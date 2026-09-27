Мусаев о возможном трансфере Санчо: «Мне на согласование его кандидатуру никто не предлагал»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал «СЭ» возможный трансфер экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джейдена Санчо.

Ранее СМИ сообщали, что кубанскому клубу был предложен английский футболист.

«Рассмотрел бы такую возможность. Но мне на согласование его кандидатуру никто не предлагал. Обычно, когда клуб ведет активные переговоры по тому или иному футболисту, то я также включен в этот процесс. Санчо до меня не доходил», — сказал Мусаев «СЭ».

Санчо — свободный агент, летом он покинул «Манчестер Юнайтед» после окончания контракта. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего экс-игрока сборной Англии в 18 миллионов евро.

Кирилл Радченко

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