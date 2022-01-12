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Как «Рубин» будет спасать сезон: Дзюба, Кучаев, Живоглядов и другие цели казанцев

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Артем Дзюба, Константин Кучаев, Дмитрий Живоглядов.
Константин Кучаев.
Трансферы «Рубина».
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«СЭ» — о потенциальных трансферах для Леонида Слуцкого.

Сегодня «Рубин» отправился на зимние сборы в Турцию: команда Леонида Слуцкого проведет около двух месяцев в отеле, где готовилась к рестарту сезона год назад.

«СЭ» рассказывает, кого «Рубин» попытается подписать этой зимой, чтобы весной улучшить положение в таблице.

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«Рубин» подколол гендиректора «Зенита»: «Не Дзюба 100%»

Во вторник казанский клуб опубликовал список игроков на первый зимний сбор, в котором нет новых фамилий. Слуцкий подключил лишь несколько молодых игроков на просмотр. А в графе с нападающими клуб указал: «Не Дзюба 100%». Кажется, это отсылка к высказывание генерального директора Александра Медведева, который накануне сказал, что «нападающий не уйдет зимой с вероятностью в сто процентов». Видимо, в «Рубине» посмеялись из-за такой категоричности менеджера.

Известно, что «Рубин» хочет подписать Дзюбу и ведет переговоры с игроком. По данным «СЭ», общение представителей клубов по поводу Дзюбы было еще в прошлом году. Вероятно, вопрос будет решаться на уровне совета директоров клуба.

Вчера «Зенит» подписал Ивана Сергеева. А Сердара Азмуна, судя по всему, не готов отпускать ни в «Лион», ни в «Ювентус». Места Дзюбе в стартовом составе нет, и вряд ли игрок с этим легко смирится.

А упоминание Артема со стороны «Рубина» на своих ресурсах — это сам по себе знак, что в клубе верят в реальность перехода. Клубные медиа в декабре точно так же отрицали, что готовят новогодний клип, который все-таки выпустили. И надпись «Не Дзюба 100%» — очень похожий ход.

«Рубин» опять пытается подписать Кучаева

Казанцы больше полугода пробуют заполучить Константина Кучаева, продолжая тяжелые переговоры с ЦСКА. Прошлым летом «Рубин» предпринимал попытку подписать игрока, но не договорился с московским клубом ни по деньгам, ни по формату перехода. Но сам Кучаев готов поехать в команду к Слуцкому еще с лета.

Константин Кучаев.
Константин Кучаев.

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский встречался с футболистом осенью. По данным «СЭ», уже тогда была достигнута договоренность о переходе в «Рубин».

Как сообщают «Чемпионат» и «РБ Спорт», этой зимой «Рубин» снова не может договориться с ЦСКА по условиям перехода — якобы армейцы хотят полноценный трансфер, а казанцы настаивают на аренде. По данным «СЭ», сложность заключается не в формате перехода, а в компенсации. «Рубин» готов выкупить игрока, но не за 5-6 миллионов евро, которые требует армейский клуб. Казанцы в декабре подписали Александра Ломовицкого за 1,5 миллиона евро, который переходил в «Рубин» в похожем статусе резервиста московского клуба, нуждающемся в игровой практике. И «Рубин», вероятно, ориентируется примерно на аналогичные цифры. Если ЦСКА не снизит ценник, то трансфера не случится и в этот раз.

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Зачем «Рубину» еще один фланговый защитник?

«Рубин» интересуется защитником «Локомотива» Живоглядовым. «РБ-Спорт» сообщил, что защитник — один из тех, с кем московский клуб готов расстаться зимой. «Рубин» интересовался Живоглядовым еще осенью, когда искал флангового защитника.

Казанцы в итоге подписали Ломовицкого, которого Леонид Слуцкий видит в роли левого защитника. Александр играл фулбека у Руя Витории при схеме в три центральных защитника, а теперь попробует себя в этой роли в казанском клубе, но уже с двумя центральными. При этом в команде есть Илья Самошников — его в «Рубине» могут использовать на правом фланге обороны как правшу.

Также в обойме Слуцкого Владислав Игнатьев и Георгий Зотов, поэтому пятый фланговый защитник — это перебор. Обычно клубы ориентируются на то, чтобы иметь в заявке по два фланговых защитника на позицию. Но летом ситуация в «Рубине» может поменяться. По данным «СЭ», после сезона клуб вряд ли будет продлевать контракт 34-летнего Игнатьева, который в этом сезоне из-за травмы пропустил почти весь первый круг. К тому же нельзя исключать, что Самошников, на которого есть спрос, не уйдет из «Рубина» летом.

Поэтому логика менеджеров клуба понятна — казанцы заранее хотят усилить фланги защиты: в прошлом году в «Рубине» интересовались Арсеном Адамовым из «Урала», но были не готовы платить за защитника 5 миллионов евро. По данным «СЭ», именно такие отступные просят за игрока в уральском клубе. Вариант с опытным Живоглядовым кажется более разумным и не таким затратным.

Трансферы "Рубина".
Трансферы «Рубина».
Александр Ломовицкий. «Рубин» со второй попытки заманил воспитанника «Спартака». Зачем Слуцкому Ломовицкий и как он его будет использовать?

Уйдет ли Деспотович?

Разговоры про возможный переход Дзюбы активировали вопросы о том, как клуб поступит с Джордже Деспотовичем. Сербский нападающий в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром команды, а в этом чемпионате забил лишь один гол и долго лечился. Но на зимние сборы он поехал, восстановившись от повреждения и на волне слухов об уходе. В частности, к нему есть интерес от «Астаны».

Сербом и в прошлом году интересовались клубы РПЛ. Но он входил в число тех игроков, кого в «Рубине» не рассматривали к продаже. Осенью ситуация поменялась, и травматичный Деспотович, видимо, потерял статус игрока, которого будут удерживать. Отсюда и интерес к Дзюбе. Также, по информации «СЭ», «Рубин» изучал возможность подписания Ивана Сергеева, но отказался от этой идеи, узнав расходы по трансферу (около 5 миллионов евро). То есть недовольство игрой форвардов в «Рубине» есть. В том числе и Деспотовичем, который слишком долго восстанавливался от мышечной травмы.

По данным «СЭ», «Рубин» открыт к предложениям по сербу и рассматривает вариант его продажи зимой, если договориться по переходу того же Дзюбы. В ином случае клуб вряд ли отпустит ведущего форварда. Даже после травмы и не в лучшем состоянии Деспотович все равно выглядит полезнее, чем Иван Игнатьев и Герман Онугха.

При этом Джордже — самый высокооплачиваемый футболист клуба с окладом чуть больше 1 миллиона евро в год. Возможно, тем самым «Рубин» разгрузит зарплатную ведомость под трансфер другого страйкера.

Артем Дзюба
Джордже Деспотович
Дмитрий Живоглядов
Константин Кучаев
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
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 - : -
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 - : -
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