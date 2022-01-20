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20 января, 08:30

Языджи стал игроком ЦСКА, «Зенит» интересуется Юри Алберто, «Рубин» подпишет Лисаковича

ЦСКА подписал Языджи, «Зенит» проявляет интерес к Юри Алберто
Матвей Морозов
Корреспондент
Юсуф Языджи.
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Трансферные новости и слухи прошедшего дня.
Федор Смолов, Юсуф Языджи: кто сменил и&nbsp;еще сменит клубы этой зимой? Таблица переходов РПЛ: все трансферы зимы-2021/22

Языджи — в ЦСКА

Полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи перешел в ЦСКА на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона и включает в себя опцию выкупа. В ближайшее время 24-летний футболист присоединится к команде на сборе в Кампоаморе. В составе «Лилля» футболист брал золото лиги 1 и выигрывал Суперкубок Франции. Также на счету хавбека 38 матчей за сборную Турции.

«Зенит» хочет купить форварда «Интернасионала»

По информации «Чемпионата», нападающий «Интернасионала» Юри Алберто может перейти в «Зенит». Клубы согласовывают детали трансфера и находятся на финальной стадии переговоров. Контракт 20-летнего бразильца с «Интернасионалом» действует до июля 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне игрок провел 33 матча в бразильской серии А, забил 12 мячей и отдал три голевые передачи.

Лисакович близок к переходу в «Рубин»

Как сообщает «Чемпионат», нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович в ближайшее время станет игроком «Рубина». В четверг футболист прибудет в расположение казанцев. Все детали трансфера уже согласованы.

По данным «СЭ», соглашение будет рассчитано на 3,5 года. Зарплата Лисаковича в первый год составит 600 тысяч евро с последующим повышением на 100 тысяч каждый следующий год. В текущем сезоне 23-летний белорус принял участие в 15 матчах РПЛ, забил два мяча и отдал две голевые передачи.

«Ньюкасл» возьмет игрока «Севильи»

По информации Фабрицио Романо, защитник «Севильи» Диего Карлос согласовал условия контракта с «Ньюкаслом». Соглашение рассчитано на пять лет. На данный момент клубы обсуждают сумму перехода. Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 45 миллионов евро. В этом сезоне бразилец сыграл в ла лиге 19 матчей и забил два мяча.

Обамеянг может уйти из «Арсенала»

По информации Daily Express, нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг заинтересовал «Аль-Наср». Саудиты хотят арендовать игрока до конца этого сезона, а летом выкупить за 6,7 миллиона фунтов. На данный момент англичане ждут итогов медицинского осмотра спортсмена и пока не вступали в переговоры. Контракт габонца рассчитан до июня 2023 года. В нынешнем сезоне 32-летний форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Англии, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.

Пьер-Эмерик Обамеянг
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
Юри Алберто
Юсуф Языджи
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

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Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

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Динамо

 5
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