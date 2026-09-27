«Краснодар» разгромил «ФК10» в товарищеском матче

«Краснодар» разгромил медийную команду «ФК10» в товарищеском матче — 3:0.

Игра состоялась 27 сентября на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

На 16-й минуте нападающий Хуан Боссели вывел хозяев вперед. В середине первого тайма забил полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин. Ближе к перерыву Боселли оформил дубль.

«Краснодар» набрал 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. В 10-м туре РПЛ «быки» сыграют с «Зенитом» в Краснодаре.

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