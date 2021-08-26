Ноунейм из «Уфы» забил пять мячей в шести турах. Больше, чем Дзюба и Соболев, вместе взятые

Кто такой Гамид Агаларов.

На старте сезона РПЛ случилось много интересных событий. Если говорить об игроках, то удивил своей результативностью Федор Смолов — в пяти турах он забил пять мячей. Однако столько же голов на счету Гамида Агаларова, который выступает за скромную «Уфу». Откуда он взялся?

Отец Гамида — легенда «Анжи». Он не дает сыну зазвездиться

Гамид Агаларов родился в Махачкале, в футбольной семье. Его отец, Руслан Агаларов, является легендой «Анжи». По данным Transfermarkt, за 12 лет в махачкалинском клубе он провел 276 матчей. Больше только у Расима Тагирбекова (333). Дядя Гамида, которого зовут Камиль, также поиграл на высоком уровне: за «Анжи», «Ростов» и махачкалинское «Динамо».

Именно отец, по признаниям Агаларова, не дает ему зазвездиться. «У меня отец дома, он сам поиграл, тренировал. Он ни на секунду не дает мне подумать об этом и говорит, что нужно еще усерднее работать. Я в этом с ним полностью согласен», — признался Гамид в одном из послематчевых интервью для канала «Матч Премьер».

Агаларов начинал свой путь в «Анжи», где успел застать звезд калибра Это'О и Роберто Карлоса. Правда, не на поле, а лишь за его пределами — подавал им мячи. Дебют Гамида за основу махачкалинцев случился летом 2018 года при Вадиме Евсееве, когда тот замещал Магомеда Адиева на посту главного тренера.

Мог оказаться в «Зените», но перешел в «Уфу». Недавно он забил петербуржцам в РПЛ

В 2019 году Агаларов получил предложение от «Зенита-2». Его были готовы взять на сборы с командой, но переговоры зашли в тупик. «Почему клубы не договорились? Это лучше уточнить у «Анжи», — сказал позже Гамид.

Через год Агаларов перешел в «Уфу», куда его пригласил хорошо знакомый по совместной работе в «Анжи» Евсеев. Благодаря ему, по признаниям Гамида, он вырос как игрок. «У меня остались только положительные эмоции от работы с ним, я его уважаю как тренера и человека, — признался Агаларов. — Уверен, что он внес свой вклад в мое становление как футболиста».

Концовку прошлого сезона Гамид провел в «Волгаре», где в 14 матчах ФНЛ он забил 5 мячей. В этом году Агаларов получил шанс в основе «Уфы» под руководством Алексея Стукалова. Главный тренер уфимцев считает, что работоспособность и трудолюбие — главная причина стремительного прогресса в игре Агаларова.

Карьера Гамида пока складывается так, что о несостоявшемся переходе в «Зенит» у него, наверное, нет ни капли сожаления. Из пяти своих мячей на старте сезона РПЛ один пришелся в ворота питерцев. Благодаря ему «Уфа» в том матче вырвала ничью.

Гамида заметили и пригласили в молодежную сборную страны. Если Агаларов продолжит забивать, то скоро окажется в клубе статусом выше. Соответствующий потенциал для этого у него точно есть.