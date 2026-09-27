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Мусаев о возможном трансфере Санчо: «Мне на согласование его кандидатуру никто не предлагал»

Джейдон Санчо.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал «СЭ» возможный трансфер экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джейдена Санчо.

Ранее СМИ сообщали, что кубанскому клубу был предложен английский футболист.

«Рассмотрел бы такую возможность. Но мне на согласование его кандидатуру никто не предлагал. Обычно, когда клуб ведет активные переговоры по тому или иному футболисту, то я также включен в этот процесс. Санчо до меня не доходил», — сказал Мусаев «СЭ».

Джейдон Санчо.От 85-миллионого трансфера до свободного агента в 26 лет. Что происходит с карьерой Санчо

Санчо — свободный агент, летом он покинул «Манчестер Юнайтед» после окончания контракта. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего экс-игрока сборной Англии в 18 миллионов евро.

Кирилл Радченко

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Джейдон Санчо
Мурад Мусаев
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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