«Это Россия, у нас тут много Наташ!» ЦСКА ужасно представил турецкого новичка Языджи

Пришлось извиняться.

Пока что главный фэйл межсезонья — презентация новичка Юсуфа Языджи креативщиками ЦСКА. Армейцы опубликовали видео «переговоров» с турецким игроком через Instagram. И получилось максимально нелепо.

Um dos piores v?deos da hist?ria para apresentar um jogador.



CSKA apresentou assim o turco Yusuf Yaz?c?.



Uma troca de mensagens pelo Instagram, que fica sem resposta. Isso at? o CSKA escrever que na R?ssia tem muitas Natashas (prostitutas, na g?ria local).



Ent?o ele aparece. pic.twitter.com/lxrijIsmSd — F?bio Aleixo (@fabiopaleixo) January 19, 2022

По сценарию, ЦСКА лайкает его фотографии в аккаунте и в переписке не получает ответа от игрока: «Мы ждем тебя! Где ты, Юсуф? Мы готовы подписать контракт!»

В ответ на игнор Юсуфа армейцы предпринимают «ход конем» (да, именно такой титр мелькает в видео) — ЦСКА пишет ему: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». От Языджи тут же поступает ответ: «Пять минут, уже еду!»

Ужасный ролик с оскорбительным для российских девушек подтекстом логично вызвал негатив в соцсетях. Свое творение ЦСКА через 15–20 минут удалил, а затем выпустил извинения. Ответственность на себя взяла главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева.

«Приношу свои искренние извинения за презентационный ролик, который выпустила наша медиагруппа. Изначально планировался и был утвержден другой сценарий, но без присутствия игрока его нельзя было воплотить в жизнь. В условиях дефицита времени мною был придуман такой сюжет, который оказался неудачным и неуместным, а для многих еще и оскорбительным.

Еще раз приношу свои извинения нашим болельщикам, в особенности девушкам, а также лично Юсуфу», — сказано в опубликованном клубом заявлении.

Заявление главного редактора CSKA TV Катерины Кирильчевой о ситуации с презентацией новичка команды pic.twitter.com/3octwzVAsv — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 19, 2022

Как сообщили «СЭ» в ЦСКА, создатели видео отстранены от работы. «Тут даже обсуждать нечего. Подобные вещи не должны появляться на официальных ресурсах. Это и недопустимо, и неприемлемо. Лица, ответственные за этот инцидент, отстранены от работы», — сказал директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов.

Удаление ролика с ресурсов ЦСКА никак не обезопасило клуб от позорной славы. История вышла на международный уровень: о фэйле ЦСКА написали многие спортивные СМИ в Испании, Турции, Франции, а в России — крупные телеграм-каналы, не связанные со спортом.

CSKA Moskova, Yusuf Yaz?c? transferini b?yle duyurdu!



«Yusuf, buras? Rusya! Burada bir?ok Natasha var!?»pic.twitter.com/YeOwgHy1Kt — Deportes Reports (@DeportesReports) January 19, 2022

CSKA Moskova, Yusuf Yaz?c? transferini bu videoyla duyurdu:



«Yusuf, buras? Rusya. Burada ?ok Natasha var.»



CSKA Moskova tepkiler ?zerine videoyu kald?rd?. pic.twitter.com/bPsHFy1uPd — FutbolArena (@futbolarena) January 19, 2022

?? CSKA Moskova, Yusuf Yaz?c? transferini b?yle duyurdu: «Yusuf, buras? Rusya! Burada bir?ok Natasha var!?» pic.twitter.com/2bbHVLayN7 — Depar Sports (@DeparSports) January 19, 2022

? CSKA Moskova, Yusuf Yaz?c? transferini bu video ile duyurdu.pic.twitter.com/CTQSlekocD — Sports Digitale (@SportsDigitale) January 19, 2022

Не исключено, что ситуацией заинтересуется и комитет по этике РФС, поскольку видео стало имиджевым ударом не только для клуба.