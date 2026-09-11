Только четыре клуба, и все начнут в квалификации. Что будет, если Россию вернут в еврокубки?
УЕФА направил ассоциациям, входящим в союз, предварительный список доступа в еврокубки сезона-2027/28. Согласно документу, Россия при условии возвращения наших команд может получить четыре места в трех турнирах. Однако нашим клубам придется начинать свой путь с первых стадий отбора.
Распределение команд
На данный момент Россия занимает в общем рейтинге 28-е место. Таким образом, в случае допуска наших команд в следующем сезоне еврокубков мы сможем увидеть четыре клуба.
Победитель Российской премьер-лиги попадет в Лигу чемпионов. Однако свой путь ему придется начать с 1-го отборочного раунда.
Команды, занявшие в РПЛ второе и третье места, могут отправиться в Лигу конференций, где надо стартовать со 2-го отборочного раунда.
Обладатель Кубка России получит возможность выступить в Лиге Европы с 1-го отборочного раунда.
Правда, речь пока идет лишь о возможном распределении мест, а окончательный вариант будет представлен до завершения сезона-2026/27.
Все российские сборные и клубы по-прежнему отстранены от турниров, проходящих под эгидой организации, до дальнейшего уведомления. Санкции в отношении России действуют с февраля 2022 года.
Как это было пять лет назад?
Последний раз наши команды выступали в еврокубках в сезоне-2021/22.
В групповом этапе ЛЧ играл только действующий чемпион страны «Зенит»: питерцы заняли третье место в квартете с «Ювентусом», «Челси» и «Мальме» и отправились в плей-офф Лиги Европы. В 1/16 финала сине-бело-голубые уступили «Бетису» (2:3 после двух игр).
«Спартак» начинал свой путь с третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, где уступил «Бенфике» (0:4 по сумме двух встреч). Красно-белые отправились в группу ЛЕ с «Наполи», «Лестером» и «Легией», где заняли первое место. Затем москвичи должны были сыграть в 1/8 финала с «РБ Лейпцигом», но были отстранены из-за санкций.
Сразу в группе Лиги Европы начинал «Локомотив». Железнодорожники попали в квартет с «Галатасараем», «Лацио» и «Марселем». За шесть туров красно-зеленые набрали всего два очка и заняли последнее место.
Еще две команды выступали в Лиге конференций. «Сочи» стартовал со второго отборочного раунда, где уверенно разобрался с азербайджанской «Кешлей» (7:2 по сумме двух матчей). В следующем этапе российский клуб дважды сыграл вничью с сербским «Партизаном» и уступил в серии пенальти.
На той же стадии вылетел и казанский «Рубин». Коллектив из Татарстана встречался с польским «Ракувом». Оба матча завершились в основное время вничью — 0:0. В овертайме команда Леонида Слуцкого потерпела поражение и покинула еврокубки.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
12
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|- : -
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0