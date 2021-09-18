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Худший евросезон в истории России: 15 поражений и 26-е место в Европе

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 17:15
25 сентября 2001 года. «Спартак» — «Бавария» — 1:3. Красно-белые не выиграли ни одного матча в Лиге чемпионов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
25 сентября 2001 года. «Спартак» — «Бавария» — 1:3. Красно-белые не выиграли ни одного матча в Лиге чемпионов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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20 лет назад наши клубы достигли дна в рейтинге УЕФА.
Футболисты &laquo;Спартака&raquo; и&nbsp;главный тренер команды Руй Витория после поражения от &laquo;Легии&raquo;.Россия продолжает падение в рейтинге УЕФА. Скоро останемся без групповых этапов еврокубков?

Текущий коэффициент России в рейтинге УЕФА в сезоне-2021/22 ничтожен — 1.700. Но еврокубковый год только начался и у трех наших клубов еще есть шанс все исправить. Группы у «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» сложные, однако едва ли этот сезон станет худшим в истории России.

Низший балл за один отдельно взятый год наши клубы набирали в сезоне-2001/02. Тогда шесть команд в совокупности одержали всего четыре победы (одну из них — в отборочном турнире), зато проиграли целых 15 раз. Итог — кошмарный коэффициент 2.333 и 26-е место между Румынией и Венгрией. Но в таблице коэффициентов УЕФА падение России оказалось незначительным — с 9-го на 10-е место. Напомню, что рейтинг учитывает результаты за пять последних сезонов и на тот момент у России тянулся неплохой шлейф с конца девяностых.

Однако последствия катастрофы сезона-2001/02 были чудовищными. Следующий год наши команды тоже провалили, а в 2004 году Россия рухнула на низшее место в рейтинге УЕФА в новейшей истории — 21-е.

Худшие сезоны в истории России.
Худшие сезоны в истории России.
27 октября 2001 года. Москва. Лужники. &quot;Спартак&quot; - &quot;Зенит&quot; - 3:1. Красно-белые празднуют золото со своими фанатами.Золотой «Спартак"-2001. Где они сейчас

«Спартак»: впервые последний

2001 год стал финальным для великого «Спартака» Олега Романцева. Сам тренер покинул Тарасовку позже, но именно в 2001-м в последний раз привел красно-белых к золоту чемпионата России.

Той же осенью «Спартак» пережил худший сезон в Лиге чемпионов — на тот момент. За шесть туров чемпионы России ни разу не победили и получили восемь мячей от «Баварии» в двух матчах. Впервые в истории «Спартак» занял четвертое место в группе и не попал даже в плей-офф Кубка УЕФА.

Безусловно, болельщики московской команды были сильно разочарованы и игрой, и результатами. Но для «Спартака» это было еще не дно. Через год клуб ждал настоящий кошмар: шесть поражений в шести турах с позорной разницей мячей 1-18.

Результаты «Спартака» в сезоне-2001/02.
Результаты «Спартака» в евросезоне-2001/02.
7 августа 2001 года. Раменское. &quot;Локомотив&quot; - &quot;Тироль&quot; - 3:1. Юрий СЕМИН.Юрий Семин: «После «Тироля» министр расцеловал всех игроков «Локомотива»

«Локомотив»: переигровка с «Тиролем», победа над «Реалом», вылет от «Хапоэля»

«Локомотив» был основным добытчиком очков для России в сезоне-2001/02. А на старте красно-зеленые угодили в уникальную ситуацию: УЕФА назначил переигровку их ответного матча с «Тиролем» в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов. Все из-за арбитра Марио ван дер Энде — по ходу матча он показал предупреждение Владимиру Маминову вместо Руслана Пименова. Нападающий к тому времени уже имел желтую карточку и должен был получить красную, однако из-за ошибки судьи матч продолжил. После этого «Тироль» подал протест — и матч переиграли, а Пименова дисквалифицировали постфактум.

В переигровке «Локомотив» уступил 0:1, хотя изначально победил с тем же счетом, но все равно этого хватило для прохода дальше. Из-за этого чуть пострадал и рейтинг УЕФА — красно-зеленые недосчитались одного балла. Зато на групповом этапе «Локомотив» сыграл неплохо, хотя после четырех туров добыл всего одну ничью. В конце группового турнира красно-зеленые разгромили «Андерлехт» и победили немотивированный «Реал», после чего попали в 1/16 финала Кубка УЕФА. Там команда Юрия Семина неожиданно вылетела от израильского «Хапоэля».

Результаты «Локомотива» в сезоне-2001/02.
Результаты «Локомотива» в евросезоне-2001/02.
6&nbsp;декабря 2017 года. Ливерпуль. &laquo;Ливерпуль&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 7:0. Эмоции Луиза Адриану.Матчи, за которые стыдно: самые жуткие разгромы российских клубов в Европе

Остальные российские клубы: одна победа в девяти матчах

«Спартак» напрямую попал в групповой этап Лиги чемпионов как лучшая команда России, а «Локомотив» пробился туда через отбор. Остальные четыре российских клуба суммарно преодолели только один барьер в квалификации Кубка УЕФА, да и тот со скрипом — «Динамо» в двух матчах с третьим клубом Мальты, «Биркиркарой», забило лишь один мяч (1:0, 0:0). А во втором раунде Кубка УЕФА бело-голубых раздавил «Рейнджерс», причем до этого шотландцы выбили «Анжи» — финалиста Кубка России. Махачкалинцы проводили лишь одну игру на нейтральном поле из-за неспокойной обстановки в Дагестане.

«Торпедо» и «Черноморец» тоже вылетели в первом раунде Кубка УЕФА. Новороссийскому клубу достался объективно мощный соперник — финалист двух предыдущих розыгрышей Лиги чемпионов «Валенсия». А черно-белые не смогли пройти «Ипсвич», который в том же сезоне-2001/02 покинул английскую премьер-лигу.

Кубок УЕФА.
Кубок УЕФА: результаты российских клубов в сезоне-2001/02.
16&nbsp;сентября. Москва. &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Марсель&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1.Догнать и перегнать Мальту. Россия в еврокубках проваливается все глубже

Последствия

Российские клубы так и не вышли в евровесну — все вылетели еще до наступления 2002 года. А летом наш футбол столкнулся с новой катастрофой: национальная команда не вышла из простой группы на чемпионате мира, а поражение от Японии привело к крупным беспорядкам в Москве на Манежной площади. Клубный еврокубковый сезон-2002/03 формально был чуть лучше, но только потому, что в нем участвовало меньше команд от России: согласно правилам рейтинга УЕФА, все набранные очки делятся на число участников и из этого рассчитывается итоговый коэффициент. Если сезон-2001/02 считается худшим, то следующий — в тройке самых провальных.

Кошмарные результаты клубов и национальной сборной катализировали процесс введения лимита на легионеров в российской премьер-лиге. На его разработку понадобилось время, но уже в декабре 2004-го новое ограничение было утверждено. К концу нулевых ситуация выправилась, Россия взобралась на 6-е место в рейтинге УЕФА, но сейчас снова вошла в пике.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

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15%

1.74
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Рубин
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1.67
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ЦСКА
Спартак

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28%

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22%

1.57

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Гоша Чернов все материалы автора

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