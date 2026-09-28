Старейший футбольный арбитр России Беляев: «В два с половиной года я выпал из окна третьего этажа»

Судья всесоюзной категории Сергей Беляев, которому сегодня исполнилось 95 лет, в интервью «СЭ» рассказал, как в детстве был в шаге от смерти:

— В два с половиной года едва не погиб. Мы еще жили в Староконюшенном, на третьем этаже. Мама ушла к зубному, а я на кухне залез на подоконник, выглянул в открытое окно. Оно во двор выходило, внизу — асфальт.

На мое счастье, там соседские пацаны стояли. Было им лет по 18-19. Один из них, Миша, увидел меня. Почувствовал, что могу выпасть, подбежал. Ему в руки я и свалился. Вызвали скорую, отвезли в больницу, осмотрели — ни царапины!

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