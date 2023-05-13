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Ренессанс Чалова. Не только Малком и Промес разрывают этот сезон

Артем Белинин
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Форвард ЦСКА Федор Чалов.
Федор Чалов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Федор никогда столько не забивал.

ЦСКА большую часть сезона был в тени — куда больше внимания привлекал «Зенит» с пятым чемпионством подряд или «Спартак» с «Ростовом», бившиеся за серебро. Армейцы же двигались тихо, но без остановок — и в итоге набрали такой ход весной, что добрались до финала Кубка России и выглядят реальными претендентами на вторую строчку.

Учитывая, что на зимний перерыв красно-синие заходили безнадежно пятыми (отрыв от второго места составлял семь очков, рядом были «Динамо», «Ахмат» и даже «Оренбург»), рывок выглядит как подвиг. И один из его героев — Федор Чалов, внезапно воскресший в этом сезоне и идущий на собственный рекорд.

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Как долго молчал Чалов?

Первый раз по-настоящему громко Федор заявил о себе в сезоне-2018/19 — тогда он стал лучшим бомбардиром лиги, оформив 15 мячей в 30 играх. Еще дважды он заколотил в Кубке и провел действительно выдающийся год — набрал 17 голов и 7 ассистов, а ведь на тот момент дебютировал Чалов всего полтора года назад.

Казалось, что впереди у 21-летнего форварда потрясающая карьера, но случился срыв трансфера в «Кристал Пэлас», да и ЦСКА только терял силу. На следующий сезон Чалов забил во всех турнирах всего девять мячей, еще через год — семь, да и сезон-2021/22 вышел не лучше — за 16 матчей Федор отличился трижды и укатил в аренду в «Базель», где забил еще четыре мяча.

За те три сезона Чалов забил 25 голов и однозначно проваливался. Да, были успехи по ассистам (21 голевая передача за три сезона — хорошо для центрфорварда), но от него ждали явно не успехов в подыгрыше. А параллельно еще не клеилось со сборной — Черчесов с Карпиным Федора игнорировали — и казалось, что успешной карьеры уже не будет.

Но в сезоне-2022/23 все изменилось.

Форвард ЦСКА Федор Чалов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Желанный в «Базеле» и лидер ЦСКА

Несмотря на скромную статистику (4+2 в 14 играх), «Базель» все равно хотел оставить Федора. Чалов и сам был не против: «В российском футболе сейчас нелегкое время. Там — еврокубки... Ради этого стоило остаться. Но я понимаю, что нужен ЦСКА». С армейцами в Швейцарии в итоге не договорились, и форвард уехал в Москву. В тот момент показалось, что это станет для него вторым «Кристал Пэласом» — настолько сильно Чалова, казалось, впечатлил новый клуб. Но нет.

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В ЦСКА с приходом Федотова завершился тренерский кризис, состав стабилизировался, и Федор получил игровое время. Это пошло на пользу — форвард начал забивать уже в третьем туре. К зимней паузе на его счету было 11 голов — треть от всех забитых у армейцев.

Многие отмечали, что Чалов преобразился после аренды. И не только из-за результата — впервые за долгое время Федор стал открытым. За минувший сезон он уже сулил большое будущее Торопу, зазывал Марио Фернандеса, высказывался против перехода в Азию и признавался, что теперь понял, зачем в команде игроки вроде Вернблума. С Чаловым образца прошлого года это сравнить трудно — теперь он ведет себя как настоящий лидер.

Гол Федора Чалова в ворота «Спартака».
Гол Федора Чалова в ворота «Спартака».
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Весной Федотов отправил игрока на позицию левого инсайда — в связке с высоким Заболотным получилось убойно. После зимнего перерыва Чалов забил еще восемь голов во всех турнирах, включая победный в важнейшем кубковом матче против «Урала». Теперь у него 19 голов во всех турнирах в этом сезоне — это собственный рекорд. А рекорд по голам в лиге (15) он пока только повторил, но есть еще несколько туров в запасе.

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Более того, Федор в этом сезоне забил 60-й мяч в РПЛ и стал всего четвертым армейцем с таким показателем. В компании с ним Вагнер Лав, Семак и Думбия — сплошь красно-синие легенды. По голам за сезон форварду по силам обогнать Кириченко (15 мячей) и догнать Думбию (18) — и, быть может, даже Вагнера Лава (20).

Чалов крепнет вместе с ЦСКА — в этом сезоне у футболиста финал Кубка, потенциальное серебро и лучшая результативность в карьере. Осталось добавить стабильное место в сборной и какой-нибудь выигранный трофей.

Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 16 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 24 1 6
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