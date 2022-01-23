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Слуцкий: «Состояние Лисаковича гораздо хуже, чем у остальных игроков в нашей команде»

Главный тренер «Рубина» оценил форму нападающего Лисаковича
Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал оценку новым игрокам команды.

— Какова информация по игрокам, которые были на просмотре?

— Тесленко и Стрельник продолжают работать с командой. Илье Вахании желаем всяческой удачи, для него это был полезный опыт работы с командой премьер-лиги.

— Тесленко хорошее впечатление произвел? Может закрепиться и дальше?

— Да, Егор сыграл обе игры по 90 минут. Виден был его прогресс даже в ходе тренировочных занятий. У него есть шансы остаться в команде.

— Можно что-то по Лисаковичу сказать?

— У него первая игра, он присоединился позже остальных, его состояние гораздо хуже, чем у остальных игроков в нашей команде. Просто мы ему дали возможность вкатиться в наш тренировочный процесс. Было ясно, что он еще не готов играть, но мы с ним пообщались и решили, что тайм он сможет выдержать.

— Чем он привлек в целом? Какие его качества вы оценили?

— Очень индивидуально сильный напористый нападающий, который может самостоятельно решить момент. Хорошо играет в прессинге. На мой взгляд, очень качественный нападающий, который имеет возможности для реализации своего потенциала. Все-таки ему всего 23 года.

— Какой план на второй сбор?

— К сожалению, у нас не все будут в одинаковом состоянии на втором сборе. Несмотря на трехдневную паузу, травмированные футболисты и все, кто работает индивидуально, останутся в Турции с тренером по физподготовке и физиотерапевтами. Чтобы с начала второго сбора у них уже была возможность работать в группе и быть в определенном состоянии. Будем отталкиваться от состояния. Кто-то позже присоединился, кто-то раньше, Лисакович появился по существу в конце сбора. Будем мониторить состояние, у нас все возможности для того, чтобы четко определять нагрузку в зависимости от состояния игроков.

Источник: https://rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-budem-ottalkivatsya-ot-sostoyaniya-igrokov

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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1.64

X2

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Виталий Лисакович
Леонид Слуцкий
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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