Абаскаль уверен, что поднимет уровень РПЛ после своего возвращения

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос «СЭ» о своем будущем.

«Факел»? Мне нравится атмосфера на их домашних матчах. Я должен вернуться в РПЛ, чтобы поднять уровень», — сказал Абаскаль «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщил, что 37-летнему специалисту предложили возглавить воронежский «Факел».

Абаскаль тренировал «Спартак» с 2022 по 2024 год. Последним местом работы испанца был мексиканский «Атлетико Сан-Луис».