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Сегодня, 15:10

За что Чистякова вывели из состава? В чем проблема Бакаева? И почему стал ошибаться Сафонов? Интервью Радченко

Александр Кружков
Обозреватель
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Матвей Сафонов.
Фото ФК «Краснодар»
Малком и Клаудиньо.
Фото Global Look Press
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/3
Экс-форвард «Зенита», «Спартака» и сборной России Дмитрий Радченко — о главных событиях 16-го тура.

Игра «Ахмата» — наглядное пособие

— Аномальный тур?

— Это почему же?

— «Зенит» дома внезапно проиграл «Ахмату». ЦСКА — «Нижнему». «Краснодар» упустил победу в Воронеже, хотя в середине второго тайма вел 3:1. Наконец, «Спартак» потерял очки с вялым «Сочи».

— Единственное, что меня по-настоящему удивило, — домашнее поражение «Зенита». Все остальное — не сенсация.

Хавбек &laquo;Зенита&raquo; Вендел против Лечи Садулаева из &laquo;Ахмата&raquo;. Тревога: «Зенит» впервые проиграл в чемпионате! «Ахмат» шокировал Питер двумя голами за девять минут

— Тогда с «Зенита» и начнем. Как для себя объясняете его осечку?

— Тут надо отдать должное сопернику, который уже к восьмой минуте повел 2:0. Быстрые голы выбили зенитовцев из колеи. Они-то наверняка думали, что «Ахмат» в Питере будет действовать вторым номером. Но гости играли смело, агрессивно, жестко, не боялись прессинговать. Молодцы!

— Игра «Ахмата» — наглядное пособие, как нужно противостоять сегодняшнему «Зениту»?

— Совершенно верно. Хотя Семак оперативно вносил коррективы. Делал замены, с выходом Мостового стала другой и схема. Один мяч удалось отыграть, в концовке еще моменты были.

— Вы об ударе Малкома?

— Ну, он вообще в упор бил! Игрок такого уровня, получая мяч во вратарской, конечно, обязан решать эпизод. Но бразилец из всех возможных вариантов выбрал самый неудачный — лупанул в ближний угол. Где и стоял Шелия.

— Малком, Клаудиньо и Вендел смотрелись слабо?

— В первом тайме — безусловно. Полагаю, просто не ожидали от середняка такого яростного сопротивления. После перерыва раскочегарились. Было много фланговых передач. Но Семенов и Швец, два высокорослых центральных защитника, в этот день верховые единоборства не проигрывали.

— «Ахмат» — то победу заслужил?

— На мой взгляд, более справедливым результатом была бы ничья. Все-таки во втором тайме «Зенит» имел подавляющее преимущество. Но гости выстояли.

— Антигероем матча стал защитник «Зенита» Чистяков. Что бы вы сказали ему в раздевалке?

— Поддержал бы. В субботу парень не попал в игру. Ну что ж, бывает.

Дмитрий Чистяков. Скандал в «Зените» — из состава выведен Чистяков. За что?

— На восьмой минуте совершил вопиющий ляп, который обернулся вторым голом в ворота «Зенита».

— Начнем с того, что Чистяков — не самый быстрый защитник. В том эпизоде просто недооценил скорость и мощь Конате. Думал, успеет отдать пас. И допустил детскую ошибку. А форвард «Ахмата» коршуном полетел на мяч, обокрал Чистякова и спокойно разобрался с Кержаковым.

— На следующий день защитника «Зенита» вывели из основного состава. Не слишком сурово — после одной-единственной ошибки? Или мы пока чего-то не знаем?

— Скорее второе. Вряд ли к такому решению привела оплошность на поле. Это же футбол, здесь никто от ошибок не застрахован. Или возьмем Мостового, который недавно после обратной замены не скрывал возмущения. Но даже к нему подобных санкций не применяли...

— Как защитник Чистяков объективно слабее и Ловрена, и Родригао?

— Да. Поэтому и потерял место в составе, когда летом «Зенит» купил Родригао.

Малком и Клаудиньо. Фото Global Look Press
Малком и Клаудиньо.
Фото Global Look Press

Малком и Клаудиньо пашут на тренировках как черти!

— «Ахмат» Ташуева и «Ахмат» Талалаева. В чем разница?

— Талалаев заложил функциональную базу. Матч с «Зенитом» показал, что команда великолепно готова физически. С тактической гибкостью и самоотдачей тоже порядок. Главное отличие — в схеме. Если раньше «Ахмат» часто использовал трех центральных защитников, то сейчас — двух. Причем одним из них неожиданно стал Швец, номинальный опорный хавбек.

— Справляется?

— Да, выглядит очень уверенно! Для меня это сюрприз. Вот уж не думал, что при схеме с двумя центральными защитниками Швец будет настолько надежен. Скорости-то ему не хватает. Но есть другие плюсы — высокий, мощный, хорош вверху. Пока он и Семенов удачно дополняют друг друга.

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— Как вам Конате?

— О его игре красноречиво говорит статистика. Уже семь мячей забил! Настоящий таранный форвард. Цепляется за каждый мяч, неплохо играет головой. Может продавить любого защитника — Чистяков это на себе испытал.

— Конате способен заинтересовать российские топ-клубы?

— Почему нет? Но мне лично в «Ахмате» больше нравится другой парень — Лечи Садулаев. Невероятно скоростной, резкий, техничный, настырный. Он и в первом круге против «Зенита» смотрелся здорово, за тайм сразу двух игроков на карточки посадил, и сейчас в Петербурге провел отличный матч. Вспомните его роскошный проход по правому флангу на первых минутах, когда даже опытнейший Барриос не смог Садулаева удержать. Неудивительно, что Лечи уже в расширенном списке сборной.

— Сенсационное поражение «Зенита» оживит интригу в чемпионской гонке?

— Да какая интрига? О чем вы? Он же все равно опережает ближайшего конкурента на шесть очков! В данный момент нет абсолютно никаких предпосылок, что кто-то сможет навязать «Зениту» борьбу в РПЛ.

Комментатор Геннадий Орлов высказался об&nbsp;игре Зелимхана Бакаева за &laquo;Зенит&raquo;. «Что в «Зените» делает Бакаев? А Соболев какой-то жестокий». Мнение Орлова

— Геннадий Орлов на днях сокрушался: «Проблема «Зенита» в том, что выходящие на замену редко усиливают игру. Не создают конкуренцию». Согласны?

— Нет. У «Зенита» хорошая скамейка. Но матч на матч не приходится. Вон, тот же Мостовой в Кубке с «Крыльями» настолько неудачно вошел в игру, что Семак через 20 минут убрал его с поля! А с «Ахматом» Андрей был одним из лучших, добавил команде скорости.

— Зато Бакаев все реже выходит на поле.

— Ну, думаю, он и сам понимал, в какой клуб идет. В «Зените» огромная конкуренция! Пока Бакаев ее проигрывает. Что бы ни писали про Малкома, Клаудиньо и других бразильцев, я-то знаю — на тренировках они пашут как черти! Об этом и датчики говорят. Так что здесь все по-честному. Впрочем, на Зелимхане не надо ставить крест. Парень способный, старательный. Мне кажется, рано или поздно себя проявит.

Александр Соболев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Соболев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Соболев заслуживал удаления

— Давайте теперь о «Спартаке».

— Я предполагал, что в этом туре победы ему не видать. «Сочи» — команда амбициозная, ершистая. Да, многовато очков растеряла, но на «Спартак» у всех настрой запредельный. Особенно на своем поле.

— Хотя из-за травмы матч пропускал Нобоа.

— Ну и что? Футболист качественный, но не стоит переоценивать его нынешнюю роль. В 37 сложно все матчи проводить на высоком уровне. Играет Нобоа без замен, ему уже явно требовалась передышка. В последних турах не блистал. Да и забивает-то в основном с пенальти.

Судья Артем Чистяков. В июле Чистяков не удалил обидчика Соболева, сегодня — спартаковца. Все справедливо?

— Соболев заслуживал удаления за удар локтем в лицо Юсупова?

— Сто процентов! Железобетонная желтая карточка, которая стала бы для спартаковца в матче второй. Странно, что это увидели все, кроме арбитра Чистякова.

— Коллега Рабинер считает, что система ВАР срочно нуждается в корректировке и моменты, когда речь идет о второй желтой, тоже надо просматривать на видео.

— Категорически не согласен! Из-за ВАР матчи и так надолго затягиваются. А если еще больше спорных эпизодов начнут просматривать, о динамике игры вообще придется забыть.

— У кого из преследователей «Зенита» больше шансов на серебро?

— У «Спартака». Он и по составу выглядит предпочтительнее, и по качеству игры. Видно: ребята не мучаются на поле, а получают удовольствие от футбола. Еще бы в стабильности прибавить — тогда команде цены не будет.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ахмат&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. «Зенит» поплыл после первого же провала. Скандал с Чистяковым — шанс для конкурентов?

— Где у «Спартака» сегодня самая проблемная зона?

— В центре обороны. Замену Жиго так и не нашли. В итоге у Джикии постоянно меняются напарники. Сейчас рядом с ним выходит Маслов, до этого были Литвинов, Чернов, Мевля. Но все они играют с перепадами. Как, впрочем, и сам Джикия.

— А ЦСКА почему дома проиграл?

— Стечение обстоятельств. «Нижний» умеет выжимать максимум из минимума моментов. Так и в Москве вышло. Для победы хватило одного удара в створ! Но команда у армейцев хорошая, играющая, сбалансированная. Возвращение Дивеева после травмы сразу добавит надежности обороне. Думаю, в призерах ЦСКА точно будет.

— А что в последних матчах происходит с Сафоновым? «Привоз» за «привозом».

— «Краснодар» все время разыгрывает мяч от ворот. Соперники к этому готовы, активно прессингуют — отсюда и ошибки Сафонова. В каких-то ситуациях ему нужно действовать проще, не мудрить. Видишь, что тебя накрывают, — не пытайся сохранить мяч, вынеси подальше. Чтобы лишний раз не рисковать.

Вратарь &laquo;Краснодара&raquo; Матвей Сафонов. Еще одна грубейшая ошибка вратаря сборной России. Что происходит с Сафоновым?

— Сможет «Краснодар» в этом сезоне побороться за медали?

— Маловероятно. Командочка симпатичная, молодая, азартная, но еще в стадии становления.

— Напоследок о Дзюбе, который теперь снова свободный агент. Увидим его зимой в РПЛ?

— Наверняка. Понятно, это будет уже не «Зенит», не «Спартак» и не ЦСКА. В «Динамо», «Ростове» и «Краснодаре» позиция центрфорварда тоже укомплектована.

— Куда ж податься Артему? В «Торпедо»?

— Ну, там его зарплату вряд ли потянут. А вот переход в «Сочи» или «Локомотив» вполне реален.

Александр Соболев
Дмитрий Радченко
Дмитрий Чистяков
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
10
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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