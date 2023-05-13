Дзюба в «Спартаке», Кокорин — в «Локо» и «Динамо». Как выглядели бы клубы РПЛ, состоящие лишь из воспитанников
Важная информация: в этом материале под воспитанниками подразумеваются доморощенные игроки. Согласно регламенту РПЛ-2022/23, доморощенный игрок — это «футболист, имеющий российское гражданство, который в возрасте с 14 до 21 года был постоянно или с перерывами в течение не менее 36 месяцев зарегистрирован непосредственно в данном клубе или спортивной школе такого клуба».
Таким образом, даже если футболист перешел в команду только в возрасте 18 лет и провел в ней три полных сезона, он все равно считается доморощенным игроком. Однако в широком смысле этот термин близок к определению «воспитанник клуба», ведь период с 14 до 21 года — едва ли не важнейший в становлении футболиста.
В РПЛ хватает выпускников академии «Зенита», но сами сине-бело-голубые больше игрового времени предоставляют легионерам, поэтому многие воспитанники клуба ищут практику в других клубах. Среди них есть талантливая молодежь: например, Михайлов, Прохин, Сазонов, Хотулев, Кравцов.
При составлении этой символической сборной мы столкнулись с проблемой острой нехватки форвардов. Времена Аршавина и Кержакова давно прошли, а новых топ-нападающих академия «Зенита» не поставляла очень давно. Среди действующих форвардов РПЛ только два подходят по всем параметрам — 28-летний Евгений Марков и 34-летний Алексей Ионов. Оба давно прошли карьерный пик и сейчас даже в своих командах являются игроками ротации.
«Спартак», как и «Зенит», в последние годы крайне редко выпускает приличных форвардов. Сильнейшим нападающим лиги среди доморощенных игроков красно-белых уже давно остается Дзюба, хотя едва ли болельщикам легко смириться с этим фактом. Другие экс-форварды «Спартака» в РПЛ тоже есть — например, Руденко и Мелкадзе, — но Дзюба лучше них.
В обойме у красно-белых немало своих воспитанников, поэтому и в нашей символической сборной целых пять человек представляют «Спартак». Семенов и Тимофеев давно осели в Грозном, но при этом оба играют на стабильно высоком уровне и могли бы бороться за место в основе красно-белых.
Армейцы доверяют своим воспитанникам: в текущем чемпионате Владимир Федотов давал игровое более чем десяти доморощенным игрокам ЦСКА. Особняком среди них, конечно, стоит Акинфеев. Но наличие в запасе Помазуна и Нигматуллина говорит о том, что у армейцев отличная вратарская школа.
На флангах обороны у ЦСКА была бы жесткая конкуренция: с одной стороны Караваев и Сильянов, с другой — Тикнизян и Щенников. В центр защиты мы поставили Суслова и Чернова, хотя уже через год-два в этой символической сборной наверняка будут действующие футболисты ЦСКА из перспективной молодежи. Ну а в атаке уже сейчас нет альтернативы ударным форвардам Чалову и Заболотному.
Отдельной строкой упомянем Головина — самый дорогой футболист России не мог не попасть в эту символическую сборную.
Несколько лет назад у «Локо» наблюдались проблемы с голкиперами — выпускниками красно-зеленой школы. Но прогресс 19-летнего Худякова делает выбор голкипера здесь безальтернативным. Джикия остается капитаном «Спартака» и воспитанником «Локо», поэтому его место тоже не поддается сомнению. Гигантским был вы выбор красно-зеленых в полузащите — в запасе мы оставили несколько видных футболистов.
А вот с нападением возникли сложности. Безоговорочного голеадора среди воспитанников «Локо» сейчас нет, зато есть Кокорин — он как раз провел в школе железнодорожников искомые три года, поэтому по праву считается их воспитанником.
Академия «Краснодара» молода, однако уже подарила России немало крепких вратарей — например, голкипера «Балтики» Латышонка или игрока «Сочи» Адамова. Но очевидно, что Сафонов сейчас сильнее всех. В атаке тоже конкуренция была бы плотной, но места Комличенко, Сперцяна и Уткина в этой сборной оспаривать тяжело.
Лидер полузащиты «Динамо» Фомин — еще один человек, прославляющий кубанскую академию в лиге, а Бородин и Шапи вообще делают это в Израиле. Возможно, вас удивит, что в нашей сборной всего четыре действующих игрока «Краснодара», ведь за него в этом сезоне сыграли два десятка собственных воспитанников. Но большинство из них слишком юны — их время еще придет.
«Динамо» — лидер лиги по предоставленному времени своим доморощенным игрокам. Неудивительно, что в нашу сборную попали сразу восемь футболистов из текущего состава бело-голубых, а еще один остался в резерве. Отмечаем прогресс опорника «Факела» Квеквескири, который вряд ли попал бы в эту сборную еще пару лет назад.
В запасе немало любопытных лиц. Вратарь «Ахмата» Шелия считается доморощенным игроком «Динамо» формально, но все же бело-голубое прошлое у него есть. В «Нефтехимике» Кирилла Новикова хватает динамовцев, из которых мы выбрали защитника Калугина. В Чехии уже больше шести лет играет полузащитник Лёвин. А Кокорин по критериям доморощенного игрока подходит сразу к двум клубам — и в «Динамо», в отличие от «Локомотива», он в основу точно бы не проходил.
«Ростов» — единственная топ-команда, у которой нет запаса, потому что даже на основу игроки набираются с трудом. В текущем чемпионате России играли всего четыре доморощенных футболиста желто-синих (один из них — за «Оренбург»), но мы добавили пятого, Данилу Сухомлинова, который не играл за «Ростов» с прошлого сезона. Вошли в наши сборную и другие перспективные футболисты — например, Данил Хромов и Роман Романов, которые соорудили единственный гол ростовчан в легендарном матче с «Сочи» летом 2020-го.
Виктору Мелехину и Артему Нтумбе не хватает года, чтобы считаться доморощенными игроками «Ростова», поэтому их здесь нет. Из-за нехватки центральных защитников пришлось прибегать к помощи ветеранов — так в команде оказались 33-летний Владимир Хозин из «Енисея» и 32-летний Андрей Лях из «Текстильщика». Словом, если бы пришлось играть только воспитанниками, то «Ростов» точно не боролся бы за второе место в лиге.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6