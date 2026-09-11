Только четыре клуба, и все начнут в квалификации. Что будет, если Россию вернут в еврокубки?

В ЛЧ может оказаться только чемпион страны.

УЕФА направил ассоциациям, входящим в союз, предварительный список доступа в еврокубки сезона-2027/28. Согласно документу, Россия при условии возвращения наших команд может получить четыре места в трех турнирах. Однако нашим клубам придется начинать свой путь с первых стадий отбора.

Распределение команд

На данный момент Россия занимает в общем рейтинге 28-е место. Таким образом, в случае допуска наших команд в следующем сезоне еврокубков мы сможем увидеть четыре клуба.

Победитель Российской премьер-лиги попадет в Лигу чемпионов. Однако свой путь ему придется начать с 1-го отборочного раунда.

Команды, занявшие в РПЛ второе и третье места, могут отправиться в Лигу конференций, где надо стартовать со 2-го отборочного раунда.

Обладатель Кубка России получит возможность выступить в Лиге Европы с 1-го отборочного раунда.

Правда, речь пока идет лишь о возможном распределении мест, а окончательный вариант будет представлен до завершения сезона-2026/27.

Все российские сборные и клубы по-прежнему отстранены от турниров, проходящих под эгидой организации, до дальнейшего уведомления. Санкции в отношении России действуют с февраля 2022 года.

Сергей Семак. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

Как это было пять лет назад?

Последний раз наши команды выступали в еврокубках в сезоне-2021/22.

В групповом этапе ЛЧ играл только действующий чемпион страны «Зенит»: питерцы заняли третье место в квартете с «Ювентусом», «Челси» и «Мальме» и отправились в плей-офф Лиги Европы. В 1/16 финала сине-бело-голубые уступили «Бетису» (2:3 после двух игр).

«Спартак» начинал свой путь с третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, где уступил «Бенфике» (0:4 по сумме двух встреч). Красно-белые отправились в группу ЛЕ с «Наполи», «Лестером» и «Легией», где заняли первое место. Затем москвичи должны были сыграть в 1/8 финала с «РБ Лейпцигом», но были отстранены из-за санкций.

Сразу в группе Лиги Европы начинал «Локомотив». Железнодорожники попали в квартет с «Галатасараем», «Лацио» и «Марселем». За шесть туров красно-зеленые набрали всего два очка и заняли последнее место.

Еще две команды выступали в Лиге конференций. «Сочи» стартовал со второго отборочного раунда, где уверенно разобрался с азербайджанской «Кешлей» (7:2 по сумме двух матчей). В следующем этапе российский клуб дважды сыграл вничью с сербским «Партизаном» и уступил в серии пенальти.

На той же стадии вылетел и казанский «Рубин». Коллектив из Татарстана встречался с польским «Ракувом». Оба матча завершились в основное время вничью — 0:0. В овертайме команда Леонида Слуцкого потерпела поражение и покинула еврокубки.