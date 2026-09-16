Лав — о прощальном матче в Москве: «Меня это сильно тронуло! ЦСКА — главный клуб в моей карьере»

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав признался, что был очень тронут предложением армейцев организовать прощальный матч в его честь.

26 сентября на «ВЭБ Арене» в Москве «Легенды ЦСКА» встретятся с командой «Друзья Вагнера Лав».

«Скажу откровенно: я до сих пор не могу поверить, что это все происходит со мной. Когда я был в Москве год назад и участвовал в празднике, посвященном победе в Кубке УЕФА, я был в восторге от масштаба. Гала-матч прошел замечательно, и я даже не мог предположить, что подобное событие устроят в мою честь. Когда мне пришло предложение от ЦСКА организовать прощальный матч, я потерял дар речи. Меня это сильно тронуло!» — приводит пресс-служба ЦСКА слова бразильца.

Лав отметил, что прощальный матч исполнит его мечту — выйти на поле вместе со своими сыновьями, с которыми ему не довелось сыграть на профессиональном уровне.

«ЦСКА — главный клуб в моей карьере. Я играл во многих больших клубах, которые в Бразилии имеют многомиллионную армию болельщиков, но ЦСКА находится на первом месте в моей жизни. И тут просто не может быть другого выбора. Я живу в Рио, и это мой дом, но Москва и ЦСКА — мой второй дом», — добавил он.

Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2011 год и в 2013-м. Вместе с московской командой он завоевал 15 трофеев и стал вторым бомбардиром в истории клуба.