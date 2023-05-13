Дзюба в «Спартаке», Кокорин — в «Локо» и «Динамо». Как выглядели бы клубы РПЛ, состоящие лишь из воспитанников

Какие топ-команды больше других доверяют своей молодежи?

Важная информация: в этом материале под воспитанниками подразумеваются доморощенные игроки. Согласно регламенту РПЛ-2022/23, доморощенный игрок — это «футболист, имеющий российское гражданство, который в возрасте с 14 до 21 года был постоянно или с перерывами в течение не менее 36 месяцев зарегистрирован непосредственно в данном клубе или спортивной школе такого клуба».

Таким образом, даже если футболист перешел в команду только в возрасте 18 лет и провел в ней три полных сезона, он все равно считается доморощенным игроком. Однако в широком смысле этот термин близок к определению «воспитанник клуба», ведь период с 14 до 21 года — едва ли не важнейший в становлении футболиста.

В РПЛ хватает выпускников академии «Зенита», но сами сине-бело-голубые больше игрового времени предоставляют легионерам, поэтому многие воспитанники клуба ищут практику в других клубах. Среди них есть талантливая молодежь: например, Михайлов, Прохин, Сазонов, Хотулев, Кравцов.

При составлении этой символической сборной мы столкнулись с проблемой острой нехватки форвардов. Времена Аршавина и Кержакова давно прошли, а новых топ-нападающих академия «Зенита» не поставляла очень давно. Среди действующих форвардов РПЛ только два подходят по всем параметрам — 28-летний Евгений Марков и 34-летний Алексей Ионов. Оба давно прошли карьерный пик и сейчас даже в своих командах являются игроками ротации.

«Спартак», как и «Зенит», в последние годы крайне редко выпускает приличных форвардов. Сильнейшим нападающим лиги среди доморощенных игроков красно-белых уже давно остается Дзюба, хотя едва ли болельщикам легко смириться с этим фактом. Другие экс-форварды «Спартака» в РПЛ тоже есть — например, Руденко и Мелкадзе, — но Дзюба лучше них.

В обойме у красно-белых немало своих воспитанников, поэтому и в нашей символической сборной целых пять человек представляют «Спартак». Семенов и Тимофеев давно осели в Грозном, но при этом оба играют на стабильно высоком уровне и могли бы бороться за место в основе красно-белых.

Армейцы доверяют своим воспитанникам: в текущем чемпионате Владимир Федотов давал игровое более чем десяти доморощенным игрокам ЦСКА. Особняком среди них, конечно, стоит Акинфеев. Но наличие в запасе Помазуна и Нигматуллина говорит о том, что у армейцев отличная вратарская школа.

На флангах обороны у ЦСКА была бы жесткая конкуренция: с одной стороны Караваев и Сильянов, с другой — Тикнизян и Щенников. В центр защиты мы поставили Суслова и Чернова, хотя уже через год-два в этой символической сборной наверняка будут действующие футболисты ЦСКА из перспективной молодежи. Ну а в атаке уже сейчас нет альтернативы ударным форвардам Чалову и Заболотному.

Отдельной строкой упомянем Головина — самый дорогой футболист России не мог не попасть в эту символическую сборную.

Несколько лет назад у «Локо» наблюдались проблемы с голкиперами — выпускниками красно-зеленой школы. Но прогресс 19-летнего Худякова делает выбор голкипера здесь безальтернативным. Джикия остается капитаном «Спартака» и воспитанником «Локо», поэтому его место тоже не поддается сомнению. Гигантским был вы выбор красно-зеленых в полузащите — в запасе мы оставили несколько видных футболистов.

А вот с нападением возникли сложности. Безоговорочного голеадора среди воспитанников «Локо» сейчас нет, зато есть Кокорин — он как раз провел в школе железнодорожников искомые три года, поэтому по праву считается их воспитанником.

Академия «Краснодара» молода, однако уже подарила России немало крепких вратарей — например, голкипера «Балтики» Латышонка или игрока «Сочи» Адамова. Но очевидно, что Сафонов сейчас сильнее всех. В атаке тоже конкуренция была бы плотной, но места Комличенко, Сперцяна и Уткина в этой сборной оспаривать тяжело.

Лидер полузащиты «Динамо» Фомин — еще один человек, прославляющий кубанскую академию в лиге, а Бородин и Шапи вообще делают это в Израиле. Возможно, вас удивит, что в нашей сборной всего четыре действующих игрока «Краснодара», ведь за него в этом сезоне сыграли два десятка собственных воспитанников. Но большинство из них слишком юны — их время еще придет.

«Динамо» — лидер лиги по предоставленному времени своим доморощенным игрокам. Неудивительно, что в нашу сборную попали сразу восемь футболистов из текущего состава бело-голубых, а еще один остался в резерве. Отмечаем прогресс опорника «Факела» Квеквескири, который вряд ли попал бы в эту сборную еще пару лет назад.

В запасе немало любопытных лиц. Вратарь «Ахмата» Шелия считается доморощенным игроком «Динамо» формально, но все же бело-голубое прошлое у него есть. В «Нефтехимике» Кирилла Новикова хватает динамовцев, из которых мы выбрали защитника Калугина. В Чехии уже больше шести лет играет полузащитник Лёвин. А Кокорин по критериям доморощенного игрока подходит сразу к двум клубам — и в «Динамо», в отличие от «Локомотива», он в основу точно бы не проходил.

«Ростов» — единственная топ-команда, у которой нет запаса, потому что даже на основу игроки набираются с трудом. В текущем чемпионате России играли всего четыре доморощенных футболиста желто-синих (один из них — за «Оренбург»), но мы добавили пятого, Данилу Сухомлинова, который не играл за «Ростов» с прошлого сезона. Вошли в наши сборную и другие перспективные футболисты — например, Данил Хромов и Роман Романов, которые соорудили единственный гол ростовчан в легендарном матче с «Сочи» летом 2020-го.

Виктору Мелехину и Артему Нтумбе не хватает года, чтобы считаться доморощенными игроками «Ростова», поэтому их здесь нет. Из-за нехватки центральных защитников пришлось прибегать к помощи ветеранов — так в команде оказались 33-летний Владимир Хозин из «Енисея» и 32-летний Андрей Лях из «Текстильщика». Словом, если бы пришлось играть только воспитанниками, то «Ростов» точно не боролся бы за второе место в лиге.