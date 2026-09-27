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Полузащитник «Зенита» Джон Джон: «Понимали, что «Шанхай Шэньхуа» — непростой соперник»

Сергей Филин

Полузащитник «Зенита» Джон Джон поделился впечатлениями от победы над «Шанхай Шэньхуа» (0:0, пенальти 4:3) в матче Winline Суперсерии.

Товарищеская встреча состоялась на стадионе «Цзиньшань» в Шанхае (Китай) 27 сентября.

«Мы знали, что будет непросто. Понимали, что «Шанхай Шэньхуа» — непростой соперник и погодные условия тоже будут непростыми. Жарко, очень жарко, напоминает Бразилию. Но ничего, мы справились, выдержали все это и в серии пенальти одержали победу. Самое главное сегодня — это победа.

Отмечу внимание, очень пристальное и приятное внимание от местных болельщиков к нам. Это удивило, обрадовало. Безумно круто было все эти дни видеть болельщиков всюду — они просили автографы, просили сфотографироваться. Было очень приятно, большое им спасибо, огромная благодарность! Всегда необычно, когда прилетаешь так далеко и видишь такую поддержку от заграничных болельщиков. Поэтому надеюсь, что однажды будет шанс принять «Шанхай Шэньхуа» и их болельщиков в Петербурге, оказать им такой же теплый и радушный прием», — приводит слова бразильца пресс-служба сине-бело-голубых.

«Зенит» набрал 18 очков в 9 играх и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Шанхай Шэньхуа» (31 очко) после 26 матчей занимает восьмое место в китайской Суперлиге.

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Источник: ФК «Зенит»
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Футбол
ФК Зенит
ФК Шанхай Шэньхуа
Джон Джон
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«Родина» одержала победу над «Партизаном» в товарищеском матче
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

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