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Тренер «Зенита» Семак о матче с «Шанхай Шэньхуа»: «Не смогли забить, порадовать болельщиков голами с игры»

Сергей Филин

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от победы над «Шанхай Шэньхуа» (0:0, пенальти 4:3) в матче Winline Суперсерии.

Товарищеская игра прошла на стадионе «Цзиньшань» в Шанхае (Китай) 27 сентября.

«Во-первых, спасибо за гостеприимство, за прием нашей команды, за те условия, в которых пребывала наша команда. Спасибо за душевное тепло, которым мы были окружены все эти дни!

Во-вторых, по игре: если в первом тайме мы создавали не много моментов, нам не хватало остроты в атакующих действиях, то во втором тайме смотрелись лучше, но, к сожалению, не смогли забить, порадовать болельщиков голами с игры. Рад, что никто из игроков не получил повреждения, что все сыграли и получили определенное время на футбольном поле», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

«Зенит» набрал 18 очков в 9 играх и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Шанхай Шэньхуа» (31 очко) после 26 матчей занимает восьмое место в китайской Суперлиге.

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Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
ФК Шанхай Шэньхуа
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1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
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 Родина 9 1 2 6 10-22 5
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 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
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11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Зенит

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Крылья Советов

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