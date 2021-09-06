Интервью Кирилла Набутова.

Известный телеведущий и комментатор размышляет о причинах спада у капитана «Зенита», возможности его возвращения в сборную и перспективах питерского клуба в Лиге чемпионов.

Как сейчас помню его звонок из Питера осенью 99-го с просьбой, которую мне, будучи пресс-атташе «Спартака», приходилось слышать по несколько раз на дню.

— Понимаешь, Львович, начинаю на НТВ новый проект — «Один день», — узнал я знакомый голос Кирилла Набутова. — Но руководство канала поставило условие — героем первого выпуска должен быть обязательно Романцев. Выручай!

Вот так задача! Дело в том, что в ту пору наш главный тренер все еще настороженно относился к контактам с прессой. А уж про телевидение и не говорю. Тем более что был прецедент, после которого «Спартак» принял решение не общаться с каналом НТВ. Словом, все непросто. Но как не попытаться помочь другу?

— Набутов? — переспросил Олег Иванович, когда я доложил ему о просьбе Кирилла. — Это тот, чей отец был вратарем ленинградского «Динамо», а потом, как и Вадим Синявский, вел футбольные репортажи на радио?

— Он самый, — подтвердил я.

— Что ж, это парень порядочный. Такому можно верить. Так что пусть завтра прямо ко мне домой на Остоженку приезжает. Там и поговорим, — согласно махнул рукой Романцев.

Тот премьерный выпуск «Одного дня» с Романцевым прошел на ура. Он и двадцать лет спустя смотрится на одном дыхании.

«Романцев встретил меня в халате и с сигаретой»

А недавно мы вспомнили эту историю еще раз, когда во время обсуждения текущих футбольных новостей неожиданно всплыла фамилия Дзюбы.

— Если бы сейчас предложили снять «Один день», с кого бы начал? -поинтересовался я у Набутова.

— С Дзюбы, — не раздумывая ответил он. — Очень уж интересный и противоречивый персонаж!

— А на чем бы заострил особое внимание?

— Надо подумать. Ведь сегодня это было бы сделать сложнее, чем тогда с Романцевым, — другое время на дворе. Сейчас народ снимает сам — у каждого айфоны, телефоны. Потому все на виду, а уж публичные люди тем более. Подробностями о них интернет забит. Да и сами они на своих страницах о себе порой такое рассказывают, что диву даешься. А уж про Дзюбу и говорить нечего! Так что я могу лишь прийти к нему и попросить продать то, что он снимает сам. Но боюсь, что у меня таких денег не найдется. (Смеется.) А если серьезно, то Артем — яркая личность. Причем не только на поле. Уверен, что с такой харизмой он не затерялся бы и на телевидении. Как, скажем, Женя Савин со своей программой, у которого после ухода из футбола в интернете куча подписчиков.

— И все-таки, что было бы для тебя главным в «Одном дне» с Дзюбой?

— Изначально основной идеей программы было стремление показать ее героя таким, каким его не видит никто. Подойти к нему как можно ближе, понаблюдать за его поведением, пообщаться в самой обычной обстановке. Так что здесь никакой сценарий не нужен. Помнишь, как начиналось все с Романцевым, который открывал нам дверь в квартиру в халате и с сигаретой? Разве я мог придумать такое начало?! И потом, сейчас все надо с пресс-службой, начальниками какими-то согласовывать, потом им показывать, визировать... Раньше я мог на базу «Зенита» к друзьям приехать в любой момент, а теперь надо чуть ли не заявление с просьбой «о посещении объекта» писать! Тогда с Романцевым тоже непросто было. Но я тебе позвонил, ты доложил ему, и поехало! Хотя уверен, несмотря на все нынешние бюрократические трудности, с Дзюбой получилось бы интересно. И прежде всего потому, что он непредсказуем и в игре, и в жизни. Это его самый большой козырь!

— Встречал еще людей с похожим характером?

— Саша Абдулов таким был — взрывным, эмоциональным, сжигал себя во всем. Другой актер, Володя Долинский, такой же, с постоянно бушующим в нем ураганом. Или бесшабашно относившийся к жизни великий баскетболист Александр Белов, что, кстати, моментами проскальзывает и у Дзюбы. А что мог в любой момент вытворить хоккеист Коля Дроздецкий?! В этой экспрессии и непредсказуемости у спортсменов с артистами много общего. Ведь их профессия — игра, которой они живут даже вне ее. Говорю только о тех, кто действительно талантлив. Дзюба из таких.

«Черные дни в «Зените» случались и у Кержакова, и у Дзюбы»

— Тем не менее для одних он бомбардир и лидер «Зенита», а для других — охотник за приключениями с непредсказуемыми поступками и заявлениями. Кто он для тебя?

— А ты видел среди талантливых футболистов хоть одного паиньку? Я — нет! Это те, кто буквально сжигает себя в профессии, которая заставляет их быть в ней безжалостными даже по отношению к самим себе. При этом они бывают слишком доверчивыми и беззащитными в жизни. Может, потому порой не у всех из них все гладко складывается в семье. Как, скажем, у тех же Кержакова с Аршавиным, которых знаю как исключительно порядочных и отзывчивых людей. Что тут же становилось поводом для сплетен для тех, кто любит заглядывать в замочную скважину чужой жизни. И это тоже была проверка на прочность.

— Дзюбе в плане семейных проблем повезло больше.

— И слава богу! Для меня Артем — прежде всего настоящий мужик, умеющий держать удар. И не случайно он лидер раздевалки «Зенита», а еще недавно и сборной. Да, с ним случались разные скандалы — веселые и не очень. Это часть его самого. Такова натура Дзюбы. А уж как его воспринимать — дело вкуса каждого.

— Мог бы с этих позиций сравнить Дзюбу с питерской легендой Кержаковым?

— Во многом они похожи — оба герои атаки, бомбардиры-победители. Кержакову было легче входить в «Зенит», поскольку, как и Аршавин с Быстровым, он свой — питерский. А Дзюба — чужак-москвич, да еще из «Спартака»! С таким досье заиграть в «Зените» практически невозможно. Но Артем пошел напролом, став капитаном и заслужив уважение непримиримого «виража».

— Кстати, у обоих бывали в «Зените» и черные дни?

— Не без этого. У Кержакова это конфликт с Виллаш-Боашем, после чего Сашку перестали пускать на базу! Вот оно — от любви до ненависти! Через это же прошел позднее и Дзюба, когда на нем поставил жирный крест Манчини. И право на возвращение Артему пришлось доказывать в Туле. Оба с честью прошли и эту проверку судьбы. Притом что сезоны 2010 и 2012-2013 годов «Зенита» остались в памяти сезонами Кержакова, а последние три чемпионских — сезонами Дзюбы.

— Сейчас Дзюба не попадает в стартовый состав. Это следствие неудачной игры на Евро, породившей стресс? Или просто игровой спад, который может случиться у любого футболиста?

— Мы с Артемом эту тему не обсуждали. Но скорее дело здесь в физической готовности, на восстановление которой не хватило времени после тяжелого сезона. А провал сборной на Евро еще больше усугубил проблему. Что также сыграло свою роль.

— Как думаешь, насколько быстро Дзюба сумеет вернуться на прежний игровой уровень?

— Я видел, как после блистательного сезона, где Артем забил 23 мяча и сделал 10 голевых передач, пришедший в «Зенит» Манчини буквально выдавливал его из команды. Но он с блеском проявил себя в аренде в Туле и вернулся. Дзюба из тех, кого трудности только закаляют. И поверь, мы еще раз в этом убедимся уже после паузы в чемпионате.

— Не находишь, что порой Дзюбе с Азмуном приходится тратить силы на поиск мяча, поскольку в нынешнем «Зените» нет тех, кто владел бы последним пасом, как в свое время это умели Аршавин, Широков или Радимов?

— Такого мастера, как Аршавин, в сегодняшнем «Зените» точно нет. В его средней линии есть интересные полузащитники — Вендел, Малком, Барриос, Ерохин, Клаудиньо. Они стараются поддерживать атаку, моментами ее завершают. Но то, что в полузащите «Зенита» нет хавбека, способного одной передачей вывести форварда на ударную позицию, очевидно. А пока в матче с ЦСКА с этим справился Дзюба, выдав победный пас Азмуну.

— Возможный уход Азмуна, о котором постоянно говорили, мог бы помешать «Зениту» продолжать штамповать чемпионства?

— Азмун — ключевая фигура в атаке «Зенита», и сейчас он в цене. В «Зените» это и понимают — его потеря может поломать то, что наигрывалось годами. Потому и делается все, чтобы постараться удержать иранца. Но, похоже, у Семака есть еще в запасе и вариант «Б» для игры с одним форвардом, который просматривался во встрече с ЦСКА. В ней напарником Азмуна стал быстрый Клаудиньо. А справа их активно поддерживал Малком. Так что поиск ведется.

«Выход из группы Лиги чемпионов «Зенита» напомнит о подвиге сезона-84»

— Кстати, Олег Романцев всегда считал, что ударная мощь атаки не зависит от количества нападающих. И ведущую роль в ней может взять на себя качественная и мобильная полузащита.

— Кто ж поспорит с Олегом Ивановичем, в распоряжении которого были такие асы, как Мостовой с Карпиным, Титов с Аленичевым, Цымбаларь с Тихоновым. Но и в полузащите «Зенита» найдутся те, кто еще не все сказал в игре, — Малком, Барриос, Вендел, Кузяев. Заметно прибавил в завершении Ерохин, удачно выходят на замену Сутормин с Мостовым! Словом, у Семака есть резервы, чтобы превратить эту линию в движущую силу атаки. Хотя, повторюсь, ей по-прежнему недостает владеющего последним пасом, думающего хавбека.

— Как оценишь шансы «Зенита» в групповом турнире Лиги чемпионов, где жребий определил ему в соперники «Челси», «Ювентус» и «Мальме»?

— Для выхода из группы «Зениту» как минимум необходимо совершить подвиг. «Челси» -победитель Лиги чемпионов. Не раз блистал в ней «Ювентус». Да и «Мальме» не подарок. Опыт, состав — все на их стороне. И единственный шанс Семака — проводить каждую встречу с ними как финальную. Вспоминаю, как однажды в Лондоне оказался на матче по регби, участники которого вынуждены были проводить его в инвалидных колясках. Какой же это был бой! Сколько было страсти, жажды победы в глазах людей, с которыми так жестоко обошлась судьба! И эта борьба за право доказать, кто сильнее, делала их счастливыми, придавала сил и веры в себя. Сумеют таким же огнем полыхнуть в Лиге чемпионов здоровые, радующиеся жизни игроки «Зенита» — значит, есть шанс сотворить то чудо, которое от них ждут. А пока будем надеяться и верить.

— Похожим огнем «Зенит» когда-нибудь уже обжигал?

— В 84-м, когда с Садыриным «Зенит» впервые стал чемпионом СССР. Ураган была команда! Юра Желудков, Толя Давыдов, Серега Дмитриев, Коля Ларионов, Володя Долгополов... Бойцы, трудяги! За тренера бились, за город над вольной Невой! Романтики... Это с них начинался будущий большой «Зенит», они проложили путь в него его легендам — Аршавину, Кержакову, Денисову, Радимову...

— На закуску, какими тебе видятся отношения в сборной Карпина и Дзюбы? Недавно Илья Геркус назвал эту ситуацию «идеологической проблемой», считая, что даже в нынешнем состоянии Дзюба сильнее Заболотного.

— Кто бы это знал... Возможно, только сам Илья Леонидович. Я же думаю, что на вспышку обоюдной любви надеяться не стоит. Скорее здесь все будет зависеть от того, как пойдут в сборной дела у нового тренера. Если удачно, то он царь и бог, решения которого не подлежат обсуждению. И многое зависит от состояния Дзюбы. Уж он-то знает, что делать в подобных случаях, ему не привыкать.