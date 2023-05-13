«Денисов даже не касался Бикела — какая желтая?!» Хусаинов — о судейском скандале в матче «Спартака»
— А что тут обсуждать? — переспрашивает Хусаинов. — Все же очевидно. Кукуляка сначала отстранили от судейства на длительный срок, потом вдруг вернули. И вот вам такой результат. Опять будет скандал.
— Вы про вторую желтую карточку Денисову?
— Да там и первой не было. Кукуляк там что-то надумал...
— А вторая? Был ли наступ на ногу Бикела?
— Кукуляк «молодец»... Надуманная карточка. Может быть, так надо? Я ничего не утверждаю. Но просто разбираю этот эпизод. Там даже касания не было! Игрок «Химок» хорошо все сымитировал. Не знаю, всякие мысли в голову лезут...
— Какие?
— Ну... Судите сами. Первой желтой не было. Вторую Кукуляк показал после паузы. Как будто чего-то ждал... Подумал и решил: вот он, шанс, вот возможность, чтобы перекрасить желтую в красную? Но я своего мнения не меняю. Там даже касания не было!
— Опять вы ищете заговор. Может, все дело в уровне квалификации наших судей?
— Да с уровнем давно все понятно... Только смотрите в календарь РПЛ.
— Выходит, судьи во втором матче кряду ошибаются не в пользу «Спартака»?
— Если бы во втором... В матче с «Зенитом» там вообще все очевидно. Не назначили пенальти за фол на Бальде. Засчитали гол Мостового...
— Однако решения ЭСК пока нет.
— Я читал, что Кукуяна оправдают. Посмотрим. Не удивлюсь, если так и будет.
— Решения ЭСК нет, хотя начался новый тур...
— Интересное наблюдение. Может быть, хотят, чтобы страсти улеглись, может быть, что-то еще. Пока вся информация замалчивается. Но, увы, болельщики больше у нас обсуждают не сам футбол, а судейские косяки. Вот это печально. Меня не удивляет, что пока мы так и не прочитали решения ЭСК. На днях появится, когда все уже начнут думать о предстоящем дерби с ЦСКА, в котором почему-то не сыграет Денисов. Может быть, наши эксперты думают, как сформулировать свое решение. Мол, Кукуян все-таки прав. Ну-ну...
— Не считаете, что Абаскаль на эмоциях еще и покинет «Спартак» из-за неоднозначных судейских решений?
— А что он может сделать? Это системный кризис, который в одночасье не решить.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|2 : 1
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|1 : 1
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6