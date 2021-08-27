Не хочется, чтобы матчи такого «Динамо» заканчивались. Рецензия Рабинера на дерби с «Локомотивом»

Обозреватель «СЭ» — о ярком матче в Петровском парке

Какой же хороший и редкий для РПЛ матч «Динамо» — «Локомотив». Европейский какой-то футбол — по духу и нерву. И в первую очередь — очередной перформанс бело-голубых, которые бегут, разыгрывают, бьют, накрывают — все делают с удовольствием!

Чего им не хватило для победы, которую они заслуживали — это мастерства Смолова, по-прежнему находящегося в сумасшедший форме. И удачи. Когда Ордец сразу после демонстрации Александром Овечкиным шарфа «Динамо» и вызванного этим жестом взрывом эмоций на трибунах уже вносит мяч в ворота, но попадает в перекладину; когда Макаров, точно как тогда на 92-й с «Зенитом» на казанском огороде, убирает с левой под правую, а потом снова под левую, но на этот раз катит мимо дальнего угла... Да сколько их было, этих ударов и моментов.

Смолов похозяйничал в штрафной и выбрал идеальный момент для удара — вынимай ? pic.twitter.com/HLQwdPZpue — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 27, 2021

Макаров, не сомневаюсь, принесет «Динамо» большую пользу. Его агрессия и смелость полностью соответствуют философии «Динамо» Шварца — философии, в которой тренер поощряет, а не запрещает. Пока Денис, конечно, только осваивается в новой команде, не знает с закрытыми глазами, кто куда бежит, — но ведь и так не тушуется, берет игру на себя, обводит, бьет — последнее, может, даже с перебором. Он точно пришел в «Динамо» не для того, чтобы быть на вторых ролях.

И Тюкавин, хоть и не реализует моменты, мне нравится. Снует по всему полю, ни на секунду не останавливается, цепляется за мячи, обостряет — ну очень хорош. Если в атаку купят какого-то заграничного забивалу — это наверняка поможет «Динамо» улучшить результат здесь и сейчас. Но этому пацану нужна практика, он только так разовьется, не зажмется.

А больше всех у «Динамо» мне сегодня понравился Фомин. Как же он здорово разбирается в игровых ситуациях, принимает решения, регулирует направления атаки. Гол-то динамовский начался с того, как Даниил в подкате проткнул мяч через кого-то из соперников на Захаряна. Без этого решающего подготовительного шага не было бы никакого лазерного удара Шиманьски в уголок. И сколько Фомин вплоть до последней минуты делал еще более крутых вещей!

Шиманьски остался один перед штрафной и увидел свободный угол. Гилерме, извини ??? pic.twitter.com/CTNlw4BkyG — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 27, 2021

Центр поля Фомин, Шиманьски, игравший под ними Моро выиграли у Баринова с Куликовым вчистую. Баринов все никак не станет после «крестов» самим собой, хотя сфолил на вторую желтую он абсолютно правильно. И Крыховяка там очень не хватает. Но, может, скоро Бека-Бека ответит на все возникающие в связи с этим к клубу вопросы. Хоть и провел этот пацан считанные тренировки, пара его решений показала — это талант. Поглядим. Рангник — человек серьезный; фуфло предложить не должен.

По мне, на позиции восьмерки Фомин сейчас намного интереснее Зобнина. И если Карпин осмелится сделать ставку не на поскучневший опыт Ромы, а на свежую фантазию Дани — я это оценю и поддержу.

«Динамо» было лучше. Но у «Локомотива» Николича есть огромное достоинство — терпение. Это рабочее командное качество часто недооценивают в футболе, но во многом именно на нем, например, в прошлом сезоне «Спартак» Тедеско занял второе место, а «Локо» в этом чемпионате не проиграл еще ни одного матча, хотя должен был — и «Зениту», и «Динамо».

Перед началом прошлого матча с «Краснодаром» я в Черкизове узнал, что «Локо» по всем цифрам готов на 60 минут, и если к этому времени не будет вести, то в последние полчаса его загоняют. Вел, причем 2:0 — за счет блеска Смолова, который так только в том самом «Краснодаре» и играл. И красно-зеленые с трудом удержали перевес. Все было ровно так, как мне предсказывали.

Но ведь удержали! И цепляются зубами за все, что можно и нельзя, и не проигрывают. Что-то есть такое в этом «Локо», что вызывает уважение.

Но уважение в футболе все же меньше симпатии и радости от игры — того, что дарит это «Динамо». Я поехал сегодня в Петровский парк, потому что хотел вдохнуть полной грудью футбол этого «Динамо». И оно дало мне такую возможность. Спасибо за это команде Шварца. На нее хочется смотреть. И не хочется, чтобы ее матчи заканчивались.