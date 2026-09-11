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Россия сможет заявить четыре клуба в еврокубки-2027/28 в случае допуска: в каких турнирах есть шанс сыграть

Только четыре клуба, и все начнут в квалификации. Что будет, если Россию вернут в еврокубки?

Максим Клементьев
Фото Getty Images
В ЛЧ может оказаться только чемпион страны.

УЕФА направил ассоциациям, входящим в союз, предварительный список доступа в еврокубки сезона-2027/28. Согласно документу, Россия при условии возвращения наших команд может получить четыре места в трех турнирах. Однако нашим клубам придется начинать свой путь с первых стадий отбора.

Распределение команд

На данный момент Россия занимает в общем рейтинге 28-е место. Таким образом, в случае допуска наших команд в следующем сезоне еврокубков мы сможем увидеть четыре клуба.

Победитель Российской премьер-лиги попадет в Лигу чемпионов. Однако свой путь ему придется начать с 1-го отборочного раунда.

Команды, занявшие в РПЛ второе и третье места, могут отправиться в Лигу конференций, где надо стартовать со 2-го отборочного раунда.

Обладатель Кубка России получит возможность выступить в Лиге Европы с 1-го отборочного раунда.

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Правда, речь пока идет лишь о возможном распределении мест, а окончательный вариант будет представлен до завершения сезона-2026/27.

Все российские сборные и клубы по-прежнему отстранены от турниров, проходящих под эгидой организации, до дальнейшего уведомления. Санкции в отношении России действуют с февраля 2022 года.

Сергей Семак.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

Как это было пять лет назад?

Последний раз наши команды выступали в еврокубках в сезоне-2021/22.

В групповом этапе ЛЧ играл только действующий чемпион страны «Зенит»: питерцы заняли третье место в квартете с «Ювентусом», «Челси» и «Мальме» и отправились в плей-офф Лиги Европы. В 1/16 финала сине-бело-голубые уступили «Бетису» (2:3 после двух игр).

«Спартак» начинал свой путь с третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, где уступил «Бенфике» (0:4 по сумме двух встреч). Красно-белые отправились в группу ЛЕ с «Наполи», «Лестером» и «Легией», где заняли первое место. Затем москвичи должны были сыграть в 1/8 финала с «РБ Лейпцигом», но были отстранены из-за санкций.

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Сразу в группе Лиги Европы начинал «Локомотив». Железнодорожники попали в квартет с «Галатасараем», «Лацио» и «Марселем». За шесть туров красно-зеленые набрали всего два очка и заняли последнее место.

Еще две команды выступали в Лиге конференций. «Сочи» стартовал со второго отборочного раунда, где уверенно разобрался с азербайджанской «Кешлей» (7:2 по сумме двух матчей). В следующем этапе российский клуб дважды сыграл вничью с сербским «Партизаном» и уступил в серии пенальти.

На той же стадии вылетел и казанский «Рубин». Коллектив из Татарстана встречался с польским «Ракувом». Оба матча завершились в основное время вничью — 0:0. В овертайме команда Леонида Слуцкого потерпела поражение и покинула еврокубки.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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