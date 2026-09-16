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Бразилец Вагнер Лав поделился ожиданиями от прощального матча в его честь, организованного ЦСКА

Лав — о прощальном матче в Москве: «Меня это сильно тронуло! ЦСКА — главный клуб в моей карьере»

Алина Савинова

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав признался, что был очень тронут предложением армейцев организовать прощальный матч в его честь.

26 сентября на «ВЭБ Арене» в Москве «Легенды ЦСКА» встретятся с командой «Друзья Вагнера Лав».

«Скажу откровенно: я до сих пор не могу поверить, что это все происходит со мной. Когда я был в Москве год назад и участвовал в празднике, посвященном победе в Кубке УЕФА, я был в восторге от масштаба. Гала-матч прошел замечательно, и я даже не мог предположить, что подобное событие устроят в мою честь. Когда мне пришло предложение от ЦСКА организовать прощальный матч, я потерял дар речи. Меня это сильно тронуло!» — приводит пресс-служба ЦСКА слова бразильца.

Лав отметил, что прощальный матч исполнит его мечту — выйти на поле вместе со своими сыновьями, с которыми ему не довелось сыграть на профессиональном уровне.

«ЦСКА — главный клуб в моей карьере. Я играл во многих больших клубах, которые в Бразилии имеют многомиллионную армию болельщиков, но ЦСКА находится на первом месте в моей жизни. И тут просто не может быть другого выбора. Я живу в Рио, и это мой дом, но Москва и ЦСКА — мой второй дом», — добавил он.

Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2011 год и в 2013-м. Вместе с московской командой он завоевал 15 трофеев и стал вторым бомбардиром в истории клуба.

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Источник: https://t.me/pfccskamoscow/37680
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Вагнер Лав
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ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
Результаты / календарь
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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