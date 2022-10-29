Чалов закалился у Абаскаля и раскрылся при Федотове. Станет ли Федор лучшим форвардом России?

Исследуем прогресс 24-летнего нападающего ЦСКА.

Федор Чалов — одно из главных открытий этого сезона. Мы давно знали, что это талантливый нападающий, приносящий много пользы ЦСКА. Но сейчас он — лидер команды Владимира Федотова и претендент на звание лучшего бомбардира чемпионата. За последние несколько месяцев Федор прошел путь от футболиста, которого отдавали в аренду, до ключевого игрока атаки одного из лучших клубов России. Время разобраться в феномене его преображения.

29.10.2022 | Локомотив — ЦСКА

Почему Чалов уезжал из ЦСКА и что это ему дало

Чалов уже давно считается одним из самых перспективных форвардов России. Он дебютировал за ЦСКА в 18, в 21 стал лучшим бомбардиром сезона РПЛ, но после несостоявшегося отъезда в АПЛ Федор ни разу не забивал больше 10 голов за сезон. Сам он утверждает, что сорвавшийся трансфер в «Кристал Пэлас» никак на него не повлиял, однако после прорывного сезона молодой нападающий заглох.

К 23 годам Чалов при Березуцких был игроком ротации — его использовали в паре с Заболотным или ставили на непривычную позицию на фланге атаки. Не сказать, что Федор был совсем плох, но с забитыми мячами было туго — всего 3 за 16 матчей прошлого сезона РПЛ. Зимой нападающий укатил в аренду в «Базель» — армейцы посчитали, что могут обойтись без него. Алексей Березуцкий объяснял решение тем, что футболисту нужно было сменить обстановку.

В Швейцарии Чалова ждал тренер Патрик Рахмен, но того вскоре уволили, а исполняющим обязанности назначили будущего тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. При испанце Федор стал реже проходить в состав, за 14 матчей забил 4 гола и по окончании аренды вернулся в Москву. Но даже такой опыт, по словам Чалова, очень ему пригодился.

«После того как я съездил в Европу, убедился: любой футболист должен там поиграть, — делился впечатлениями нападающий. — Это очень классный опыт! Там особая атмосфера, я очень многому там научился. Начиная с бытовых вещей — там немного другой мир. Хотя в футбольном плане не сказал бы, что швейцарская лига сильнее российской. Но стилистика отличается. Там футбол более открытый: менее тактический, атака на атаку».

Федор Чалов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

За счет чего Чалов прибавил и в чем он особенно хорош

Летом Чалов вернулся в расположение ЦСКА. По слухам, «Базель» хотел оставить его у себя, но московский клуб настоял на возвращении. Судя по всему, сделано это было по просьбе нового тренера армейцев.

«Без Федора нам никуда, он нам очень нужен, — говорил Федотов в интервью «Чемпионату». — Сейчас мы знакомимся, нацеливаем его на созидательные действия. Показываем, как открываться, к чему быть готовым, проводим с Федей ежедневный анализ. Громадный плюс, что у него уже есть сыгранность. Федя заложил хороший фундамент, потому что, по его словам, тренировочный процесс в Швейцарии и у нас похож. Чалову есть куда расти, но его общее состояние радует».

С первых же туров Федотов продемонстрировал свое доверие Чалову, сделав его стопроцентным игроком основы. Антон Заболотный вместе с вернувшимся из Италии Гайчем присел на лавку, чтобы освободить место в старте более легкому и мобильному форварду. Чалов создал интересную связку с техничными латиноамериканцами — Хесусом Мединой и Хорхе Карраскалем — и, нащупав комбинационную игру, рядом с ними быстро поймал свою волну. Претензии по забитым мячам к Федору предъявляли регулярно, но вот к его умению отыгрываться с партнерами вопросов не было никогда.

Навыки страйкера в командной игре очень подошли стилю, который ставит Федотов. Нападающий в его модели должен уметь не только играть на линии офсайда и открываться под передачи на ход, но и оттягиваться в глубину для помощи в розыгрыше. Сейчас на счету Федора всего один полноценный ассист в этом сезоне, но по ожидаемым голевым передачам (3,7 xA) он третий в чемпионате после Промеса и Глушенкова.

Федор Чалов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Но главный показатель успешности форварда — забитые голы. Наконец-то и с этим компонентом у Чалова все в порядке: после 14 туров с 10 мячами он занимает четвертую строчку в гонке бомбардиров, но отстает от тройки лидеров всего на гол. Очевидно, что Федор сильно прибавил в уверенности в себе.

«Поначалу было ощущение, что Чалов хотел остаться в Швейцарии, — рассказывал Федотов «СЭ». — Первое время какая-то грустинка присутствовала, хотя не могу сказать, что это как-то сказывалось на его отношении к работе. Человек оказался в родном коллективе, где семейные отношения. Думаю, в скором времени это прошло. Если бы это осталось, Федор не показывал бы той игры, которую демонстрирует. Думаю, он не остановится на достигнутом, а будет только прогрессировать».

Сравнительная статистика с последними сезонами демонстрирует, как Чалов прибавил во всех компонентах игры. Даже если оставить за скобками блеклую первую половину прошлого сезона до отъезда в аренду. Чалов не только часто бьет по воротам, но и получает моменты с высоким «весом» удара, что подтверждают цифры xG. В плане ассистов Федор тоже заметно прибавил. Виден прогресс и по цифрам ожидаемых голов и результативных передач без учета пенальти (NPxG + xA). Об увеличении влияния на командную игру свидетельствует рост показателей xGChain (xG атак, в которых футболист принял участие).

Претензии к реализации Чалова все равно остаются. Он и сам говорит, что в этом компоненте нужно прибавлять. Хотя на данном этапе Федор забивает приблизительно столько же, сколько ожидается по метрике xG, — 10 реальных голов при 9,57 ожидаемого.

Но главное, что отмечают эксперты, — ментальность Чалова. Из Швейцарии он как будто приехал более заряженным и уверенным в себе.

«Возможно, в чем-то он повзрослел, иначе стал смотреть на какие-то жизненные моменты, приобрел какие-то новые навыки как игрок. Хотя всегда считал его хорошим нападающим. Для меня это было понятно и до его аренды», — говорил Sport24 про бывшего одноклубника Александр Головин.

За всеми спорами о том, является ли Чалов одним из лучших нападающих России нового поколения, мы не заметили, как в сентябре Федор забил свой 50-й гол в РПЛ. В более раннем возрасте (форварду сейчас 24) этой отметки достигали только Кержаков, Веллитон и Вагнер Лав. Но Чалову еще только предстоит доказать, что он достоин считаться лучшим нападающим России. А для этого необходимо показывать стабильность на дистанции.