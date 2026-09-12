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Тренер «Зенита» Оливейра — об эпизоде с Бабкиным: «Это очевидный пенальти»

Роман Кольцов
Корреспондент

Тренер «Зенита» Виллиам Оливейра прокомментировал эпизод с попаданием мяча в руку защитника «Локомотива» Сергея Бабкина в матче 8-го тура чемпионата России.

В субботу «Зенит» на своем поле обыграл «Локомотив» со счетом 2:1. На 3-й минуте Бабкин во время борьбы с Артемом Карпукасом в штрафной рукой задел мяч. Главный арбитр Никита Новиков не стал назначать пенальти.

— Что скажете по эпизоду в начале матча с попаданием мяча в руку Бабкина?

— А вы поняли, как нам поставили пенальти на Дивееве в Москве в прошлом сезоне с «Локомотивом»? Вот сегодня тоже самое. Я спросил у судей, почему не поставили. Он сказал, что в борьбе. Тогда в борьбе может любой человек прыгнуть и забрать мяч руками. Я не знаю. Это очевидный пенальти. Тем более, вы видели, что поставили в Воронеже.

— Вы очень эмоциональны в этом сезоне. Как и Сергей Богданович.

— Потому что столько беспредела. Столько ошибок. Столько всего против нашей команды. Мы не хотим никакой помощи, просто просим судить справедливо. Опять же, признали ошибку, но мы видим это во время матча, — сказал Оливейра.

«Зенит» набрал 15 очков и вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 6 очками остается на 13-й позиции.

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 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
4
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
5
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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