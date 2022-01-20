Языджи стал игроком ЦСКА, «Зенит» интересуется Юри Алберто, «Рубин» подпишет Лисаковича
Языджи — в ЦСКА
Полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи перешел в ЦСКА на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона и включает в себя опцию выкупа. В ближайшее время 24-летний футболист присоединится к команде на сборе в Кампоаморе. В составе «Лилля» футболист брал золото лиги 1 и выигрывал Суперкубок Франции. Также на счету хавбека 38 матчей за сборную Турции.
«Зенит» хочет купить форварда «Интернасионала»
По информации «Чемпионата», нападающий «Интернасионала» Юри Алберто может перейти в «Зенит». Клубы согласовывают детали трансфера и находятся на финальной стадии переговоров. Контракт 20-летнего бразильца с «Интернасионалом» действует до июля 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне игрок провел 33 матча в бразильской серии А, забил 12 мячей и отдал три голевые передачи.
Лисакович близок к переходу в «Рубин»
Как сообщает «Чемпионат», нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович в ближайшее время станет игроком «Рубина». В четверг футболист прибудет в расположение казанцев. Все детали трансфера уже согласованы.
По данным «СЭ», соглашение будет рассчитано на 3,5 года. Зарплата Лисаковича в первый год составит 600 тысяч евро с последующим повышением на 100 тысяч каждый следующий год. В текущем сезоне 23-летний белорус принял участие в 15 матчах РПЛ, забил два мяча и отдал две голевые передачи.
«Ньюкасл» возьмет игрока «Севильи»
По информации Фабрицио Романо, защитник «Севильи» Диего Карлос согласовал условия контракта с «Ньюкаслом». Соглашение рассчитано на пять лет. На данный момент клубы обсуждают сумму перехода. Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 45 миллионов евро. В этом сезоне бразилец сыграл в ла лиге 19 матчей и забил два мяча.
Обамеянг может уйти из «Арсенала»
По информации Daily Express, нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг заинтересовал «Аль-Наср». Саудиты хотят арендовать игрока до конца этого сезона, а летом выкупить за 6,7 миллиона фунтов. На данный момент англичане ждут итогов медицинского осмотра спортсмена и пока не вступали в переговоры. Контракт габонца рассчитан до июня 2023 года. В нынешнем сезоне 32-летний форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Англии, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7