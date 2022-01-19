Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Скандалы

19 января, 19:00

«Это Россия, у нас тут много Наташ!» ЦСКА ужасно представил турецкого новичка Языджи

ЦСКА скандально представил турецкого новичка Юсуфа Языджи
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Юсуф Языджи и Катерина Кирильчева.
Пришлось извиняться.

Пока что главный фэйл межсезонья — презентация новичка Юсуфа Языджи креативщиками ЦСКА. Армейцы опубликовали видео «переговоров» с турецким игроком через Instagram. И получилось максимально нелепо.

По сценарию, ЦСКА лайкает его фотографии в аккаунте и в переписке не получает ответа от игрока: «Мы ждем тебя! Где ты, Юсуф? Мы готовы подписать контракт!»

В ответ на игнор Юсуфа армейцы предпринимают «ход конем» (да, именно такой титр мелькает в видео) — ЦСКА пишет ему: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». От Языджи тут же поступает ответ: «Пять минут, уже еду!»

 
Юсуф Языджи. Хет-трик на «Сан-Сиро», чемпионский сезон во Франции и звездный статус в Трабзоне. Языджи станет для ЦСКА заменой Влашичу

Ужасный ролик с оскорбительным для российских девушек подтекстом логично вызвал негатив в соцсетях. Свое творение ЦСКА через 15–20 минут удалил, а затем выпустил извинения. Ответственность на себя взяла главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева.

«Приношу свои искренние извинения за презентационный ролик, который выпустила наша медиагруппа. Изначально планировался и был утвержден другой сценарий, но без присутствия игрока его нельзя было воплотить в жизнь. В условиях дефицита времени мною был придуман такой сюжет, который оказался неудачным и неуместным, а для многих еще и оскорбительным.

Еще раз приношу свои извинения нашим болельщикам, в особенности девушкам, а также лично Юсуфу», — сказано в опубликованном клубом заявлении.

Как сообщили «СЭ» в ЦСКА, создатели видео отстранены от работы. «Тут даже обсуждать нечего. Подобные вещи не должны появляться на официальных ресурсах. Это и недопустимо, и неприемлемо. Лица, ответственные за этот инцидент, отстранены от работы», — сказал директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов.

Удаление ролика с ресурсов ЦСКА никак не обезопасило клуб от позорной славы. История вышла на международный уровень: о фэйле ЦСКА написали многие спортивные СМИ в Испании, Турции, Франции, а в России — крупные телеграм-каналы, не связанные со спортом.

Не исключено, что ситуацией заинтересуется и комитет по этике РФС, поскольку видео стало имиджевым ударом не только для клуба.

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
254
1014
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведев снова воюет с болельщиками. Теперь в Австралии из-за крика Роналду
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
«С Кокориным на связи, но темы его перехода в «Химки» нет. А контракт с Жирковым — формальность». Большое интервью Владимира Габулова
Агент: «Юри Алберто нравится проект «Зенита». Но официального предложения не было»
«Да пусть ловят свой хайп! Но только без меня. Ищите позитив в нашем футболе!» Легендарному Трахтенбергу — 74
SMM-залп по ЦСКА. В шоке не только Наташи. Колонка Казакова
Мельников перешел из «Спартака» в «Ростов»
«Динамо» забило 12 мячей армейцам. Смолов начал с дубля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фарке проиграл первый матч с «Краснодаром». Фирменный стиль узнаваем, Ботхейм отдал роскошный пас не игравшему восемь месяцев Вандерсону

«Зенит» начал год с разгрома. Азмун, Малком и Сергеев не играли, зато у Ерохина дубль
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости