Старейший футбольный арбитр России Беляев: «ВАР не сделал судейство лучше»

Судья всесоюзной категории Сергей Беляев, которому сегодня исполнилось 95 лет, в интервью «СЭ» оценил влияние ВАР на работу рефери.

— Что огорчает в работе судей? Непоследовательность. Одни и те же эпизоды трактуются по-разному. Сейчас критерии настолько размыты, что уже и футболисты, и тренеры перестали понимать, когда за игру рукой в штрафной дают пенальти, а когда нет.

К сожалению, ВАР не сделал судейство лучше. Да, он эффективен, когда арбитр допустил явный ляп. Но зачем вмешиваться и звать его к монитору при неочевидной ошибке? Если ты занял правильную позицию на поле, должен сам принимать решение — был фол или нет.

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