Карпин должен быть доволен.

В первом тайме матча «Локомотив» — «Краснодар» хозяева показали, как они могут выбегать в контратаки. Именно в быстрых выпадах железнодорожники забили оба своих мяча. Однако важно здесь то, что автором голов становился один и тот же футболист — Федор Смолов.

Форвард «Локо» набрал фантастическую форму. Точнее даже будет сказать — сохранил, ведь в прошлом сезоне он отлично провел весеннюю его часть. Тогда Смолов в девяти матчах РПЛ после зимнего перерыва забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Несмотря на это, Станислав Черчесов почему-то решил не брать его на чемпионат Европы-2020, за что получил порцию критики в свой адрес. Как наша сборная выступила на турнире, думаю, напоминать лишний раз не стоит.

Смолов, конечно, отреагировал резким постом в Instagram, но, похоже, не стал слишком долго горевать. А яркий старт сезона-2021/22 по странному стечению обстоятельств совпал с уходом Черчесова из сборной. Видимо, нападающий понял, что при другом тренере ему будет легче вернуться в национальную команду. Сегодня на трибунах «РЖД Арены», кстати, присутствовал Валерий Карпин. Наверняка он остался доволен действиями Смолова.

Федор давно не забивал так много на старте сезона. Последний раз форвард показал схожую результативность пять лет назад, еще выступая за «Краснодар». Тогда в первых пяти турах сезона-2016/17 Смолов забил шесть мячей. В «Локомотиве» и близко ничего подобного не было.

Результативность Смолова. Фото «СЭ»

Похоже, пока Артем Дзюба и Александр Соболев пытаются найти себя на старте сезона, Смолов вернул себе статус лучшего нападающего страны, которым владел до домашнего чемпионата мира. Скорее всего, именно он будет в основе сборной в сентябрьских матчах отбора к ЧМ-2022. Карпин уже дал понять, что откажется от бесконечных забросов вперед и будет ставить более атакующий, смелый футбол. Под этот стиль как нельзя лучше подходит Смолов. А уж то, как он может решить момент, отлично показал матч с «Краснодаром».

И никакой Дзюба не нужен, пока Федор находится в такой форме.