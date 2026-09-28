95-летний арбитр Беляев: «РФС как ветерану приплачивает. Раньше было шесть тысяч рублей, теперь — девять»

Судья всесоюзной категории Сергей Беляев, которому сегодня исполнилось 95 лет, рассказал в интервью «СЭ» о своей пенсии.

— Какая у вас пенсия?

— Со всеми надбавками — 45 тысяч. Плюс РФС как ветерану приплачивает. Раньше было шесть тысяч, теперь — девять. Крохи, конечно. Но хоть что-то. У меня ведь только на коммуналку около 20 уходит. Если бы не поддержка сына, пришлось бы туго.

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