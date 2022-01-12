Как «Рубин» будет спасать сезон: Дзюба, Кучаев, Живоглядов и другие цели казанцев
Сегодня «Рубин» отправился на зимние сборы в Турцию: команда Леонида Слуцкого проведет около двух месяцев в отеле, где готовилась к рестарту сезона год назад.
«СЭ» рассказывает, кого «Рубин» попытается подписать этой зимой, чтобы весной улучшить положение в таблице.
«Рубин» подколол гендиректора «Зенита»: «Не Дзюба 100%»
Во вторник казанский клуб опубликовал список игроков на первый зимний сбор, в котором нет новых фамилий. Слуцкий подключил лишь несколько молодых игроков на просмотр. А в графе с нападающими клуб указал: «Не Дзюба 100%». Кажется, это отсылка к высказывание генерального директора Александра Медведева, который накануне сказал, что «нападающий не уйдет зимой с вероятностью в сто процентов». Видимо, в «Рубине» посмеялись из-за такой категоричности менеджера.
Известно, что «Рубин» хочет подписать Дзюбу и ведет переговоры с игроком. По данным «СЭ», общение представителей клубов по поводу Дзюбы было еще в прошлом году. Вероятно, вопрос будет решаться на уровне совета директоров клуба.
Вчера «Зенит» подписал Ивана Сергеева. А Сердара Азмуна, судя по всему, не готов отпускать ни в «Лион», ни в «Ювентус». Места Дзюбе в стартовом составе нет, и вряд ли игрок с этим легко смирится.
А упоминание Артема со стороны «Рубина» на своих ресурсах — это сам по себе знак, что в клубе верят в реальность перехода. Клубные медиа в декабре точно так же отрицали, что готовят новогодний клип, который все-таки выпустили. И надпись «Не Дзюба 100%» — очень похожий ход.
«Рубин» опять пытается подписать Кучаева
Казанцы больше полугода пробуют заполучить Константина Кучаева, продолжая тяжелые переговоры с ЦСКА. Прошлым летом «Рубин» предпринимал попытку подписать игрока, но не договорился с московским клубом ни по деньгам, ни по формату перехода. Но сам Кучаев готов поехать в команду к Слуцкому еще с лета.
Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский встречался с футболистом осенью. По данным «СЭ», уже тогда была достигнута договоренность о переходе в «Рубин».
Как сообщают «Чемпионат» и «РБ Спорт», этой зимой «Рубин» снова не может договориться с ЦСКА по условиям перехода — якобы армейцы хотят полноценный трансфер, а казанцы настаивают на аренде. По данным «СЭ», сложность заключается не в формате перехода, а в компенсации. «Рубин» готов выкупить игрока, но не за 5-6 миллионов евро, которые требует армейский клуб. Казанцы в декабре подписали Александра Ломовицкого за 1,5 миллиона евро, который переходил в «Рубин» в похожем статусе резервиста московского клуба, нуждающемся в игровой практике. И «Рубин», вероятно, ориентируется примерно на аналогичные цифры. Если ЦСКА не снизит ценник, то трансфера не случится и в этот раз.
Зачем «Рубину» еще один фланговый защитник?
«Рубин» интересуется защитником «Локомотива» Живоглядовым. «РБ-Спорт» сообщил, что защитник — один из тех, с кем московский клуб готов расстаться зимой. «Рубин» интересовался Живоглядовым еще осенью, когда искал флангового защитника.
Казанцы в итоге подписали Ломовицкого, которого Леонид Слуцкий видит в роли левого защитника. Александр играл фулбека у Руя Витории при схеме в три центральных защитника, а теперь попробует себя в этой роли в казанском клубе, но уже с двумя центральными. При этом в команде есть Илья Самошников — его в «Рубине» могут использовать на правом фланге обороны как правшу.
Также в обойме Слуцкого Владислав Игнатьев и Георгий Зотов, поэтому пятый фланговый защитник — это перебор. Обычно клубы ориентируются на то, чтобы иметь в заявке по два фланговых защитника на позицию. Но летом ситуация в «Рубине» может поменяться. По данным «СЭ», после сезона клуб вряд ли будет продлевать контракт 34-летнего Игнатьева, который в этом сезоне из-за травмы пропустил почти весь первый круг. К тому же нельзя исключать, что Самошников, на которого есть спрос, не уйдет из «Рубина» летом.
Поэтому логика менеджеров клуба понятна — казанцы заранее хотят усилить фланги защиты: в прошлом году в «Рубине» интересовались Арсеном Адамовым из «Урала», но были не готовы платить за защитника 5 миллионов евро. По данным «СЭ», именно такие отступные просят за игрока в уральском клубе. Вариант с опытным Живоглядовым кажется более разумным и не таким затратным.
Уйдет ли Деспотович?
Разговоры про возможный переход Дзюбы активировали вопросы о том, как клуб поступит с Джордже Деспотовичем. Сербский нападающий в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром команды, а в этом чемпионате забил лишь один гол и долго лечился. Но на зимние сборы он поехал, восстановившись от повреждения и на волне слухов об уходе. В частности, к нему есть интерес от «Астаны».
Сербом и в прошлом году интересовались клубы РПЛ. Но он входил в число тех игроков, кого в «Рубине» не рассматривали к продаже. Осенью ситуация поменялась, и травматичный Деспотович, видимо, потерял статус игрока, которого будут удерживать. Отсюда и интерес к Дзюбе. Также, по информации «СЭ», «Рубин» изучал возможность подписания Ивана Сергеева, но отказался от этой идеи, узнав расходы по трансферу (около 5 миллионов евро). То есть недовольство игрой форвардов в «Рубине» есть. В том числе и Деспотовичем, который слишком долго восстанавливался от мышечной травмы.
По данным «СЭ», «Рубин» открыт к предложениям по сербу и рассматривает вариант его продажи зимой, если договориться по переходу того же Дзюбы. В ином случае клуб вряд ли отпустит ведущего форварда. Даже после травмы и не в лучшем состоянии Деспотович все равно выглядит полезнее, чем Иван Игнатьев и Герман Онугха.
При этом Джордже — самый высокооплачиваемый футболист клуба с окладом чуть больше 1 миллиона евро в год. Возможно, тем самым «Рубин» разгрузит зарплатную ведомость под трансфер другого страйкера.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7