«Спартак» на сборах: респект от «Легии», тотальная закрытость и изменения в рационе

Репортаж из ОАЭ.

«Спартак» в полной секретности проводит первый тренировочный сбор в Дубае. Паоло Ваноли оградил команду от внимания как СМИ, так и простых болельщиков — доступ на тренировочное поле красно-белых закрыт для всех, кроме клубной делегации. Хотя между тренировками на поле попасть можно запросто — там просто никого нет. А вот когда команда приезжает на занятия, главный тренер строго следит, чтобы посторонних вокруг не было.

Переносится это и на команду: строжайшая дисциплина, четкое соблюдение распорядка как игроками, так и персоналом, постоянные индивидуальные беседы. Все это можно понять — Ваноли новый человек для «Спартака, и ему нужно донести свои требования и видение жизни коллектива до каждого. Плюс ситуация с омикрон-штаммом коронавируса вынуждает быть предельно внимательными к мелочам.

Ваноли вообще отличается предельной внимательностью к деталям, о чем говорит хотя бы возвращение в команде должности нутрициониста. Подробности меню от Рикарду Пинту рассказать пока не могу, однако известно, что на обеденном столе практически не осталось десертов. Нет в наличии и различных вредных соусов. При этом стало больше пасты. Ожидается, что главный тренер сборной Валерий Карпин посетит базирующиеся в ОАЭ команды. Надеюсь, ему придутся по душе изменения в рационе спартаковцев.

Но главное, чтобы они пришлись по душе команде. В свое время Массимо Каррера привлек к работе нутрициониста Сару Фабрис, однако она, как рассказывали игроки и персонал «Спартака» того времени, отнеслась к своей миссии с излишним энтузиазмом. Сложилась ситуация, когда-то, что футболисты едят, стало едва ли не важнее того, как они играют. В итоге Сара проработала в «Спартаке» недолго, хотя потом и возвращалась — вновь на очень короткий срок.

Что до тренировок, главная задача на первом сборе всегда — заложить «физику» до конца сезона, а еще лучше — до следующего зимнего перерыва. Владимир Чепзанович, как известно, был переведен на должность руководителя системы физподготовки младших команд клуба, а новый тренер Джампьеро Ашенци гоняет игроков так, что те вспоминают серба добрыми словами. Не знаю, будет ли Ашенци после окончания сбора засунут вниз головой в бак с ледяной водой, как это любят делать спартаковцы, но его тренировки ничуть не менее жесткие, чем у Чепзановича.

По-новому работают и вратари. Марко Дзуккер и приглашенный из «Спартака-2» Василий Кузнецов (на сбор поехали двое вратарей «двойки») выстраивают новую систему. В ней Александр Селихов будет стараться удержать за собой пост номер один, а Александр Максименко — пытаться доказать, что именно он достоин играть постоянно. Будет интересно посмотреть, начнет ли итальянский специалист все с чистого листа, или Селихов сохранит за собой место в основе, завоеванное по итогам ноябрьских и декабрьских матчей.

По-прежнему не присоединился к работе с командой Самюэль Жиго, которого ждут в расположении красно-белых до конца недели. А вот Данил Пруцев, не полетевший на сбор с «Крыльями Советов», в Дубай уже прибыл. По словам руководителя департамента по связям с общественностью «Спартака» Дмитрия Зеленова, он находится на просмотре.

«Пруцев находится на просмотре — договор еще не подписан. Решение будет в ближайшее время», — сказал Зеленов «СЭ».

Кроме того, по моей информации, по прежнему не вернулись в общую группу Эсекьель Понсе и Павел Маслов, в прошлом году перенесшие операции. Ребята продолжают заниматься индивидуально.

В одном отеле со «Спартаком» живет и варшавская «Легия», в среду в товарищеском матче обыгравшая «Краснодар». Персонал двух команд частенько пересекается на территории отеля или в тренажерном зале — и уже успели обсудить Лигу Европы. Поляки выразили спартаковцам респект за выход из группы с первого места. Однако о каких-то совместных активностях речи не идет — все опасаются коронавируса.