Ренессанс Чалова. Не только Малком и Промес разрывают этот сезон
ЦСКА большую часть сезона был в тени — куда больше внимания привлекал «Зенит» с пятым чемпионством подряд или «Спартак» с «Ростовом», бившиеся за серебро. Армейцы же двигались тихо, но без остановок — и в итоге набрали такой ход весной, что добрались до финала Кубка России и выглядят реальными претендентами на вторую строчку.
Учитывая, что на зимний перерыв красно-синие заходили безнадежно пятыми (отрыв от второго места составлял семь очков, рядом были «Динамо», «Ахмат» и даже «Оренбург»), рывок выглядит как подвиг. И один из его героев — Федор Чалов, внезапно воскресший в этом сезоне и идущий на собственный рекорд.
Как долго молчал Чалов?
Первый раз по-настоящему громко Федор заявил о себе в сезоне-2018/19 — тогда он стал лучшим бомбардиром лиги, оформив 15 мячей в 30 играх. Еще дважды он заколотил в Кубке и провел действительно выдающийся год — набрал 17 голов и 7 ассистов, а ведь на тот момент дебютировал Чалов всего полтора года назад.
Казалось, что впереди у 21-летнего форварда потрясающая карьера, но случился срыв трансфера в «Кристал Пэлас», да и ЦСКА только терял силу. На следующий сезон Чалов забил во всех турнирах всего девять мячей, еще через год — семь, да и сезон-2021/22 вышел не лучше — за 16 матчей Федор отличился трижды и укатил в аренду в «Базель», где забил еще четыре мяча.
За те три сезона Чалов забил 25 голов и однозначно проваливался. Да, были успехи по ассистам (21 голевая передача за три сезона — хорошо для центрфорварда), но от него ждали явно не успехов в подыгрыше. А параллельно еще не клеилось со сборной — Черчесов с Карпиным Федора игнорировали — и казалось, что успешной карьеры уже не будет.
Но в сезоне-2022/23 все изменилось.
Желанный в «Базеле» и лидер ЦСКА
Несмотря на скромную статистику (4+2 в 14 играх), «Базель» все равно хотел оставить Федора. Чалов и сам был не против: «В российском футболе сейчас нелегкое время. Там — еврокубки... Ради этого стоило остаться. Но я понимаю, что нужен ЦСКА». С армейцами в Швейцарии в итоге не договорились, и форвард уехал в Москву. В тот момент показалось, что это станет для него вторым «Кристал Пэласом» — настолько сильно Чалова, казалось, впечатлил новый клуб. Но нет.
В ЦСКА с приходом Федотова завершился тренерский кризис, состав стабилизировался, и Федор получил игровое время. Это пошло на пользу — форвард начал забивать уже в третьем туре. К зимней паузе на его счету было 11 голов — треть от всех забитых у армейцев.
Многие отмечали, что Чалов преобразился после аренды. И не только из-за результата — впервые за долгое время Федор стал открытым. За минувший сезон он уже сулил большое будущее Торопу, зазывал Марио Фернандеса, высказывался против перехода в Азию и признавался, что теперь понял, зачем в команде игроки вроде Вернблума. С Чаловым образца прошлого года это сравнить трудно — теперь он ведет себя как настоящий лидер.
Весной Федотов отправил игрока на позицию левого инсайда — в связке с высоким Заболотным получилось убойно. После зимнего перерыва Чалов забил еще восемь голов во всех турнирах, включая победный в важнейшем кубковом матче против «Урала». Теперь у него 19 голов во всех турнирах в этом сезоне — это собственный рекорд. А рекорд по голам в лиге (15) он пока только повторил, но есть еще несколько туров в запасе.
Более того, Федор в этом сезоне забил 60-й мяч в РПЛ и стал всего четвертым армейцем с таким показателем. В компании с ним Вагнер Лав, Семак и Думбия — сплошь красно-синие легенды. По голам за сезон форварду по силам обогнать Кириченко (15 мячей) и догнать Думбию (18) — и, быть может, даже Вагнера Лава (20).
Чалов крепнет вместе с ЦСКА — в этом сезоне у футболиста финал Кубка, потенциальное серебро и лучшая результативность в карьере. Осталось добавить стабильное место в сборной и какой-нибудь выигранный трофей.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6