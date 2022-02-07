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«Надо мной все смеялись: «Бездарный, какой тебе футбол! Дурак, что ли?» Как осуществить детскую мечту, когда никто не верит

Футболист «Рубина» и сборной Белоруссии Лисакович рассказал, как над ним смеялись в школе
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Виталий Лисакович.
Фото ФК «Рубин»
В сборной.
Фото Пресс-служба сборной Беларуси по футболу
Виталий Лисакович.
Фото ФК «Рубин»
Узда.
ДЮСШ в Узде.
Фото Личный архив
Татуировка Лисаковича.
Фото ФК «Локомотив»
Детство.
Фото Личный архив
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Искренний монолог новичка «Рубина» Виталия Лисаковича.

Карьера белорусского нападающего «Рубина» Виталия Лисаковича — борьба. В три года родители бросили его с братьями Русланом и Дмитрием — ребят воспитывали бабушка и дедушка в небольшом городке Узда (население — около 10 тысяч человек) под Минском.

Мама умерла, когда дети были совсем маленькие, а отец несколько раз сидел в тюрьме. С ним у братьев Лисаковичей давно нет контакта. Благодаря поддержке бабушки и дедушки парни связали жизнь с футболом и добиваются успехов: Виталий и Руслан недавно вместе сыграли за сборную Белоруссии против Бельгии в отборе к ЧМ-2022. Теперь оба ждут в сборной третьего брата.

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Старший всё детство слышал насмешки про то, что впустую тратит время и что мечта стать футболистом — глупость. Но прямо сейчас он единственный, кто сделал имя за пределами Белоруссии. Руслан и Дмитрий играют в Высшей лиге за «Ислочь», а Виталий еще в 2020-м ярко ворвался в РПЛ, а зимой сменил «Локомотив» на «Рубин».

Виталий Лисакович. Фото ФК «Рубин»
Виталий Лисакович.
ФК «Рубин»

Ниже — монолог Виталия Лисаковича для «СЭ» о том, как сделать карьеру и не изменить футболу, когда к этому почти ничего не располагает.

Детство в Узде, бабушкин суп

Узда — мое самое любимое место. Жена Полина иногда говорит, что нам нужно куда-то поехать на отдых. А у меня только одно желание — поехать в отпуск в мой родной город.

Там простой распорядок: проснулся, позавтракал, позвонил друзьям, пошел на коробку поиграть в футбол — пообщался, посмеялся, а затем на речку искупаться. Вот это для меня отдых! Каждый день там какой-то движ. Всегда заезжаю домой, когда вызывают в сборную. Обязательно проведываю бабушку, ведь всегда нужно навестить. Тем более от Минска всего полчаса езды.

Для меня это родное место, родина моя. С трех лет я там жил, все время проводил на улице, у меня там очень много друзей. Население-то — всего 10 тысяч, все друг друга знают. Люблю Узду за то, что там нет городской суеты, пробок, очередей в магазинах. Утром встал, пришел и спокойно все купил. На улице можно всегда встретить знакомых, поболтать. Мои двери для всех открыты — постоянно зову в гости друзей.

Узда.
Узда.

Все детство в Узде мы гуляли, играли в футбол. В квартире вообще не сидели! Дома даже толком не ели — с 9 утра до вечера торчали во дворе. И если бабушка видела, что мы рядом, то тут же кричала: «Быстро домой — кушать!» Мы прибегали, видели суп и прям без ложки из тарелки залпом выпивали. А когда в супе было мясо, я плакал! Вообще его не переваривал. Бабушка силой заставляла: «Ешь давай, надо!» А я рыдал: «Пожалуйста, бабуль, не надо мне мясо!» Как сейчас помню — она уходит с кухни и я зову Руслика: «Рутоль, родной, скушай мясо, пожалуйста, малой». Слезы идут, я это мясо вообще не любил, не переваривал. Я ел как до тошноты, ком в горле. А Руслан спокойно сметал. Бабушка придет на кухню — все съедено.

Детство. Фото Личный архив
Детство.
Личный архив

Побежали дальше: «Все, ушел играть!» Зимой тоже был футбол — брали лопаты, чистили поляну. В зиму особенно любил на воротах постоять — мягко падать. Можно всякие навесики отработать, головой побить, пенальти, штрафные. Играли в двадцать одно, другие игры — с мячом убивали время. А если прям много снега было, возле дома был манеж — рвали туда. Мы все время залазили на крышу манежа и фигачили сальто в снег. Сугробы были огромные, мы прыгали в них!

Летом, бывало, играл в футбол босиком. У кого-то родители зарабатывают, а у кого-то нет возможности. Но добиваются успеха всегда те, кто голоден, у кого ничего не было. Считаю, таких людей всегда надо брать, потому что они обязательно «выстрелят».

Ставка на футбол, наказание бабушки

Я носился с мячом даже дома. Бабушка ушла — я играю. Вместо поля — кровать, потолок, подоконник. Бабуля придет: «Почему ваза разбита?» Я отвечал, что она сама упала.

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При этом я ходил на настольный теннис, да и вообще чем только ни занимался. Учиться не хотелось — я поставил все на спорт. Родители говорили: «Виталя, пойми, тебе надо учиться, это нужно. В универ надо поступать, образование нужно». Я отвечал: «Нет, пожалуйста, вы же меня знаете». И они меня не могли переубедить, потому что я упертый. Если решил, значит, так и будет. И родители меня поддерживали: футбол — значит, футбол.

Бывало, прогуливал школу, как и многие дети. Дедушка говорил: «Да я все знаю, смысл с тобой спорить? Ты сделаешь по-своему». Думаю, это помогло мне в жизни, что я всегда стоял на своем. Меня не переубедить, если я решил что-то.

Татуировка Ласаковича. Фото ФК «Локомотив»
Татуировка Лисаковича. Фото ФК «Локомотив»
ФК «Локомотив»

Ну а бабушка всегда воспитывала только через футбол. Меня можно было наказать только запретом тренироваться. Если я накосячил, она говорила: «Не пойдешь на тренировку». А если я не шел на тренировку, мой мир останавливался. Шел в комнату, садился и не знал, что мне делать. Потом подходил к ней снова: «Мне надо на тренировку». Она отказывала: «Ты наказан». Хорошо, через десять минут я снова подходил: «Бабуль, ну пожалуйста!» Она опять в отказ. На третий раз я уже говорил: «Я сбегу из дома, если ты меня не отпустишь». И только тогда она отпускала.

Любовь к «МЮ», на «Олд Траффорд» всей семьей

В детстве у меня была футболка «Милана» — на спине Андрей Шевченко. Большая — я в ней всегда гонял! Мне нравилась его игра, но вообще мы с Русом с детства болели за «Манчестер». А Дима — за «Барселону». Он фанател, когда «Барса» Гвардиолы была на пике, когда наш «МЮ» проиграл ей два финала Лиги чемпионов.

Дед болел за «Арсенал». Но с дедулей мы никогда не рубились, я тоже немного симпатизировал «Арсеналу». Когда был финал 2011 года — у нас случилась такая заруба! Прям до крови, UFC просто отдыхает.

Педро открыл счет — «Барса» повела, но когда Руни сравнял, мы с Руталем орали как никогда. Он чуть ниже меня ростом. И он сидел от меня в трех метрах — как только Руни забил, мы подскочили и давай обниматься. Я так сильно его прижал, что брат лицом повредил себе нос о мою грудь. Жесть! Так побежала кровь, весь пол залили. Я кричу: «Рус, пофиг, мы забили! Давай полотенце!» Он радостный держит его у носа. Счастливые были дико. Жаль, что проиграли 1:3...

Финал в Москве с «Челси» — это было нечто, дом еле выдержал нагрузки. Вы не представляете, какие эмоции были. Когда Терри шел к мячу, я уже всё — смирился. И тут он поскальзывается... Да ну нафиг! Мы переглянулись с Русланом: «Представляешь, каково ему сейчас?» Он же был от кубка в одном ударе. А как мы радовались, когда реализовали победный пенальти! Незабываемо.

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В детстве мечтал попасть на «Олд Траффорд» на матч любимой команды. Когда-нибудь обязательно съезжу — соберу всю семью и сходим на большую игру. Мечту надо осуществить, обязательно побываю там. Ведь всё детство за них болел, столько эмоций испытал, переживал. Руслана возьму и Диму обязательно — на «Камп Ноу» он не был, вот пусть посмотрит лучше на стадион «МЮ»!

«Закончишь как родители»

Когда спрашивают про мать и отца, всегда отвечаю, что наши родители — это бабушка и дедушка. Это они нас с братьями воспитывали с малых лет, поднимали, поддерживали. С отцом мы не общаемся. До сих пор не понимаю, как мать и отец могли бросить троих детей.

Мы переехали в Узду к бабушке и дедушке совсем маленькими, там лет с четырех я влюбился в футбол и даже спал с мячом. Уже тогда бабушке и дедушке стало понятно, что я мечтаю стать футболистом. Моя любовь к игре — это гены. Все идет от крови. Дедушка очень любил футбол, был помешан. Он всегда ходил на матчи, постоянно поддерживал меня.

Ещё в Узде был тренер — Омар Михайлович. Я у него занимался, очень хорошо его знаю. Он там работал в санаторной школе и научил меня правильному отношению к футболу, тренировкам и распорядку.

Все остальные надо мной смеялись, особенно в школе. Никто не верил в меня: «Какой футбол? Каким ты, нафиг, будешь футболистом? Дурак, что ли?» И это больная тема. Видел, как в школе зачастую говорили детям: «У тебя не получится, ты не можешь, ты тупой!» Как такое вообще можно говорить в школе?

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Помню, что мне многие твердили: «Бездарный, закончишь как родители». А я отвечал: «Посмотрим!» Все уверяли, что ничего из меня не выйдет. Хотя я действительно был трудным ребенком. Но некоторым учителям благодарен за поддержку: директору школы Елене Александровне, учительнице по русскому языку Рите Евгеньевне и классной руководительнице Людмиле Леонидовне. В какой-то степени все они повлияли на мою судьбу.

Когда приезжаю домой, каждый день вижу людей, которые в меня не верили. Сейчас они подходят: «О, привет, Виталик! Как дела у тебя? Какой молодец!» Мнение поменялось быстро. Но я стараюсь не вести с ними диалог.

Развал ДЮСШ в Узде, мечта о своей школе

Сначала ведь мы с братьями играли просто с друзьями во дворе, как и многие дети. Но как-то в школе была вывеска о просмотре — ДЮСШ в Узде отбирала детей. Конечно, я не мог такое пропустить! Собрал всех, с кем играл. У нас три школы в городе, и я позвал с собой много ребят. Мы пошли на тренировку — многих отобрали. Благодаря этой школе я и попал в Солигорск. Представьте себе: какой-то парень из маленькой Узды попал в большой клуб из Белоруссии, который входит в топ-3!

ДЮСШ в Узде. Фото Личный архив
ДЮСШ в Узде.
Личный архив

Из тех ребят в Узде, с кем мы рубились в детстве, никто не играет на профессиональном уровне. Только на любительском, да и то единицы. Хотя летом у нас всегда собираются парни на коробке. В семь вечера там регулярно зарубы, можно пойти часика два побегать. Иногда там игры очень жесткие! Никто не любит проигрывать, судей нет — проигрывать никто не хочет.

А из ДЮСШ в Узде в футбол пробились я, два моих брата и Егор Зубович — он тоже играл за сборную на Олимпиаде. Четыре футболиста из маленького города на десять тысяч населения! И знаете, что самое обидное? Наша футбольная школа закрыта уже десять лет! Вот как это возможно?

Когда я приезжаю домой, то спрашиваю у пацанов, где они тренируются. Они только плечами разводят. Тренеров нет, школы нет, ничего нет. Ребята сами по себе: кто во дворе, кто дома сидит. Спорт брошен. Тем, кто хочет что-то наладить, никто в городской администрации не хочет помогать.

Там есть талантливые ребята, действительно хорошие. Ведь даже в крохотной деревне можно найти футболиста, если захотеть. Но никто не видит и не ищет. Есть же пример, как из маленького городка два парня пробились в сборную страны благодаря местной школе. Ну, можно обратить хоть на неё внимание? Нельзя.

Поэтому у меня есть мысли открыть там свою футбольную школу, ведь после карьеры хочу вернуться в Узду и жить там. Очень люблю свой город и хотел бы помочь местным детям.

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Надеюсь, что смогу воплотить свою идею о школе в жизнь. Вот Слуцкий строит в родном Волгограде стадион — это крутой пример. Я бы тоже хотел оставить после себя что-то на родине. А вдруг кто-то потом до сборной дойдет, как и мы с братом? Это может стать для кого-то дорогой в жизнь — будет приятно, если нам удастся помочь.

Знаю, сколько ребят-сирот в Узде, — у них непростая жизнь. Ведь сам прошел через это и понимаю, насколько трудно выбиться в люди из маленького городка. Хотел бы, чтобы у ребят было чем заняться, появился свой шанс. В такой ситуации футбол может стать для ребенка главной целью в жизни. Как стал когда-то для меня.

Андрей Шевченко
Футбол
РПЛ
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Милан
ФК Рубин (Казань)
ФК Челси
Виталий Лисакович
Леонид Слуцкий
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