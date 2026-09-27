Тренер «Зенита» Семак о матче с «Шанхай Шэньхуа»: «Не смогли забить, порадовать болельщиков голами с игры»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от победы над «Шанхай Шэньхуа» (0:0, пенальти 4:3) в матче Winline Суперсерии.

Товарищеская игра прошла на стадионе «Цзиньшань» в Шанхае (Китай) 27 сентября.

«Во-первых, спасибо за гостеприимство, за прием нашей команды, за те условия, в которых пребывала наша команда. Спасибо за душевное тепло, которым мы были окружены все эти дни!

Во-вторых, по игре: если в первом тайме мы создавали не много моментов, нам не хватало остроты в атакующих действиях, то во втором тайме смотрелись лучше, но, к сожалению, не смогли забить, порадовать болельщиков голами с игры. Рад, что никто из игроков не получил повреждения, что все сыграли и получили определенное время на футбольном поле», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

«Зенит» набрал 18 очков в 9 играх и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Шанхай Шэньхуа» (31 очко) после 26 матчей занимает восьмое место в китайской Суперлиге.

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