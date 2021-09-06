Дерзкое «Динамо», провал «Спартака» и постаревший Дзюба. Главные открытия и разочарования старта РПЛ

Выделяем главные открытия и разочарования по итогам первых шести туров РПЛ.

Открытия

Гамид Агаларов

До недавнего времени 21-летний форвард «Уфы» был малоизвестен широкой публике, хотя дебютировал в РПЛ за «Анжи» еще в 18 лет. Успел поиграть в ФНЛ за «Волгарь», а в полный голос заявил о себе только теперь. В первых шести турах Гамид забил пять мячей и отдал одну результативную передачу. Больше по системе «гол + пас» набрали только Сердар Азмун, Джон Кордоба и Рифат Жемалетдинов (по семь). Если Агаларов продолжит так играть, то сможет вполне рассчитывать на переход в клуб статусом выше. В пятницу сын известного в прошлом футболиста Руслана Агаларова забил Испании в матче за молодежную сборную России.

«Динамо»

В прошлом сезоне динамовцы были близки к тому, чтобы попасть в зону еврокубков. Не хватило совсем немного — всего три очка. Сейчас же «Динамо» показывает едва ли не самый привлекательный футбол среди всех клубов РПЛ. В команде много молодых игроков, причем как российских, так и зарубежных, — Захарян, Тюкавин, Шиманьски, Фомин, Моро, Макаров. За развитием «Динамо» интересно наблюдать даже тем, кто болеет за другой клуб. Может, бело-голубые и за медали поборются? Сейчас они на втором месте, в одном балле от «Зенита».

Трансферная политика «Локо»

Приход Ральфа Рангника и Томаса Цорна в «Локомотив» наделал много шума. Практически сразу появились слухи о распродаже ведущих игроков, но ушел только Гжегож Крыховяк. Зато железнодорожники провели интересную трансферную кампанию, потратив на усиление почти 30 миллионов евро — больше, чем кто-либо в РПЛ. Последний раз схожие цифры были у «Локо» в 2013 году (32 миллиона евро). Осталось лишь увидеть всех новичков в деле. Особенно интересно понаблюдать за Анджорином, который в свои 19 лет уже провел несколько матчей за основу «Челси».

Судейство

В последние годы работа судей вызывала большие вопросы. Арбитры допускали грубые ошибки, по-разному трактовали схожие эпизоды, но продолжали обслуживать матчи РПЛ. Теперь наказания стали куда жестче — уже не один рефери завершил карьеру досрочно. С этим связано уменьшение числа скандалов или с тем, что команды на старте только раскачиваются, нервы не так напряжены? В любом случае, судейский вопрос в первых турах звучал не слишком громко.

Федор Смолов

Неожиданно для многих лучшим нападающим страны стал Федор Смолов. Форвард «Локо» сейчас является лучшим бомбардиром РПЛ, на его счету — шесть голов в шести матчах. Последний раз он показывал такую результативность, еще выступая за «Краснодар» (в сезоне-2016/2017). Смолов заслуженно вернулся в сборную, где его не было два года. Карпин неожиданно оставил в запасе Федора в матче с хорватами, а вот с Кипром он проявил себя во всей красе — две прекрасные голевые передачи.

Разочарования

«Спартак»

Провал «Спартака» на старте сезона — результат множества факторов. Даже трудно выделить одного виноватого. Приложили руку все: Руй Витория, футболисты, Зарема Салихова и даже Дмитрий Попов, который больше находился в оборонительной позиции, чем занимался усилением состава. Теперь у «Спартака» нет спортивного директора, но есть большие проблемы в клубе, единственный новичок, подписание которого многими воспринято скептически, неукомплектованный состав и повторение самого неудачного старта сезона в истории красно-белых. После шести туров «Спартак» занимает десятое место, а зона вылета ближе, чем первая тройка (три и пять очков соответственно).

Александр Соболев

Пожалуй, больше всех в «Спартаке» разочаровал Александр Соболев. По тому, как он провел концовку прошлого сезона, складывалось впечатление, что это лучший форвард России. Тогда Соболев в десяти матчах после зимнего перерыва забил девять мячей и отдал три результативные передачи. В этом сезоне на счету Александра всего один гол, и тот — с пенальти. Такой результативностью не могут быть довольны ни болельщики красно-белых, ни сам Соболев.

Артем Дзюба

«Зенит» постепенно привыкает играть без Дзюбы. Экс-капитан петербуржцев больше не оказывает такого влияния на игру команды, как раньше. Артем закономерно не был вызван в сборную на матчи отбора к ЧМ-2022 (равно как и Соболев). Пошли даже разговоры, что Дзюба покинет «Зенит» и на правах аренды перейдет в «Рубин». Похоже, в карьере Артема начался спад, который рано или поздно должен был случиться. Дзюбе уже 33 года, поэтому и «Зениту», и сборной пора бы начать готовить ему замену.

Российские клубы в еврокубках

На международной арене снова фиаско. К сожалению, российские клубы опять выступают неудачно в еврокубках. «Спартак», «Рубин» и «Сочи» не смогли использовать свои квалификационные попытки, а в таблице коэффициентов нас уже обогнали Австрия и Шотландия. Еще немного — и мы лишимся второй путевки в Лигу чемпионов!

Посещаемость РПЛ

Из-за ситуации с коронавирусом количество зрителей на трибунах ограничено. При этом в Великобритании, где заболевших ежедневно фиксируется вдвое больше, стадионы можно заполнять на 100%. Средняя посещаемость матчей РПЛ составляет около 2,5 тысячи человек, а если убрать «Рубин» и «Ахмат», где ситуация более-менее спокойная, то показатель и того меньше — 1,2 тысячи.

Интересно, что на матче сборных России и Хорватии присутствовало чуть менее 19 тысяч человек. Почему бы не увеличить квоту на матчи РПЛ?