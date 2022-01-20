Языджи стал игроком ЦСКА, «Зенит» интересуется Юри Алберто, «Рубин» подпишет Лисаковича

Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

Языджи — в ЦСКА

Полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи перешел в ЦСКА на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона и включает в себя опцию выкупа. В ближайшее время 24-летний футболист присоединится к команде на сборе в Кампоаморе. В составе «Лилля» футболист брал золото лиги 1 и выигрывал Суперкубок Франции. Также на счету хавбека 38 матчей за сборную Турции.

«Зенит» хочет купить форварда «Интернасионала»

По информации «Чемпионата», нападающий «Интернасионала» Юри Алберто может перейти в «Зенит». Клубы согласовывают детали трансфера и находятся на финальной стадии переговоров. Контракт 20-летнего бразильца с «Интернасионалом» действует до июля 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне игрок провел 33 матча в бразильской серии А, забил 12 мячей и отдал три голевые передачи.

Лисакович близок к переходу в «Рубин»

Как сообщает «Чемпионат», нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович в ближайшее время станет игроком «Рубина». В четверг футболист прибудет в расположение казанцев. Все детали трансфера уже согласованы.

По данным «СЭ», соглашение будет рассчитано на 3,5 года. Зарплата Лисаковича в первый год составит 600 тысяч евро с последующим повышением на 100 тысяч каждый следующий год. В текущем сезоне 23-летний белорус принял участие в 15 матчах РПЛ, забил два мяча и отдал две голевые передачи.

«Ньюкасл» возьмет игрока «Севильи»

По информации Фабрицио Романо, защитник «Севильи» Диего Карлос согласовал условия контракта с «Ньюкаслом». Соглашение рассчитано на пять лет. На данный момент клубы обсуждают сумму перехода. Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока в 45 миллионов евро. В этом сезоне бразилец сыграл в ла лиге 19 матчей и забил два мяча.

Обамеянг может уйти из «Арсенала»

По информации Daily Express, нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг заинтересовал «Аль-Наср». Саудиты хотят арендовать игрока до конца этого сезона, а летом выкупить за 6,7 миллиона фунтов. На данный момент англичане ждут итогов медицинского осмотра спортсмена и пока не вступали в переговоры. Контракт габонца рассчитан до июня 2023 года. В нынешнем сезоне 32-летний форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Англии, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.