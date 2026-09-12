Марсьяль может перейти в ЦСКА? Экс-форвард «МЮ» хочет стать самым высокооплачиваемым игроком клуба

30-летний француз является свободным агентом.

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль, который сейчас находится без клуба, может перейти в ЦСКА. 30-летний француз хочет стать самым высокооплачиваемым футболистом команды.

Готов ехать в РПЛ

В пятницу, 11 сентября, журналист Анар Ибрагимов сообщил, что армейцы связались с представителями Марсьяля. Впрочем, по данным Ивана Карпова, кандидатуру экс-игрока сборной Франции просто предложили армейцам, однако шансов на этот переход мало.

Теперь стали известны запросы Антони. По информации Карпова, Марсьяль хочет получать в ЦСКА 3 миллиона евро в год после уплаты налогов.

Несмотря на то, что трансферное окно в России закрыто, клубы могут подписывать свободных агентов до 25 сентября.

Сам Марсьяль последний раз появлялся на поле еще в середине марта: он вышел в стартовом составе мексиканского «Монтеррея» на матч Кубка чемпионов КОНКАКАФ с «Крус Асуль» (1:1) и не отметился результативными действиями.

Затем француз перестал попадать в заявку, а летом стороны расторгли контракт. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Антони в 2,5 миллиона евро.

Антони Марсьяль. Фото Global Look Press

Все еще востребован

Выступление Марсьяля в «Монтеррее» тяжело назвать успешным: всего один гол в 17 матчах чемпионата Мексики. Тем не менее экс-игрок «Юнайтед» по-прежнему остается интересен европейским клубам.

Как отмечает Talksport, контракт с Антони готов подписать «Эвертон», который из-за срыва трансфера Фоларина Балогуна из «Монако» остался с одним нападающим — Тьерно Барри.

Есть у француза и предложение из Ла лиги. По информации журналиста Маттео Моретто, пригласить Марсьяля хочет «Малага», которая в прошлом сезоне поднялась в элиту испанского футбола из Сегунды.

Напомним, в 2015-м Антони переходил из «Монако» в «МЮ» за 60 миллионов евро (данные Transfermarkt). А в соглашении между клубами даже был предусмотрен дополнительный бонус за попадание Марсьяля в топ-10 «Золотого мяча».

Своей лучшей формы француз достиг в сезоне-2019/20. Тогда в составе «МЮ» он в 48 матчах забил 23 мяча и сделал 6 голевых передач. В каком состоянии он находится сейчас — большой вопрос.