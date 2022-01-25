Скандалы в «Рубине» переоценивают, а позиции Слуцкого прочны. Что на самом деле происходит в клубе?

Почему убрали Деспотовича , аналитика Васюхина и связан ли с этим агент главного тренера .

«Рубин» — один из главных ньюсмейкеров последней недели: в клубе расстаются с игроками, аналитиком, а в Telegram-каналах и СМИ пишут, что на уход Джордже Деспотовича якобы повлиял агент главного тренера Леонида Слуцкого. Собкор «СЭ» в Казани рассказывает, что за всем этим стоит.

Почему « Рубин » устал терпеть Деспотовича ?

Перед этим сезоном на презентации новичков Деспотович заявил, что «Рубин» будет бороться за чемпионство, а Слуцкий поддержал лидера команды: «Соглашусь с Деспотом». Сценарий будто писали для ситкома, потому что спустя полгода «Рубин» выгоняет нападающего из клуба, а от чемпионства казанцы по-прежнему далеки.

Кажется, в клубе на самом деле и не было такой задачи, а Слуцкий решил на публике не спорить с самоуверенным сербом, который часто бросает вызывающие и яркие слова для заголовков. Говорят, и внутри клуба Деспотович мог ляпнуть что-то такое, на что реагировали неоднозначно. Например, мог попросить премию за удачный сезон. Все это воспринималось с юмором, лояльно. Но в какой-то момент Деспотович, имеющий самый большой в клубе оклад (миллион евро в год), перестал играть из-за травм, и менеджерам «Рубина» стало не до шуток.

У серба и в прошлом сезоне были спады, он пропускал серию матчей из-за травмы, хоть и забил 14 голов. Уже тогда были опасения, можно ли рассчитывать на него вдолгую. В этом сезоне, когда у Деспота случилось три травмы за отрезок с мая по ноябрь, сомнения усилились. Добавим сюда непростой характер — так и возникло желание расстаться с игроком.

С точки зрения имиджа это действительно непонятно: как можно убрать лучшего форварда команды из-за травм? Возможно, не окажись «Рубин» так низко в таблице к зимней паузе, жестких решений бы не последовало. В клубе устали ждать голов от Ивана Игнатьев — и наконец-то отправили его в аренду. Надоело ждать, когда Деспотович восстановится и наберет форму - тоже до свидания.

Конечно, не обошлось без скандала: у Деспотовича полтора года до конца контракта с «Рубином», за это время он может заработать 1,5 миллиона евро. Серб в феврале должен стать отцом, переживает за семью и не хочет лишаться заработка. Понятно, что уходить куда-то на понижение форвард не захотел. Отсюда и возник конфликт, который до сих пор не улажен.

По нашим данным, Деспотович должен 3 февраля приехать на сборы молодежной команды «Рубина», которые пройдут в Турции. Нападающим интересуются «Химки» и «Ахмат», но не готовы платить ему такую же зарплату. А Деспотович пока не идет на уступки. Серб дал авторизацию для переговоров нескольким агентам, чтобы те нашли ему варианты для трансфера без серьезных потерь в зарплате. Но игрока с таким бэкграундом тяжело пристроить, поэтому пока самый вероятный сценарий - Деспот будет работать с дублерами «Рубина».

Показательно, что его не хочет видеть в своей команде даже главный тренер «Сочи» Владимир Федотов, который хорошо знает характер Деспотовича и специфику работы с ним. Конфликт в «Рубине» — не первый подобный для серба в России. Казанский клуб банально устал от игрока и отстранил его от основы. Когда никто не идет на уступки, расставание получается шумным и скандальным.

При чем тут агент Эмиле ?

О причастности агента Слуцкого Кристиана Эмиле к уходу Деспотовича сообщал «Чемпионат», по версии которого игрок отказался подписывать соглашение с посредником и потому был отправлен в дубль. Сам Эмиле в интервью тому же изданию назвал это чушью.

По информации «СЭ», Деспотовича не принуждали быть клиентом Эмиле, а предложили помощь в переходе. И игрок даже дал ему авторизацию на ведение переговоров в Европе, а кроме того, просил Эмиле найти ему клуб в ОАЭ. По нашим данным, у Деспотовича был вариант с переходом в клуб из Эмиратов с примерно такой же зарплатой, но на годичный контракт. Его такие условия не устроили. Сопоставимых по деньгам и сроку соглашения предложений у серба не было, поэтому он и отказался уходить. Но с Эмиле он действительно сотрудничал, а сослан в дубль только потому, что в клубе устали от его отказов уйти хоть куда-нибудь.

А сама эта история похожа на попытку очернить Слуцкого и подлить масла в огонь. По данным «СЭ», «Рубин» в последние полтора года не платил агентские бонусы при трансферах. У клуба накопился большой долг и очередь из недовольных агентов. Вероятно, отсюда и появляются разные новости о клубе с негативным подтекстом.

Даже Эмиле в «Рубине» тоже должны бонусы за трансферы игроков. Агент Слуцкого помог казанцам подписать Хван Ин Бома - это именно его находка, а не селекционной службы. Он же организовал выгодный трансфер Карла Старфельта в «Селтик» и помог без скандалов и шума решить вопрос с трудоустройством лишнего легионера - японца Мицуки Сайто, который не играл за «Рубин» целый год, но не скандалил. В целом с Эмиле у клуба удачные кейсы, кроме истории с продажей Хвичи Кварацхелии - агент получил от «Рубина» авторизацию на ведение переговоров по его трансферу, но пока ничего путного из этого не вышло.

Попытка уличить Слуцкого в том, что он заставляет игроков подписываться со своим агентом смотрится не очень логично, потому что в «Рубине» лишь два клиента Эмиле. Куда больше игроков российских агентов, с которыми у казанцев хватает проблем и сложностей. А предъявить за то, что у клуба есть агент, с которым чуть чаще ведут дела, которому больше доверяют, можно почти любому клубу РПЛ. В этом «Рубин» точно не выделяется из общего числа.

Слуцкий и аналитик Васюхин - действительно ли дело в неудачной шутке ?

История об уходе аналитика Никиты Васюхина стала чуть ли не самой обсуждаемой в контексте «Рубина» и окутана кучей версий. Журналисты «БИЗНЕС Online» в своем Telegram-канале рассказали, что Слуцкий якобы обиделся на шутку Васюхина, который намекнул на то, что тренер может уйти из клуба в декабре. Описываются разные обстоятельства: дело было то в кабинете на базе, то на поле перед командой, то еще где-то.

На деле ситуация была другой, и, конечно, дело не в шутке или одной перепалке. По информации «СЭ», Слуцкий поругался с аналитиком еще осенью, а затем тот работал в клубе почти два месяца, и с Васюхиным даже хотели продлить контракт и даже подготовили бумаги. Когда сотрудник говорит главному тренеру, что того могут скоро уволить, - это мало у кого вызовет смех, учитывая, что «Рубин» провалил отрезок перед зимней паузой.

По нашим данным, Слуцкий тогда отказался от услуг Васюхина по подготовке теории и видео, но специалист остался в клубе, и главный тренер не просил его уволить. У Слуцкого ранее были расхождения с аналитиком по рабочим вопросам и споры о том, в какой футбол играть команде. Все это повлияло на то, что руководство клуба решило не подписывать новый контракт с Васюхиным, хотя Слуцкий очень высоко его оценивает как специалиста.

Если бы дело было только в неудачной шутке, вряд ли бы аналитика оставили до конца года. Васюхин продолжал работу по селекции со спортивным директором Олегом Яровинским и другими специалистами отдела. Видимо, Яровинский и гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов посчитали, что лучше вообще отказаться от позиции аналитика и возложить эту работу на других сотрудников. Слуцкому важно работать с единомышленниками, и, сохрани клуб Васюхина, вряд ли бы удалось избежать неловких ситуаций.

В целом у тренера неудачная история отношений с приглашенными аналитиками, и они тяжело адаптируются в его штабе. Два года назад казанцы не сработались с Игорем Мананниковым, работавшим ранее в «Оренбурге». Не каждый человек без футбольного опыта вольется в коллектив, где есть такие люди, как Олег Веретенников и Олег Кузьмин. Отсюда недопонимание и споры, которые приводят к расставаниям.

Как негатив вокруг Слуцкого влияет на его позиции в клубе ?

Вокруг «Рубина» сегодня как никогда много негатива: песни, клипы, веселье в соцсетях - все это затмили тревожные новости. Но в целом ничего действительно страшного не происходит.

Конфликт с Деспотовичем сильнее удивил бы в прошлом сезоне, когда серб забивал и давал результат. А когда у игрока ничего не получается на поле, а самое заметное его действие - грубый ответ болельщику про маму, то недовольство Слуцкого и менеджмента вызывает понимание. Спорно, что игрока отправили в дубль и, говорят, ему об этом было сказано в жесткой форме. Но, как уже говорилось, неудачные результаты подталкивали к решительным действиям. По нашим данным, «Рубин» до конца зимних сборов попытается подписать нападающего-иностранца.

Уход Васюхина - тоже вполне понятная история с логичным исходом.

Негативный отклик на эти события наверняка еще будет: «Рубин» фактически игнорирует группу агентов, которые вряд ли будут сдерживаться, когда появится возможность пнуть тренера и команду. Например, рассказывают, что и Олег Шатов неслучайно ушел из «Рубина», спустя два месяца вдруг оказавшись в «Урале». Найдутся и другие истории, чтобы подлить негатив.

Сам Слуцкий молчит и, как говорят в клубе, не хочет оправдываться. Тренер якобы занят перестройкой команды, проводит структурные изменения в тактике и не готов отвлекаться от работы: у него осталось всего два сбора до рестарта чемпионата, чтобы решить игровые проблемы.

Происходящее в СМИ, Telegram-каналах и блогах - все это несущественно для тренера, которому очень доверяет гендиректор Сайманов. Нужно понимать, что все последние события - это не решения одного Слуцкого, но и главного человека в клубе. Руководитель оберегает тренера и поддерживает его линию. Потому разговоры про отставку Слуцкого сегодня не имеют под собой никакой почвы.

Да и «Рубину» это точно не нужно: какой смысл клубу отказываться от тренера уровня Слуцкого? Ради кого и чего? Комплексно проблемы команды явно не в тренере. Это Сергей Галицкий, вкладывающий огромные средства в клуб, может позволить себе менять тренеров и искать подходящего под свою философию. Или «Локомотив» со «Спартаком», где нынешнее место в таблице не соответствует задачам и инвестициям.

«Рубин» — середняк, который порой может удивить, но бороться на равных с лидерами на долгой дистанции вряд ли способен. Для этого нужен другой уровень финансирования, а не новый тренер. Слуцкому приходится «усиливаться» резервистами «Спартака», ЦСКА, «Зенита», «Локомотива», просматривать игроков «КАМАЗа», «Томи» или других клубов ФНЛ. Вот это гораздо тревожнее, чем уход аналитика или конфликтного игрока. При этом понятно, что уровень трат в Казани позволяет быть выше «Ахмата» или «Крыльев».

К «Рубину» есть много вопросов: как клуб себя самоидентифицирует, за что он борется, какие задачи стоят перед Слуцким, что за проект строят в Казани в целом? Было сказано много общих слов, но четкого представления до сих пор нет. Это удобно - не озвучивать задачи, чтобы никто не мог предъявить за неудачи.

Нынешнее место «Рубина» удручает, и поэтому даже маленькие скандалы внутри вызывают резонанс у публики. Позитива мало, даже шикарно срежиссированными клипами не перекрыть положение в турнирной таблице. Кажется, у Слуцкого сейчас самый тяжелый период в Казани, и впереди очень важный отрезок, после которого будет многое понятно. Если удастся добиться серии побед и взлететь в таблице - решения о расставании с игроками и аналитиками посчитают правильными, а скандалы забудут. В ином случае не избежать новой и более мощной волны негатива.