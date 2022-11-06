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Скандал в «Зените» — из состава выведен Чистяков. За что?

Гоша Чернов
Корреспондент
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Дмитрий Чистяков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Квинси Промес и Дмитрий Чистяков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Медведев.
Фото Михаил Разуваев, ФК «Зенит»
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Скандал в невской команде.

«Виноват на все сто»

В субботу лидер РПЛ «Зенит» проиграл впервые в текущем чемпионате — «Ахмат» победил 2:1. Из-за повреждения основного центрального защитника Родригао в стартовом составе вышел Дмитрий Чистяков — до этого воспитанник «Зенита» выходил в основе на матч РПЛ в 1-м туре с «Химками».

Чистяков сыграл неудачно. В эпизоде с первым пропущенным мячом он не успел вернуться на свою позицию после атаки, а второй гол подарил «Ахмату» сам — Мохамед Конате отобрал у защитника мяч и перекинул Михаила Кержакова. Кроме того, на исходе получаса мяч попал в руку Дмитрия в штрафной «Зенита», однако ВАР после просмотра эпизода не посчитал это явной ошибкой арбитра и не стал звать его к монитору. На 32-й минуте Чистяков был заменен на Данила Кругового.

«Что касается второго пропущенного мяча, Дима Чистяков виноват на все сто, — подчеркнул на пресс-конференции Сергей Семак. — Что касается других моментов, не только он. К сожалению, Дима сегодня выглядел не очень уверенно по какой-то причине».

Очевидно, что Чистяков провалил матч. Он и сам признал это после игры: «Где-то недонастроились. В начале не получилась игра. Не могу сказать почему. Что касается моей замены, конечно, согласен с ней».

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Инсайд о переходе в «Ахмат»

На этом проблема, казалось, исчерпала себя. У каждого футболиста бывают плохие матчи, а Чистякова частично оправдывала позиция — он играл на непривычном месте левого центрального защитника, хотя сам правша. Но через час после игры ситуация резко повернулась.

Все началось с обычного интервью Геннадия Орлова «СЭ» — в нем известный комментатор поделился удивительным инсайдом: «На первый взгляд сложно объяснить детский ляп Чистякова, когда его накрыл Конате. С другой стороны, возможно, защитник мыслями уже не в «Зените». Ведь и его агент, и он сам давали понять, что футболист не всем доволен (в частности, игровой практикой) в питерской команде. Не исключено, что зимой Чистяков сменит клуб. Поговаривают, что он может перейти как раз таки в «Ахмат».

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Едва ли не сразу на сайте спортивного федерального канала была опубликована реакция генерального директора «Зенита» Александра Медведева: «Сегодня все, кто болеет и переживает за «Зенит», конечно, расстроены первым (в РПЛ в текущем сезоне), тем более домашним, поражением. Что касается высказывания Геннадия Сергеевича, к которому я отношусь с огромным уважением, то на той же эмоциональной волне могу добавить: хотя, согласно старому футбольному постулату, проигрывают не отдельные футболисты, а команда, но с такой игрой и с таким отношением, может, действительно Дмитрию лучше играть за «Ахмат». Тем более хочу обратить внимание на то, что публично, пусть даже не самому, а через агента, высказывать недовольство своим игровым временем и своей ролью в команде — это неприемлемо. И ни в какие ворота не лезет. Но утро вечера мудренее. Завтра будет серьезный разговор, и не только с Чистяковым. Что касается перехода Чистякова в «Ахмат», то вы прекрасно знаете, как и когда происходят переходы. Но такого трансфера исключать не могу».

Квинси Промес и Дмитрий Чистяков. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Квинси Промес и Дмитрий Чистяков.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Перепутанные агенты?

Уже тогда прозенитовские Telegram-каналы возмутились двумя вещами. Во-первых, Чистяков хоть и ошибся, но не заслуживал публичной обструкции — к другим защитникам «Зенита» вопросов по сезону не меньше, а черные дни бывают у всех. Во-вторых, никто не одобрил вынос негативной оценки игрока в прессу: понятно, что конфликты случаются в любой команде, но «Зенит» славится в том числе отсутствием публичных скандалов.

Никто не понял и части о «высказывании недовольства игровым временем через агента». Представитель Дмитрия Чистяков Андрей Талаев всегда был предельно корректен в СМИ. Месяц назад он сказал в интервью Sport24: «Дима — профессионал и относится к ситуации со своей игровой практикой соответствующе. На тренировках доказывает, дальше уже пусть тренер решает, кого ставить. Он доказывает и ждет своего шанса».

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Даже после замены защитника в субботнем матче Талаев не стал высказывать недовольство — в комментарии для «РБ Спорт» он лишь подчеркнул, что с игроком «ничего не случилось» и «Семак так решил».

Зато цитата агента другого защитника «Зенита» Алексея Сутормина подходит под описание сказанного Орловым и Медведевым. 26 октября представитель Сутормина Александр Клюев в разговоре с корреспондентом «СЭ» сказал: «Алексей недоволен игровым временем в «Зените». Как и любой амбициозный футболист, он хочет чаще играть и приносить пользу команде. Уйдет ли он зимой в другой клуб? Не знаю, у него контракт с «Зенитом», пока он остается здесь».

Конечно, Талаев мог высказать недовольство в приватном разговоре с руководством «Зенита». Но вполне вероятно и то, что агентов двух футболистов банально перепутали.

Александр Медведев. Фото Михаил Разуваев, ФК «Зенит»
Александр Медведев.
Михаил Разуваев, Фото ФК «Зенит»

Отстранение

Как Медведев и анонсировал, утром в воскресенье он пообщался с защитником: «Состоялся архисерьезный, принципиальный, мужской разговор. Дмитрий Чистяков выведен из основного состава команды».

Этот комментарий шокировал еще больше, чем субботний. В «Зените» очень давно никого не отстраняли от работы с командой, а тем более лишь за плохую игру в отдельном матче. При этом, по информации «СЭ», еще в воскресенье утром Чистяков тренировался с основой «Зенита» на базе в Удельном парке. В отличие от Родригао, который может не успеть восстановиться к «Торпедо».

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Ни Семак, ни Чистяков пока отстранение не комментировали, зато на защиту клиента встал Талаев в интервью «СЭ». «Как можно нормально на это реагировать? Это недопонимание как минимум. На самом деле пока никто никому ничего не объявлял. Разговор был, пожали руки в конце, после этого Александр Иванович сказал эти слова. Вывели, значит, вывели. Будем общаться, на сколько вывели. Если за каждую ошибку выводить футболистов из основного состава, тогда к концу сезона у некоторых команд и футболистов не останется. Все будет хорошо, я уверен в Диме, уверен в человеческих и спортивных качествах. Все, кто его сейчас «поливает», через короткое время будут его на руках носить».

Талаев также назвал «домыслами» информацию о возможном трансфере Чистякова в «Ахмат», а в самом грозненском клубе были сильно удивлены, узнав об этом. Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев все опроверг: «У нас с нашими коллегами из Санкт-Петербурга прекрасные отношения, поэтому мы не совсем поняли то, что было озвучено руководством клуба. Я считаю, что это было не совсем уважительно по отношению к нашему клубу. Это во-первых. Во-вторых, мы никогда не вели никаких переговоров ни с агентом, ни с футболистом, ни с руководством «Зенита» по поводу перехода Дмитрия Чистякова. Я понимаю, что после матча был немножко эмоциональный фон, но все-таки мы должны относиться друг к другу более уважительно».

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Точка еще не поставлена. У этой истории будет продолжение — либо Чистякова вернут в состав, либо он уйдет зимой. В любом случае неясно, почему у руководства «Зенита» возникла потребность в публичной порке воспитанника своего клуба. Скорее всего, в клубе были сильно разочарованы срывом мечты о чемпионате без поражений. Но ведь и болельщики, и футболисты расстроены не меньше.

Зато как в перспективе эта ситуация может отразиться на команде и ее результатах?

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