Оздоев — об отношении к медиафутболу: «Лучше пусть играют там, чем если бы они шлялись на улицах»

Полузащитник «Краснодара» Магомед Оздоев рассказал «СЭ» о своем отношении к медиафутболу.

Накануне, 27 сентября, «Краснодар» на своем поле разгромил медийную команду «ФК10» (3:0) в товарищеском матче.

«Я впервые в жизни играл против медийной команды, в целом могу сказать, что это был положительный опыт. Это было интересно! Можно только поддержать эту инициативу. Есть много ребят, кто любит футбол, кто хочет попасть, может, в профессиональный футбол. И здорово, что у них есть такая площадка, через медиафутбол иметь возможность пробиться куда-либо дальше. Лучше пусть будет так, чем они бы шлялись непонятно где на улицах», — сказал Оздоев «СЭ».

«Краснодар» набрал 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. В 10-м туре РПЛ «быки» сыграют с «Зенитом» в Краснодаре.

(Радченко Кирилл)

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