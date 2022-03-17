Новая рубрика «СЭ» — 15 вопросов о спорте и не только. Очередной герой — экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

1 — РПЛ хотят расширить до 18 команд. Одобряете?

— Да ну что вы! Конечно, нет! В нынешних экономических условиях это совершенно неуместно. Вы вспомните, сколько российских клубов обанкротилось за последнее время! Теперь их может стать еще больше.

Если бы у наших клубов было стабильное финансирование, подтвержденное гарантиями минимум на пять лет, — пожалуйста, расширяйте РПЛ хоть до 20 участников. Как в Англии. Но у нас многие в любой момент рискуют повторить судьбу «Тамбова». Который побаловался один сезон премьер-лигой — и развалился. Кроме того, сейчас мы просто не наберем качественных игроков на 18 команд, уровень футбола сразу просядет. Особенно на фоне оттока легионеров.

Если наши руководители так хотят реформ, пусть возьмут пример с Шотландии, где 12 клубов играют в четыре круга. Матчи топов смотреть интереснее, чем унылую возню команд из нижней половины таблицы.

2 — Мораторий на вылет — зло?

— Страшное зло! А как же конкуренция? Спортивный принцип? Более бредовой идеи давно не слышал... Если завтра объявить, что из РПЛ в нынешнем сезоне никто не вылетает, половина команд тут же бросят лопату. Оставшиеся девять туров превратятся в профанацию. Кому это нужно? Вместо того чтобы заниматься развитием клубов, люди просто решают свои вопросы.

Алексей Березуцкий и Юсуф Языджи. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

3 — За какой командой в РПЛ вам сегодня особенно интересно наблюдать?

— Нравится, как играют ЦСКА и «Динамо». Зимой армейцы прилично укрепились и сейчас показывают классный футбол. Дело не только в ярких индивидуальных качествах Языджи и Карраскаля. Главное, есть коллектив! Отсюда вырванные победы в концовках — и с «Сочи» на Кубок, и с «Нижним», и с «Локомотивом».

У «Динамо» тоже симпатичная команда. По движению, агрессии, самоотдаче — никаких вопросов. Но выстрелить разок может кто угодно. Нужна стабильность — и в игре, и в результате. ЦСКА уже приучил к тому, что в любом составе сражается за высокие места. К этому должно стремиться и «Динамо». Следующий сезон станет определяющим. Если удержатся наверху — значит, работа в клубе выстроена правильно.

4 — Верите, что у Паоло Ваноли получится в «Спартаке»?

— Сомневаюсь. Итальянцу будет очень тяжело. Он пришел в клуб, где каждый год вспыхивают революции. Нет стабильности, зато куча амбиций, которые зачастую ничем не подкреплены. Пока в игре «Спартака» с появлением нового тренера ничего не изменилось. Разве что на месте Зобнина и Соболева выходят новички — Мартинс Перейра и Николсон.

А после победы над «Динамо», похоже, началась эйфория. Ребята решили, что теперь и «Краснодар», оставшийся без легионеров, спокойно хлопнут. Но соперник показал характер и заслуженно увез домой три очка.

В чемпионате «Спартак» уже ни на что не претендует. Единственный шанс достойно завершить сезон — выиграть Кубок. Но сначала в четвертьфинале надо пройти ЦСКА. Вот 20 апреля и узнаем, какие выводы сделал Ваноли из недавнего поражения в дерби.

Максимилиано Кофрие. Александр Федоров, Фото «СЭ»

5 — Последний случай, когда вы смотрели на игрока и понять не могли, как он очутился в «Спартаке»?

— Когда привезли Кофрие, многие задавались вопросом, зачем нам легионер, который не сильнее российских футболистов. Парень действительно играет с большими ошибками, дрожит, боится собственной тени. Иногда просто отбрыкивается от мяча! Это все от неуверенности.

Айртон тоже не впечатляет. Но с ним другая проблема. Постоянно теряет позицию, оголяет зону. Никакой надежности! В каждом матче бежит спасать «Спартак» с шашкой наперевес и не успевает возвращаться назад. Хотя в атаке и без бразильца толковых игроков хватает.

Причем играет так в «Спартаке» при всех тренерах. Странно, что никто не может бразильца приструнить. Объяснить, что нельзя защитнику действовать настолько авантюрно. Сколько голов уже прилетело из его зоны!

Да и КПД от подключений Айртона, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Ладно бы регулярно забивал или отдавал голевые. Так и этого нет! Обычно тащит мяч до углового флажка и теряет. Либо простреливает на ближнюю штангу, где первым на мяче оказывается соперник.

6 — Из России за последний месяц уехало много легионеров. Кого вам не хватает?

— Ох, могу долго перечислять. Ракицкий, Крыховяк, Кабелла, Классон, Вандерсон, Дрейер... Это яркие исполнители, которые реально украшали наш чемпионат. Надеюсь, летом хоть кто-то из них вернется.

Игорь Акинфеев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

7 — Лучший игрок РПЛ на данный момент?

— Мне импонирует спокойная манера игры Сафонова. В этом сезоне ярко себя проявил и в клубе, и в сборной. И все же на первое место поставлю Акинфеева. Из российских вратарей он по-прежнему вне конкуренции. Годы над ним не властны. То, что в чемпионате ЦСКА пропустил меньше всех, — огромная заслуга Игоря.

Из полевых выделить кого-то трудновато. Да, Языджи хорош, но он сыграл всего четыре матча. А Клаудиньо с Шиманьски слишком нестабильны. В одной игре смотрятся здорово, в другой их вообще не видно.

8 — Прошлым летом ФИФА обязала узбекский «Навбахор», который вы тренировали почти два года, выплатить вам 1,6 миллиона долларов. Деньги получили?

— Пока нет. Мы заключили мировое соглашение. Договорились о сумме, которая устроила и меня, и клуб. Учитывая его финансовые проблемы, я пошел на уступки. В свою очередь руководители «Навбахора» гарантировали, что долг выплатят в ближайшее время несколькими траншами. Надеюсь, все будет в порядке.

9 — В январе вы побывали в Венесуэле. Как туда занесло?

— Друзья пригласили. Совместил приятное с полезным. Провел несколько мастер-классов, отдохнул, открыл для себя новую страну. Перед отъездом начитался страшилок о высоком уровне преступности в тех краях, о том, что людей там нередко похищают с целью выкупа. Уже в Каракасе объяснили — это раньше криминала было много, сейчас всё спокойнее. Хотя на улицах полно полицейских. Патрулируют и центр города, и пляжи. Идешь из гостиницы в ресторан — тебя сопровождают. Но ненавязчиво, так что не напрягает.

Андрей Канчельскис. Фото Global Look Press

10 — Было хоть одно ЧП?

— В Каракасе? Нет. Вот в Москве было. В кафе, лет десять назад. Отлучился в туалет, вернулся — ни куртки, ни телефона. Пошел в полицию, написал заявление. А следователь прожженный, повертел бумагу в руках, примял бычок в пепельнице и произнес устало: «Ты что, сериалов насмотрелся? Это там всё находят. А здесь никаких шансов...» Я поблагодарил за честный ответ и забрал заявление.

11 — Самая интересная книга, которая побывала в ваших руках за последнее время?

— Мемуары Фергюсона, Бекхэма, Роя Кина. Вот книжка Кантона мне не понравилась. Слов мало, одни картинки. Зато сэр Алекс достаточно откровенно описал все, что происходило в «Манчестер Юнайтед». Человек он невероятно эмоциональный, принимал близко к сердцу любой эпизод. В перерыве мог наорать, устроить такой разнос, что в ушах звенело. Я и сам какие-то моменты помню. Например, однажды в раздевалке Фергюсон едва не подрался с Марком Хьюзом. Уже схватили друг друга за грудки. Но больше удивило даже не это. А то, что после матча в автобусе они как ни в чем не бывало сели в карты играть.

Андрей Канчельскис. Фото Getty Images

12 — Про вас легенды «Манчестера» что-то написали?

— Да. Приятно, что в положительных тонах. В книжке Фергюсона запомнилась строчка: «В 1991-м на правый фланг купили в Донецке Канчельскиса. Удачное приобретение! Хотя не думали, что так ярко заиграет...» Кин раскритиковал почти всех, с кем пересекался в клубе, но я под раздачу не попал. Рой отметил, что со мной никогда не возникало проблем. А Бекхэм сформулировал емко: «Если бы Канчельскис не ушел из «Манчестер Юнайтед», я бы там не заиграл».

13 — Последнее, к чему приценивались, но самому себе сказали: «Нет, дороговато»?

— Ну, Rolls-Royce или Bentley мне точно не по карману. Впрочем, о них и не мечтаю. Сейчас у меня вообще нет машины — и прекрасно себя чувствую. Езжу на метро. Очень удобно, не тратишь время в пробках, никуда не опаздываешь. Свой Range Rover продал, когда уехал работать в Узбекистан. Вернувшись, понял — мне в Москве автомобиль не нужен. Понадобится — куплю. Но не раньше, чем дострою загородный дом.

14 — Последний человек, который вас сильно насмешил?

— Забавляет, когда в эфир федерального канала приглашают ребят из Comedy Club или Ольгу Бузову — и они всерьез рассуждают о футболе, пытаются разобраться в нюансах игры. В такие моменты начинает казаться, что смотрю «Дом-2». Телевизор сразу выключаю.

15 — Три «не люблю» на ваш выбор.

— С детства ненавижу кисель. А в армии от перловки воротило. Меня же после перехода в киевское «Динамо» на пару месяцев отправили в часть. Кормили там сносно. Только к перловой каше ни разу не притронулся. Такая бурда! Бр-р-р. Ну а третье... Страшно бесит грязная обувь. Каждый раз вижу и думаю — неужели сложно почистить? Или хотя бы влажной салфеткой протереть?