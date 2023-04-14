Обновленные цены футболистов РПЛ. Кто подорожал и подешевел больше всех
5 самых подорожавших футболистов РПЛ
Роберт Ренан, «Зенит»
Бразилец — пожалуй, самое крутое приобретение питерцев по соотношению цена-качество. Учитывая, что центральный защитник перешел бесплатно в рамках обмена Юри Альберто (на которого потратили около 25 миллионов евро), то, как он раскрывается уже сейчас, — подарок.
Во-первых, 19-лентий Ренан с ходу занял место в основе и сыграл 540 минут из 630 возможных. Во-вторых, пока решался вопрос с его переходом в «Зенит», успел выиграть чемпионат Южной Америки до 20 лет с юношеской сборной Бразилии. В-третьих, уже и взрослая сборная не за горами — в начале марта Ренана вызывали на сборы основной команды. Правда, на поле он так и не вышел.
Все эти факты — внимание пентакампеонов, трофей с молодежной сборной и стабильная игра за сильнейший клуб России — привели к солидному подорожанию более чем в два раза.
Прежняя цена: 3 миллиона*
Новая цена: 7 миллионов
Разница: +4 миллиона
* Все суммы — в евро
Сергей Пиняев, «Локомотив»
С ноябрьского обновления стоимости (тогда Сергей подорожал в два раза — до 3.5 миллиона) в карьере вингера многое изменилось. Он перешел в топ-клуб («Локомотив» заплатил за него порядка 3 миллионов евро), стабильно там играет (больше 600 минут за 8 матчей). Со сборной тоже полный порядок — Валерий Карпин доверяет юному таланту, а сам Пиняев уже стал самым молодым автором гола в истории российской национальной команды. Сергей не провалился на высоком уровне, доказывает свою состоятельность в сборной — в общем, оправдывает ожидания. Потому и рост цены в два раза — до 7 миллионов евро — был вполне ожидаем.
Прежняя цена: 3.5 миллиона
Новая цена: 7 миллионов
Разница: +3.5 миллиона
Малком, «Зенит»
Бразилец остается самым дорогим игроком РПЛ. Более того, он продолжает расти в цене. В ноябре он подорожал на 2 миллиона евро, сейчас — еще на 3. Правда, почему именно в апреле его цена выросла сильнее, чем несколько месяцев назад, неизвестно — весной бразилец не особо феерил. Хотя осеннюю форму будто бы и не растерял, все так же активен на поле и регулярно забивает. А еще зимой его заманивал «ПСЖ», что уже о чем-то говорит.
Прежняя цена: 24 миллиона
Новая цена: 27 миллионов
Разница: +3 миллиона
Кади Боржес, «Краснодар»
Кади — безусловно, яркое приобретение для РПЛ. Он не только шустро бегает и напрягает защитников, но и крайне полезен в завершении — за девять матчей в составе «быков» отличился уже три раза и отдал одну голевую передачу. Понятно, что до сборной бразильцу еще несколько световых лет, но тот факт, что в топовый российский клуб он встроился без проблем и сразу принес пользу, привел к повышению стоимость Боржеса более чем в два раза.
Прежняя цена: 1.2 миллиона
Новая цена: 3 миллиона
Разница: +1.8 миллиона
Федор Чалов, ЦСКА
Чалов переживает ренессанс — конечно, до пиковых 16 миллионов евро ему еще далеко, но нынешняя цена лучше июньских 6 миллионов. Федор заслужил подобный подъем — он в топе бомбардиров РПЛ, при этом весной не сбавил обороты и забил в трех матчах подряд, включая победный гол «Зениту». В Кубке России Чалов тоже полезен, его мячи помогли армейцам пройти «Краснодар» и «Крылья» и дойти до финала Пути РПЛ. Стабильное выступление = гарантированное повышение рыночной стоимости.
Прежняя цена: 8.5 миллиона
Новая цена: 10 миллионов
Разница: +1.5 миллиона
5 самых подешевевших футболистов РПЛ
Дмитрий Баринов, «Локомотив»
Понятно, что на снижение цены Баринова во многом повлияла ситуация в клубе. «Локомотив», несмотря на солидное улучшение результатов, все еще далек от полноценного возрождения: последовательный вылет из Кубка России от «Акрона» тому пример. Игра Дмитрия тоже не сильно впечатляет, хоть и стала более стабильной в последние месяцы. По крайней мере, кризисом это точно уже назвать сложно. Если Баринов продолжит держать нынешний уровень, а результаты «Локомотива» продолжат улучшаться, Дмитрий должен вернуть себе прежний ценник на Transfermarkt.
Прежняя цена: 9 миллионов
Новая цена: 8 миллионов
Разница: -1 миллион
Хорхе Карраскаль, ЦСКА
После осеннего повышения стоимости (тогда колумбиец подорожал до 9 миллионов) Хорхе ничего не показал — если раньше голы чередовались с передачами практически каждый тур, то с ноября у него один гол во всех турнирах. На весеннем этапе сезона Карраскаль и вовсе прилип к скамейке запасных и получает мало игрового времени, так что снижение цены на рынке вполне объяснимо.
Прежняя цена: 9 миллионов
Новая цена: 8 миллионов
Разница: -1 миллион
Даниил Фомин, «Динамо»
Как и все «Динамо», Даниил Фомин пребывает в какой-то печали. Ранее считавшийся убийцей на пенальти, полузащитник теперь чаще мажет с точек, чем забивает. Ну и в целом у капитана москвичей игра не пошла что осенью, что весной — да и в сборной он себя никак не показал. Сейчас у Фомина появился еще один небольшой повод для грусти — цена на рынке на него упала на миллион евро.
Прежняя цена: 9 миллионов
Новая цена: 8 миллионов
Разница: -1 миллион
Рифат Жемалетдинов, «Локомотив»
В случае с Жемалетдиновым негативный шлейф «Локомотива» не при делах — Рифат весь жуткий отрезок железнодорожников провел в лазарете. Вернулся как раз к приходу Галактионова, но Рифата к основе подводят осторожно — он играет в среднем около 45 минут за матч. Такое исчезновение с радаров — главная причина падения цены на рынке, но, как и Баринов, Рифат имеет все шансы отыграть его назад. Особенно когда начнет стабильно играть в основе.
Прежняя цена: 7 миллионов
Новая цена: 6 миллионов
Разница: — 1 миллион
Дмитрий Иванисеня, «Крылья Советов»
В случае с полузащитником «Крыльев» Иванисеней даже гадать не нужно — можно посмотреть в сам Transfermarkt. Из 22 возможных игр Дмитрий появился на поле дважды — на старте, а большую часть сезона залечивал травмы. Когда Иванисеня не травмирован, он сидит в запасе — в общем, такое приличное снижение абсолютно объяснимо. Футболист перестал играть и логичным образом потерял в цене.
Прежняя цена: 1.8 миллиона
Новая цена: 1.2 миллиона
Разница: — 600 тысяч
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47-36
|35
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
|Пари НН
|22
|5
|4
|13
|24-44
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4