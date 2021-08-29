На матч сборной допустят более 20 тысяч болельщиков. Почему РПЛ не может решить вопрос со зрителями?

Полная неразбериха.

Сегодня стало известно, что на матч сборной России против Хорватии, который пройдет 1 сентября в «Лужниках», будет допущено более 20 тысяч зрителей. И это — вместо заявленных ранее трех тысяч.

Разница колоссальная. В связи с этим мы решили проверить, что с посещаемостью матчей РПЛ и других мероприятий, в том числе и неспортивных.

РПЛ

Посещаемость матчей чемпионата России на данный момент регулирует схема, внедренная Роспотребнадзором. Есть три варианта: 500-1000, 1000-3000 и от 3000 и более зрителей. Все зависит от эпидемиологической ситуации в регионах, где проходят матчи.

Самым посещаемым клубом РПЛ на данный момент является «Рубин». На домашних матчах казанцев присутствовало в среднем 11 тысяч человек. Такая посещаемость — прямой результат низкой заболеваемости в Татарстане. По официальным данным, в день там фиксируется около 50 новых случаев. Эта цифра не поднимается с февраля 2021 года.

Пока что проводит свои матчи без зрителей «Ростов». В Ростовской области один из самых высоких показателей заболеваемости: около 500 новых случаев в день, а за всю пандемию — более 120 тысяч. Больше только в Москве (1,5 миллиона), Санкт-Петербурге (575 тысяч), Московской (420 тысяч) и Нижегородской областях (155 тысяч).

Казалось бы, все вполне логично. Но почему-то пустили на стадион болельщиков «Нижнего Новгорода» — там на домашних матчах команды присутствовало в среднем 650 человек. И это при том, что в Нижегородской области заболеваемость немногим ниже, чем в Ростовской (около 400 новых случаев в день). А если оценивать всю пандемию, то цифра еще больше — 155 и 120 тысяч соответственно.

Интересно, что именно главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков недавно высказался по поводу допуска зрителей на матчи его команды: «Это непонятная для нас ситуация, мы ее постоянно обсуждаем. Когда на концерты и праздники, проходящие на площадях и набережных, собираются десятки тысяч человек, а на футбол пропускают только тысячу человек... На мой взгляд, это ненормально! Эту ситуацию нужно как-то менять. Футбол — для болельщиков».

В Москве же заболеваемость держится на уровне 1500 новых случаев в день. Матчи столичных команд — «Спартака», «Динамо», «Локомотива» и ЦСКА — в среднем посещают около 2500 человек.

Посещаемость матчей РПЛ и заболеваемость в каждом из регионов

Регион Клуб Посещаемость Заболеваемость (новых случаев в день) Москва «Динамо», «Локомотив», ЦСКА, «Спартак» 2492 1444 Санкт-Петербург «Зенит» 991 1318 Московская область «Химки» 584 914 Свердловская область «Урал» 477 523 Ростовская область «Ростов» 0 485 Самарская область «Крылья Советов» 852 436 Нижегородская область «Нижний Новгород» 653 404 Башкортостан «Уфа» 693 300 Краснодарский край «Сочи», «Краснодар» 487 251 Чечня «Ахмат» 8635 135 Тульская область «Арсенал» 994 113 Татарстан «Рубин» 11 015 50

Другие мероприятия

В эти дни в Москве проходит чемпионат мира по пляжному футболу. Все матчи турнира принимают «Лужники», где специально возведенная арена вмещает около 4500 человек. По официальным данным, средняя посещаемость турнира составляет 1883 зрителей (42% от общей вместимости). Однако, судя по фото, зрителей куда больше.

Пока в Москве с середины июня все еще действует ограничение, при котором массовые мероприятия могут посещать не более 1000 человек. 13 августа мэр столицы Сергей Собянин еще раз напомнил об этом.

«Нельзя проводить массовые мероприятия. Сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино», — написал он у себя в блоге.

Но это лишь официально. В этой связи возникает риторический вопрос: если у РФС все же получилось добиться увеличения посещаемости хотя бы на матч с Хорватией, то почему этот вопрос никак не может решить РПЛ?