«Денисов даже не касался Бикела — какая желтая?!» Хусаинов — о судейском скандале в матче «Спартака»

Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов разбирает спорное решение Евгения Кукуляка в Химках.

— А что тут обсуждать? — переспрашивает Хусаинов. — Все же очевидно. Кукуляка сначала отстранили от судейства на длительный срок, потом вдруг вернули. И вот вам такой результат. Опять будет скандал.

— Вы про вторую желтую карточку Денисову?

— Да там и первой не было. Кукуляк там что-то надумал...

— А вторая? Был ли наступ на ногу Бикела?

— Кукуляк «молодец»... Надуманная карточка. Может быть, так надо? Я ничего не утверждаю. Но просто разбираю этот эпизод. Там даже касания не было! Игрок «Химок» хорошо все сымитировал. Не знаю, всякие мысли в голову лезут...

— Какие?

— Ну... Судите сами. Первой желтой не было. Вторую Кукуляк показал после паузы. Как будто чего-то ждал... Подумал и решил: вот он, шанс, вот возможность, чтобы перекрасить желтую в красную? Но я своего мнения не меняю. Там даже касания не было!

— Опять вы ищете заговор. Может, все дело в уровне квалификации наших судей?

— Да с уровнем давно все понятно... Только смотрите в календарь РПЛ.

— Выходит, судьи во втором матче кряду ошибаются не в пользу «Спартака»?

— Если бы во втором... В матче с «Зенитом» там вообще все очевидно. Не назначили пенальти за фол на Бальде. Засчитали гол Мостового...

— Однако решения ЭСК пока нет.

— Я читал, что Кукуяна оправдают. Посмотрим. Не удивлюсь, если так и будет.

— Решения ЭСК нет, хотя начался новый тур...

— Интересное наблюдение. Может быть, хотят, чтобы страсти улеглись, может быть, что-то еще. Пока вся информация замалчивается. Но, увы, болельщики больше у нас обсуждают не сам футбол, а судейские косяки. Вот это печально. Меня не удивляет, что пока мы так и не прочитали решения ЭСК. На днях появится, когда все уже начнут думать о предстоящем дерби с ЦСКА, в котором почему-то не сыграет Денисов. Может быть, наши эксперты думают, как сформулировать свое решение. Мол, Кукуян все-таки прав. Ну-ну...

— Не считаете, что Абаскаль на эмоциях еще и покинет «Спартак» из-за неоднозначных судейских решений?

— А что он может сделать? Это системный кризис, который в одночасье не решить.