«Это Россия, у нас тут много Наташ!» ЦСКА ужасно представил турецкого новичка Языджи
Пока что главный фэйл межсезонья — презентация новичка Юсуфа Языджи креативщиками ЦСКА. Армейцы опубликовали видео «переговоров» с турецким игроком через Instagram. И получилось максимально нелепо.
По сценарию, ЦСКА лайкает его фотографии в аккаунте и в переписке не получает ответа от игрока: «Мы ждем тебя! Где ты, Юсуф? Мы готовы подписать контракт!»
В ответ на игнор Юсуфа армейцы предпринимают «ход конем» (да, именно такой титр мелькает в видео) — ЦСКА пишет ему: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». От Языджи тут же поступает ответ: «Пять минут, уже еду!»
Ужасный ролик с оскорбительным для российских девушек подтекстом логично вызвал негатив в соцсетях. Свое творение ЦСКА через 15–20 минут удалил, а затем выпустил извинения. Ответственность на себя взяла главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева.
«Приношу свои искренние извинения за презентационный ролик, который выпустила наша медиагруппа. Изначально планировался и был утвержден другой сценарий, но без присутствия игрока его нельзя было воплотить в жизнь. В условиях дефицита времени мною был придуман такой сюжет, который оказался неудачным и неуместным, а для многих еще и оскорбительным.
Еще раз приношу свои извинения нашим болельщикам, в особенности девушкам, а также лично Юсуфу», — сказано в опубликованном клубом заявлении.
Как сообщили «СЭ» в ЦСКА, создатели видео отстранены от работы. «Тут даже обсуждать нечего. Подобные вещи не должны появляться на официальных ресурсах. Это и недопустимо, и неприемлемо. Лица, ответственные за этот инцидент, отстранены от работы», — сказал директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов.
Удаление ролика с ресурсов ЦСКА никак не обезопасило клуб от позорной славы. История вышла на международный уровень: о фэйле ЦСКА написали многие спортивные СМИ в Испании, Турции, Франции, а в России — крупные телеграм-каналы, не связанные со спортом.
Не исключено, что ситуацией заинтересуется и комитет по этике РФС, поскольку видео стало имиджевым ударом не только для клуба.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7