализировали процесс введения лимита на легионеров в российской премьер-лиге. На его разработку понадобилось время, но уже в декабре 2004-го новое ограничение было утверждено. К концу нулевых ситуация выправилась, Россия взобралась на 6-е место в рейтинге УЕФА, но сейчас снова вошла в пике.