Обрусевший «Краснодар» начал с победы. У него есть кому забивать и без легионеров

«Быки» без иностранцев добыли важные три очка в игре с «Уралом».

Леониду Федуну будут вечно припоминать его фразу о том, что роль тренера ограничивается 10 процентами. Сергею Галицкому — его мечту об одиннадцати воспитанниках в составе. Но понятно же, что это должны быть не абстрактные выпускники клубной академии, а футболисты, соответствующие уровню «Краснодара».

Его же в последние годы определяли легионеры, подбор которых у «быков» был одним из лучших в РПЛ. А тут южане разом остались без немецкого тренерского штаба во главе с Даниэлем Фарке и без всех иностранных футболистов. Причем на данный момент контракт разорван только с Классоном и соответствующие переговоры продолжает Крыховяк. Остальные игроки де-факто выведены за штат и тренируются самостоятельно, так как их соглашения приостановлены.

Столь радикальных изменений не произошло ни в одном из отечественных клубов, и тот же «Урал», добиравшийся до Краснодара из Сочи поездом, начал игру с тремя иностранцами в старте. Состав «быков» был скорее типичен для ранних стадий Кубка России или экспериментальных игр на сборах. Удивительно же, что с первых минут на правом фланге атаки выходит 19-летний Манелов, весь опыт которого на высшем уровне ограничивался несколькими минутами в сентябрьском матче с «Ахматом».

В футбольном плане это — новая и незнакомая реальность. Соответственно, всерьез рассуждать об изменениях в игре черно-зеленых невозможно. По подбору исполнителей это крепкий середняк, для которого отданные в аренду Магомед-Шапи Сулейманов и Даниил Уткин сейчас стали бы настоящим спасением и глотком свежего воздуха.

Впрочем, как минимум до лета их возвращение — ненаучная фантастика. А в реальности принимать команду в пожарном порядке пришлось Александру Сторожуку, которого внесли в заявку в роли и. о. главного тренера непосредственно в день матча. Ранее этот специалист работал в «Афипсе» и с молодежной командой «Краснодара», а в июне возглавил «Краснодар-2».

Определенный опыт, знание клубной системы и ряда футболистов — очевидные козыри Сторожука в текущей ситуации. Про стиль говорить сложнее, так как его нужно подкреплять классом, которого у многих «быков» объективно еще нет. Но желание и самоотдача присутствовали, и как раз эти качества позволили Владимиру Ильину протолкнуть в сетку не зафиксированный Ильей Помазуном мяч. Только ВАР отменил праздник на непривычно скромно заполненных трибунах, определив, что до удара у Ильина была игра рукой.

Следующий раз видеоассистенты вмешались в игру после перерыва, когда Евгений Чернов оказался на газоне у линии штрафной. А так как аргументов из комнаты ВАР не хватило, Евгений Турбин сам отправился к монитору и уже там убедился: нарушение правил со стороны Ивана Кузьмичева действительно было. Пенальти, и Эдуард Сперцян стал автором первого гола нового «Краснодара».

А он помог на какое-то время поймать кураж и на волне первого успеха развить его. Ильин на свой гол точно наиграл, тогда как Кузьмичев оказался самым невезучим игроком матча. Рикошет от его ноги сделал стоявшую перед Помазуном задачу по спасению ворот невыполнимой. И это успех хозяев был исключительно важен, так как опытных игроков в составе «Урала» хватает, а вышедший на замену Олег Шатов и Эрик Бикфалви способны все изменить в один момент.

Так что классный удар румынского капитана «шмелей» в верхний угол вряд ли кого-то удивил. Но если в этом случае шансов у Сафонова не было, то в следующей атаке проводивший 100-й матч в воротах «Краснодара» Сафонов сохранил преимущество хозяев. И он же спас «быков» в компенсированное время. Победу хозяева отстаивали стиснув зубы и с запредельной самоотдачей. Эти качества для новой версии «быков» обязательны, в том числе они принесли в понедельник столь нужные сейчас болельщикам положительные эмоции.