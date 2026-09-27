«Нижний Новгород» обыграл ЦСКА в товарищеском матче

«Нижний Новгород» победил ЦСКА в товарищеском матче — 3:1.

Игра состоялась на стадионе «Октябрь» в Москве 27 сентября.

В первом тайме дубль оформил нападающий «Нижнего Новгорода» Вячеслав Грулев. После перерыва команды обменялись голами с пенальти. Забитыми голами отличились полузащитник армейцев Данила Козлов и форвард «Нижнего Новгорода» Владимир Игнатенко.

ЦСКА с 19 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород» (31 очко) лидирует в Первой лиге.

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