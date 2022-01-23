Слуцкий: «Состояние Лисаковича гораздо хуже, чем у остальных игроков в нашей команде»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал оценку новым игрокам команды.

— Какова информация по игрокам, которые были на просмотре?

— Тесленко и Стрельник продолжают работать с командой. Илье Вахании желаем всяческой удачи, для него это был полезный опыт работы с командой премьер-лиги.

— Тесленко хорошее впечатление произвел? Может закрепиться и дальше?

— Да, Егор сыграл обе игры по 90 минут. Виден был его прогресс даже в ходе тренировочных занятий. У него есть шансы остаться в команде.

— Можно что-то по Лисаковичу сказать?

— У него первая игра, он присоединился позже остальных, его состояние гораздо хуже, чем у остальных игроков в нашей команде. Просто мы ему дали возможность вкатиться в наш тренировочный процесс. Было ясно, что он еще не готов играть, но мы с ним пообщались и решили, что тайм он сможет выдержать.

— Чем он привлек в целом? Какие его качества вы оценили?

— Очень индивидуально сильный напористый нападающий, который может самостоятельно решить момент. Хорошо играет в прессинге. На мой взгляд, очень качественный нападающий, который имеет возможности для реализации своего потенциала. Все-таки ему всего 23 года.

— Какой план на второй сбор?

— К сожалению, у нас не все будут в одинаковом состоянии на втором сборе. Несмотря на трехдневную паузу, травмированные футболисты и все, кто работает индивидуально, останутся в Турции с тренером по физподготовке и физиотерапевтами. Чтобы с начала второго сбора у них уже была возможность работать в группе и быть в определенном состоянии. Будем отталкиваться от состояния. Кто-то позже присоединился, кто-то раньше, Лисакович появился по существу в конце сбора. Будем мониторить состояние, у нас все возможности для того, чтобы четко определять нагрузку в зависимости от состояния игроков.