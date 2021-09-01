Кашшаи перестал проводить брифинги для судей
По данным «СЭ», глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи в последнее время перестал организовывать брифинги для арбитров премьер-лиги.
Они по традиции проводились в режиме онлайн спустя несколько дней после каждого тура — на них разбирались спорные моменты и, по возможности, давались установки, как трактовать правила в тех или иных ситуациях. После 5-го и 6-го туров брифинги не состоялись. В этот же период были отменены занятия для ассистентов судей, которые до того тоже были регулярными.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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