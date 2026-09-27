Полузащитник «Зенита» Джон Джон: «Понимали, что «Шанхай Шэньхуа» — непростой соперник»

Полузащитник «Зенита» Джон Джон поделился впечатлениями от победы над «Шанхай Шэньхуа» (0:0, пенальти 4:3) в матче Winline Суперсерии.

Товарищеская встреча состоялась на стадионе «Цзиньшань» в Шанхае (Китай) 27 сентября.

«Мы знали, что будет непросто. Понимали, что «Шанхай Шэньхуа» — непростой соперник и погодные условия тоже будут непростыми. Жарко, очень жарко, напоминает Бразилию. Но ничего, мы справились, выдержали все это и в серии пенальти одержали победу. Самое главное сегодня — это победа.

Отмечу внимание, очень пристальное и приятное внимание от местных болельщиков к нам. Это удивило, обрадовало. Безумно круто было все эти дни видеть болельщиков всюду — они просили автографы, просили сфотографироваться. Было очень приятно, большое им спасибо, огромная благодарность! Всегда необычно, когда прилетаешь так далеко и видишь такую поддержку от заграничных болельщиков. Поэтому надеюсь, что однажды будет шанс принять «Шанхай Шэньхуа» и их болельщиков в Петербурге, оказать им такой же теплый и радушный прием», — приводит слова бразильца пресс-служба сине-бело-голубых.

«Зенит» набрал 18 очков в 9 играх и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Шанхай Шэньхуа» (31 очко) после 26 матчей занимает восьмое место в китайской Суперлиге.

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