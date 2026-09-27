«Родина» одержала победу над «Партизаном» в товарищеском матче

«Родина» победила «Партизан» в товарищеском матче — 3:2. Игра прошла в Белграде (Сербия).

На перерыв команды ушли с равным счетом — 1:1. На 53-й минуте сербская команда вышла вперед, затем российская команда забила два гола подряд.

Ранее в воскресенье «Родина» уступила «Земуну» в контрольном матче со счетом 1:4.

По итогам девяти туров чемпионата России-2026/27 «Родина» с 5 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. В первом матче РПЛ после международной паузы команда 11 октября на выезде встретится с ЦСКА.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max