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20 января, 00:00

«Спартак» на сборах: респект от «Легии», тотальная закрытость и изменения в рационе

Как проходит первый тренировочный сбор «Спартака» в Дубае
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
18 января. Дубай. Тренировка «Спартака». Квинси Промес и Руслан Литвинов.
Фото ФК «Спартак»
Репортаж из ОАЭ.

«Спартак» в полной секретности проводит первый тренировочный сбор в Дубае. Паоло Ваноли оградил команду от внимания как СМИ, так и простых болельщиков — доступ на тренировочное поле красно-белых закрыт для всех, кроме клубной делегации. Хотя между тренировками на поле попасть можно запросто — там просто никого нет. А вот когда команда приезжает на занятия, главный тренер строго следит, чтобы посторонних вокруг не было.

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Переносится это и на команду: строжайшая дисциплина, четкое соблюдение распорядка как игроками, так и персоналом, постоянные индивидуальные беседы. Все это можно понять — Ваноли новый человек для «Спартака, и ему нужно донести свои требования и видение жизни коллектива до каждого. Плюс ситуация с омикрон-штаммом коронавируса вынуждает быть предельно внимательными к мелочам.

Ваноли вообще отличается предельной внимательностью к деталям, о чем говорит хотя бы возвращение в команде должности нутрициониста. Подробности меню от Рикарду Пинту рассказать пока не могу, однако известно, что на обеденном столе практически не осталось десертов. Нет в наличии и различных вредных соусов. При этом стало больше пасты. Ожидается, что главный тренер сборной Валерий Карпин посетит базирующиеся в ОАЭ команды. Надеюсь, ему придутся по душе изменения в рационе спартаковцев.

Но главное, чтобы они пришлись по душе команде. В свое время Массимо Каррера привлек к работе нутрициониста Сару Фабрис, однако она, как рассказывали игроки и персонал «Спартака» того времени, отнеслась к своей миссии с излишним энтузиазмом. Сложилась ситуация, когда-то, что футболисты едят, стало едва ли не важнее того, как они играют. В итоге Сара проработала в «Спартаке» недолго, хотя потом и возвращалась — вновь на очень короткий срок.

Квинси Промес. Бомбардировка Абу-Даби, карантин и дисциплина Ваноли. Что окружает сбор «Спартака» в Дубае

Что до тренировок, главная задача на первом сборе всегда — заложить «физику» до конца сезона, а еще лучше — до следующего зимнего перерыва. Владимир Чепзанович, как известно, был переведен на должность руководителя системы физподготовки младших команд клуба, а новый тренер Джампьеро Ашенци гоняет игроков так, что те вспоминают серба добрыми словами. Не знаю, будет ли Ашенци после окончания сбора засунут вниз головой в бак с ледяной водой, как это любят делать спартаковцы, но его тренировки ничуть не менее жесткие, чем у Чепзановича.

По-новому работают и вратари. Марко Дзуккер и приглашенный из «Спартака-2» Василий Кузнецов (на сбор поехали двое вратарей «двойки») выстраивают новую систему. В ней Александр Селихов будет стараться удержать за собой пост номер один, а Александр Максименко — пытаться доказать, что именно он достоин играть постоянно. Будет интересно посмотреть, начнет ли итальянский специалист все с чистого листа, или Селихов сохранит за собой место в основе, завоеванное по итогам ноябрьских и декабрьских матчей.

По-прежнему не присоединился к работе с командой Самюэль Жиго, которого ждут в расположении красно-белых до конца недели. А вот Данил Пруцев, не полетевший на сбор с «Крыльями Советов», в Дубай уже прибыл. По словам руководителя департамента по связям с общественностью «Спартака» Дмитрия Зеленова, он находится на просмотре.

«Пруцев находится на просмотре — договор еще не подписан. Решение будет в ближайшее время», — сказал Зеленов «СЭ».

Кроме того, по моей информации, по прежнему не вернулись в общую группу Эсекьель Понсе и Павел Маслов, в прошлом году перенесшие операции. Ребята продолжают заниматься индивидуально.

Зелимхан Бакаев, Йоррит Хендрикс и&nbsp;Лука Каттани. Почему не уходит Хендрикс и стоит ли продлевать Бакаева? Решение этих вопросов — первая проверка Каттани в «Спартаке»

В одном отеле со «Спартаком» живет и варшавская «Легия», в среду в товарищеском матче обыгравшая «Краснодар». Персонал двух команд частенько пересекается на территории отеля или в тренажерном зале — и уже успели обсудить Лигу Европы. Поляки выразили спартаковцам респект за выход из группы с первого места. Однако о каких-то совместных активностях речи не идет — все опасаются коронавируса.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Александр Соболев

Спартак

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