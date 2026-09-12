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Марсьяль может перейти в ЦСКА? Экс-форвард «МЮ» хочет стать самым высокооплачиваемым игроком клуба

Максим Клементьев
Антони Марсьяль.
Фото Global Look Press
30-летний француз является свободным агентом.

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль, который сейчас находится без клуба, может перейти в ЦСКА. 30-летний француз хочет стать самым высокооплачиваемым футболистом команды.

Готов ехать в РПЛ

В пятницу, 11 сентября, журналист Анар Ибрагимов сообщил, что армейцы связались с представителями Марсьяля. Впрочем, по данным Ивана Карпова, кандидатуру экс-игрока сборной Франции просто предложили армейцам, однако шансов на этот переход мало.

Теперь стали известны запросы Антони. По информации Карпова, Марсьяль хочет получать в ЦСКА 3 миллиона евро в год после уплаты налогов.

Несмотря на то, что трансферное окно в России закрыто, клубы могут подписывать свободных агентов до 25 сентября.

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Сам Марсьяль последний раз появлялся на поле еще в середине марта: он вышел в стартовом составе мексиканского «Монтеррея» на матч Кубка чемпионов КОНКАКАФ с «Крус Асуль» (1:1) и не отметился результативными действиями.

Затем француз перестал попадать в заявку, а летом стороны расторгли контракт. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Антони в 2,5 миллиона евро.

Антони Марсьяль.
Фото Global Look Press

Все еще востребован

Выступление Марсьяля в «Монтеррее» тяжело назвать успешным: всего один гол в 17 матчах чемпионата Мексики. Тем не менее экс-игрок «Юнайтед» по-прежнему остается интересен европейским клубам.

Как отмечает Talksport, контракт с Антони готов подписать «Эвертон», который из-за срыва трансфера Фоларина Балогуна из «Монако» остался с одним нападающим — Тьерно Барри.

Есть у француза и предложение из Ла лиги. По информации журналиста Маттео Моретто, пригласить Марсьяля хочет «Малага», которая в прошлом сезоне поднялась в элиту испанского футбола из Сегунды.

Напомним, в 2015-м Антони переходил из «Монако» в «МЮ» за 60 миллионов евро (данные Transfermarkt). А в соглашении между клубами даже был предусмотрен дополнительный бонус за попадание Марсьяля в топ-10 «Золотого мяча».

Своей лучшей формы француз достиг в сезоне-2019/20. Тогда в составе «МЮ» он в 48 матчах забил 23 мяча и сделал 6 голевых передач. В каком состоянии он находится сейчас — большой вопрос.

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Антони Марсьяль
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
3
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
4
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
5
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
10
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
11
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
12
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург 1 : 0
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
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Родина

 2 1 0
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