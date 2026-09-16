Геркус считает, что «Зенит» победит «Балтику» в матче 9-го тура РПЛ: «Все уже поняли, как против нее играть»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Зенитом».

«Балтика» (11 очков после 8 матчей) делит седьмое место в таблице РПЛ с «Рубином». «Зенит» (15 очков) идет пятым.

«Зенит — очевидный фаворит. В каждой из линий питерцы сильнее. Безусловно, «Балтика» — упорная команда, но не такая, какой была в прошлом сезоне. Все уже примерно поняли, как против нее играть. Конечно, игра для «Зенита» будет тяжелой, но успешной», — сказал Геркус «СЭ».

«Балтика» и «Зенит» сыграют в 9-м туре РПЛ в среду, 16 сентября. Матч пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде. Начало — в 20.45 по московскому времени.