95-летний арбитр Беляев: «Выпить и сейчас могу. Пару рюмок коньяка или водки да под хорошую закуску — почему нет?»

Судья всесоюзной категории Сергей Беляев, которому сегодня исполнилось 95 лет, рассказал в интервью «СЭ», как отпразднует юбилей.

— Как отметите?

— 28 сентября — в кругу семьи. Она у меня большая — сын, невестка, внук, две внучки и четыре правнука. Ну а чуть позже соберу в ресторанчике приятелей из судейского корпуса. Посидим, повспоминаем, по рюмашке хлопнем.

— Надо думать, вы не образцовый зожник?

— Ну... Когда помоложе был, каждое утро выходил на пробежку. Теперь ограничиваюсь зарядкой. Приседания, наклоны, растяжка. Босиком на иголках стою — от жены колючие стельки остались. Кисти укрепляю эспандером. Удобная штуковина. Можно вечером играть на планшете в нарды — и сжимать. То левой рукой, то правой.

А если вы о вредных привычках, то с куревом давным-давно завязал. Втянулся-то на флоте. Изначально меня определили на линкор «Октябрьская революция», затем перевели на эсминец «Разящий». На юте всегда стоял ящик с махоркой. Сделал самокрутку — и дыми сколько хочешь.

В 1953-м мы зашли в эстонский порт на ремонт. Когда 5 марта умер Сталин, в казарме организовали траурную церемонию, выстроили весь экипаж. Я был настолько потрясен, что дал зарок: бросаю курить! С того момента — ни одной затяжки.

Вот выпить и сейчас могу. Пару рюмок коньяка или водки да под хорошую закуску — почему нет? Но никогда не злоупотреблял. Наверное, поэтому и жив до сих пор.

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