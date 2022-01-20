«Спартак» на сборах: респект от «Легии», тотальная закрытость и изменения в рационе
«Спартак» в полной секретности проводит первый тренировочный сбор в Дубае. Паоло Ваноли оградил команду от внимания как СМИ, так и простых болельщиков — доступ на тренировочное поле красно-белых закрыт для всех, кроме клубной делегации. Хотя между тренировками на поле попасть можно запросто — там просто никого нет. А вот когда команда приезжает на занятия, главный тренер строго следит, чтобы посторонних вокруг не было.
Переносится это и на команду: строжайшая дисциплина, четкое соблюдение распорядка как игроками, так и персоналом, постоянные индивидуальные беседы. Все это можно понять — Ваноли новый человек для «Спартака, и ему нужно донести свои требования и видение жизни коллектива до каждого. Плюс ситуация с омикрон-штаммом коронавируса вынуждает быть предельно внимательными к мелочам.
Ваноли вообще отличается предельной внимательностью к деталям, о чем говорит хотя бы возвращение в команде должности нутрициониста. Подробности меню от Рикарду Пинту рассказать пока не могу, однако известно, что на обеденном столе практически не осталось десертов. Нет в наличии и различных вредных соусов. При этом стало больше пасты. Ожидается, что главный тренер сборной Валерий Карпин посетит базирующиеся в ОАЭ команды. Надеюсь, ему придутся по душе изменения в рационе спартаковцев.
Но главное, чтобы они пришлись по душе команде. В свое время Массимо Каррера привлек к работе нутрициониста Сару Фабрис, однако она, как рассказывали игроки и персонал «Спартака» того времени, отнеслась к своей миссии с излишним энтузиазмом. Сложилась ситуация, когда-то, что футболисты едят, стало едва ли не важнее того, как они играют. В итоге Сара проработала в «Спартаке» недолго, хотя потом и возвращалась — вновь на очень короткий срок.
Что до тренировок, главная задача на первом сборе всегда — заложить «физику» до конца сезона, а еще лучше — до следующего зимнего перерыва. Владимир Чепзанович, как известно, был переведен на должность руководителя системы физподготовки младших команд клуба, а новый тренер Джампьеро Ашенци гоняет игроков так, что те вспоминают серба добрыми словами. Не знаю, будет ли Ашенци после окончания сбора засунут вниз головой в бак с ледяной водой, как это любят делать спартаковцы, но его тренировки ничуть не менее жесткие, чем у Чепзановича.
По-новому работают и вратари. Марко Дзуккер и приглашенный из «Спартака-2» Василий Кузнецов (на сбор поехали двое вратарей «двойки») выстраивают новую систему. В ней Александр Селихов будет стараться удержать за собой пост номер один, а Александр Максименко — пытаться доказать, что именно он достоин играть постоянно. Будет интересно посмотреть, начнет ли итальянский специалист все с чистого листа, или Селихов сохранит за собой место в основе, завоеванное по итогам ноябрьских и декабрьских матчей.
По-прежнему не присоединился к работе с командой Самюэль Жиго, которого ждут в расположении красно-белых до конца недели. А вот Данил Пруцев, не полетевший на сбор с «Крыльями Советов», в Дубай уже прибыл. По словам руководителя департамента по связям с общественностью «Спартака» Дмитрия Зеленова, он находится на просмотре.
«Пруцев находится на просмотре — договор еще не подписан. Решение будет в ближайшее время», — сказал Зеленов «СЭ».
Кроме того, по моей информации, по прежнему не вернулись в общую группу Эсекьель Понсе и Павел Маслов, в прошлом году перенесшие операции. Ребята продолжают заниматься индивидуально.
В одном отеле со «Спартаком» живет и варшавская «Легия», в среду в товарищеском матче обыгравшая «Краснодар». Персонал двух команд частенько пересекается на территории отеля или в тренажерном зале — и уже успели обсудить Лигу Европы. Поляки выразили спартаковцам респект за выход из группы с первого места. Однако о каких-то совместных активностях речи не идет — все опасаются коронавируса.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7