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Израиль — Ирландия: скандал в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций 27 сентября 2026 года

Матч Израиля в Лиге наций прошел со скандалом. Ирландцы отказались от рукопожатий и устроили 3:0 в первом тайме

Егор Сергеев
корреспондент
Фото Global Look Press
Это было предсказуемо.
Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 3.
27 сентября, 21:45. Nagyerdei Stadion (Дебрецен)
Израиль
0:3
Ирландия

Матч Израиля и Ирландии во втором туре Лиги наций в Дебрецене (Венгрия) ожидаемо получился скандальным. Было все: отказ от рукопожатий, символические акции протеста и разгром к перерыву.

Ирландцы бунтуют

Враждебная атмосфера на поле проявилась еще до свистка, когда команды не провели традиционное рукопожатие. Не состоялся и обмен вымпелами между сборными. Кроме того, ирландские футболисты вышли на поле с черными траурными повязками, которые, по словам местной футбольной ассоциации, должны были символизировать память обо всех погибших в ходе конфликта в Газе. Вдобавок ко всему во время исполнения гимна Израиля ирландцы склонили головы. Капитаны Дара О'Ши и Манор Соломон также не пожали друг другу руки после жеребьевки.

На футбольном поле Ирландия довольно быстро получила преимущество. Уже к середине первого тайма счет стал 2:0 — дебютный гол был забит на 14-й минуте, а спустя всего две минуты ирландцы отличились снова. Вскоре преимущество гостей стало уже крупным: к перерыву Ирландия вела в три мяча.

Во втором тайме рисунок игры изменился — израильтяне чуть больше контролировали и атаковали, но не наработали даже на гол престижа. Ну а номинальные гости, сделавшие результат еще в первой половине, попросту экономили силы — в итоге скандальный матч завершился со счетом 3:0.

Игроки сборной Ирландии перед началом матча со сборной Израиля.
Фото Global Look Press

Ирландия не хотела играть

Напомним, еще несколько дней назад участие сборной Ирландии в матче вообще оставалось под вопросом. Более 160 местных спортсменов подписали открытое письмо с призывом к футболистам бойкотировать встречи — и некоторые в национальной команде действительно собирались на него отозваться.

Дошло до того, что накануне матча запланированные тренировка и пресс-конференция были отложены, поскольку игроки несколько часов обсуждали возможность отказа от участия. В итоге состоялось голосование: большинство футболистов высказались за проведение матча.

Игроки сборной Ирландии.Очередной матч Израиля был на грани срыва. Игроки сборной Ирландии провели голосование

При этом один из игроков все-таки отказался выходить против Израиля. Вратарь «Болтона» Гэвин Базуну покинул расположение сборной. «Я человек сильной веры и изо всех сил стараюсь быть принципиальным и честным, поэтому считаю, что было бы неправильно участвовать в предстоящих матчах против Израиля. Мое решение основано исключительно на моей личной убежденности: убийство невинных людей — это неправильно. В жизни нечасто выпадает шанс встать на защиту чего-то большего, и я твердо верю, это один из таких случаев», — заявил футболист.

Из-за демарша Базуну ирландцам пришлось заявить защитника Джимми Данна как третьего вратаря. Но, как выяснилось позднее, это не помешало разгромить ближневосточный коллектив.

Ответная встреча пройдет 4 октября в сербской Бачка-Тополе. Напомним, оба матча вынесли на нейтральную территорию, кроме того, на них не пустили ирландских болельщиков.

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Сборная Израиля по футболу
Сборная Ирландии по футболу
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