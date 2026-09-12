Марсьяль может перейти в ЦСКА? Экс-форвард «МЮ» хочет стать самым высокооплачиваемым игроком клуба
Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль, который сейчас находится без клуба, может перейти в ЦСКА. 30-летний француз хочет стать самым высокооплачиваемым футболистом команды.
Готов ехать в РПЛ
В пятницу, 11 сентября, журналист Анар Ибрагимов сообщил, что армейцы связались с представителями Марсьяля. Впрочем, по данным Ивана Карпова, кандидатуру экс-игрока сборной Франции просто предложили армейцам, однако шансов на этот переход мало.
Теперь стали известны запросы Антони. По информации Карпова, Марсьяль хочет получать в ЦСКА 3 миллиона евро в год после уплаты налогов.
Несмотря на то, что трансферное окно в России закрыто, клубы могут подписывать свободных агентов до 25 сентября.
Сам Марсьяль последний раз появлялся на поле еще в середине марта: он вышел в стартовом составе мексиканского «Монтеррея» на матч Кубка чемпионов КОНКАКАФ с «Крус Асуль» (1:1) и не отметился результативными действиями.
Затем француз перестал попадать в заявку, а летом стороны расторгли контракт. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Антони в 2,5 миллиона евро.
Все еще востребован
Выступление Марсьяля в «Монтеррее» тяжело назвать успешным: всего один гол в 17 матчах чемпионата Мексики. Тем не менее экс-игрок «Юнайтед» по-прежнему остается интересен европейским клубам.
Как отмечает Talksport, контракт с Антони готов подписать «Эвертон», который из-за срыва трансфера Фоларина Балогуна из «Монако» остался с одним нападающим — Тьерно Барри.
Есть у француза и предложение из Ла лиги. По информации журналиста Маттео Моретто, пригласить Марсьяля хочет «Малага», которая в прошлом сезоне поднялась в элиту испанского футбола из Сегунды.
Напомним, в 2015-м Антони переходил из «Монако» в «МЮ» за 60 миллионов евро (данные Transfermarkt). А в соглашении между клубами даже был предусмотрен дополнительный бонус за попадание Марсьяля в топ-10 «Золотого мяча».
Своей лучшей формы француз достиг в сезоне-2019/20. Тогда в составе «МЮ» он в 48 матчах забил 23 мяча и сделал 6 голевых передач. В каком состоянии он находится сейчас — большой вопрос.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
3
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
4
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
5
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
10
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
11
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
12
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|2 : 1
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|2 : 2
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|2 : 1
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|1 : 0
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|7
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0