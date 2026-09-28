Старейший футбольный арбитр России Беляев рассказал, кого считает лучшим судьей РПЛ

Судья всесоюзной категории Сергей Беляев, которому сегодня исполнилось 95 лет, в интервью «СЭ» назвал лучшего арбитра РПЛ.

— Лучший российский арбитр на данный момент?

— Левников-младший. Держится на поле солидно, здорово выстраивает отношения с футболистами. Мне кажется, Кирилл как судья гораздо сильнее, чем его отец.

Карасев тоже уверенно управляет игрой, физически готов великолепно. Но что-то его затюкали. В этом сезоне — всего три назначения, причем не на центральные матчи. Вот для чего на игру с участием двух московских команд приглашать из Петербурга Левникова, когда здесь есть опытнейший Карасев? Где логика?

А из молодых отмечу Танашева. Глядя на его стабильную, качественную работу, даже не подумаешь, что он лишь второй год судит в РПЛ. Хорошо двигается, решения принимает четко, на поле ведет себя как хозяин. Молодец!

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